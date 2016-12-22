 НБУ заставил "Приватбанк" взять на баланс самолеты МАУ и курорт "Буковель", - Гонтарева

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
"К сожалению, когда мы пришли, уже много кредитов рефинансирования "Приватбанку" было выдано. За мою каденцию во время кризиса 2014-2015, мы выдали "Приватбанку" около 9 млрд гривен. Я могу расписаться за каждый принятый залог лично и личную гарантию Коломойского (Игоря, экс-акционера Приватбанка), которую мы брали. Нам в залоги дали хорошие активы: самолеты МАУ, компанию "Буковель". Дальше мы работали с Приватом, чтобы банк взял на баланс эти активы. Мы их заставили взять на баланс активы на 31 млрд гривен", - сказала она.
При этом Гонтарева не уверена, что эти залоги до сих пор остаются на балансе.
"Понимаете, они по одному из активов залог принимали на баланс, а потом другой актив выводили. Это называется мошенничество... Время покажет, что акционер на самом деле делал в пятницу (16 декабря)", - сообщила Гонтарева.
Она объяснила, что личное поручительство Игоря Коломойского, которое принимал НБУ заключается в том, что если кредиты не будут погашены, то он возместит Нацбанку все своим бизнесом.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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Согласно абз.2 ч.1 ст.17 Закона Украины "Об ипотеке" ипотека прекращается в случае прекращения основного обязательства.
Согласно абз.2 ст.28 Закона Украины "Об залоге" залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства.
Согласно п.1 ч.1 ст.593 Гражданского кодекса Украины право залога прекращается в случае прекращения обязательства, обеспеченного залогом.
А согласно ч.1 ст.606 Гражданского кодекса Украины обязательство прекращается объединением (совмещением) должника и кредитора в одном лице.
О поручительстве писал выше то же самое.
Гонтарева просто наступила на грабли. Ничего НБУ не получит, т.к. и должник (Приватбанк), и государство (кредитор) совмещены её же руками в одном лице, и все долги Приватбанка с этого момента, все залоги, все поручительства и другие меры обеспечения погашения этих долгов прекратились, а других, "негосударственных", кредиторов Приватбанка Гонтарева причислила к связанным с этим банком лицам и тоже, путём обнуления стоимости их требований, лишила возможности взыскать задолженность.
Боюсь, что если до Нового года суд "Именем Украины" не признает незаконными и недействительными все действия и решения "хунты" (государство на это не способно" по конфискации Приватбанка, Коломойский не просто станет Президентом Украины, он станет её, вместе с корпорацией Рошен и другими активами, хозяином.
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Блин, как с этими упырями жить??
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http://tsn.ua/groshi/kolomoyskiy-vpershe-prokomentuvav-nacionalizaciyu-privatbanku-852279.html
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