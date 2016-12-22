 Почти 53 тысячи крымчан за два года оккупации полуострова получили загранпаспорта в Украине,- "Крым реалии"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.
По данным Государственной миграционной службы Украины, в 2014 году было оформлено 11 тыс. 239 паспортов. В 2015 году украинская миграционная служба выдала крымчанам 25 тыс. 091 загранпаспорт, в 2016 году количество выданных документов составило 16 тыс. 580.
Жители Крыма-граждане Украины могут оформлять загранпаспорта на равных с жителями материковой Украины условиях при наличии всех необходимых документов.
Ранее Евросоюз, США и другие страны, не признаютщие российский статус Крыма, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским загранпаспортам.
Читайте на "Цензор.НЕТ": За время оккупации почти 9 тысяч жителей Крыма получили украинские паспорта, - ГМС Украины
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да ничего же, ничего, европа загнивает.
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в 2016 году количество выданных документов составило 16 тыс. 580.
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Спад на треть, скоро и это джерело усохнет.
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Значит, ваты на полуострове % 90-95.
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"22 грудня в Інтернеті опубліковано перший тізер повнометражного українського анімаційного фільму «Викрадена принцеса». Професійній кіноспільноті тізер було представлено 15 грудня в рамках Зимового кіноринку Одеського кінофестивалю - тепер ролик буде демонструватися в кінотеатрах в добірці трейлерів перед фільмами.
Раніше «Викрадена принцеса» була представлена на Американському кіноринку, де права на показ фільму купили: Австрія, Китай, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Естонія, Литва, країни Північної Африки та Близького Сходу."
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Ненавидят больше свидомых активистов, которые начали разрушать страну и разжигать ненависть, и украинскую власть (которую тут на сайте почему-то тоже не особо жалуют).
А воюют и гибнут в нашей ситуации не ради победы, а ради отвлечения внимания. Как-то нет желания погибнуть за то, что кто-то угольные схемы мутит или на контрабасе на блокпостах наживается.
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