 Миссия ОБСЕ зафиксировала 1,6 тыс. взрывов в Донецкой области и 169 - в Луганской 21 декабря

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"СММ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая около 1 600 взрывов по сравнению с около 730 взрывами 20 декабря", - говорится в отчете.
В Луганской области миссия зафиксировала 169 взрывов 21 декабря.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ зафиксировала 30 взрывов в Донецкой области и 49 - в Луганской 20 декабря.
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