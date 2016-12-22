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Все про:Жданов (120) Министерство молодежи и спорта (104) Россия (64320) допинг-контроль (154) Залищук (48)

 У России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований из-за употребления допинга, - Жданов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал международные организации жестко наказать Россию в связи с допинговым скандалом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: Международный союз конькобежцев лишил Россию финала Кубка мира по конькобежному спорту

"Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная. Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом - у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований. Но мы должны понимать, что решения принимают не государственные органы и отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта. Сегодня Международный союз биатлонистов провел внеочередное заседание исполкома. Там очень серьезно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российскими биатлонистами, которые представлены в докладах WADA. Двух биатлонистов уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 других спортсменов открыто внутреннее расследование", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону из-за допинг-скандала

"В сухом остатке имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодежи и юниоров по биатлону, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой форме произошло (союз биатлонистов России принял самоотвод) - не важно. Поэтому "зрады" здесь нет. Есть первые и закономерные санкции со стороны международного сообщества, победа здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с такими вопиющими нарушениями", - подчеркнул министр спорта.

"В России отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею - 2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии. 22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России этап Кубка мира - 2017, который планировался в Челябинске. Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткие и необратимые наказания за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификации проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения. А в Украине, тем временем, в 2017 году пройдет чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А и чемпионат Европы по прыжкам в воду", - резюмировал Жданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "России нужно дать понять, что произошедшее - это очень плохо": 3 страны заявили о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в РФ из-за допинг-скандала

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ну раз на турнир по биатлону в Тюмень уже не едем, то можно и с решительной заявой выступить
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Да,наших придурков из Кабмина не перевоспитать,намылились было в паРашу ехать на соревнования.Какие могут быть соревнования в стране,которая с нами воюет?
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что его спортсмены не намерены следовать примеру зарубежных коллег.
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ну так Россия его потом сама отменила, побоялась, что только мы и приедем
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Напомним, 22 декабря Россия лишилась тюменского этапа Кубка мира и юниорского ЧМ по биатлону, а в отношении спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, начато расследование. Также Россия потеряла финал Кубка мира по конькобежному спорту и домашний ЧМ по бобслею и скелетону.
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Кроме того, открыто официальное расследование в отношении 29 биатлонистов, указанных во второй части доклада Макларена, а также в отношении Союза биатлонистов России", - говорится в заявлении IBU.
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Я был в шоке, когда прочитал это! Немцы, норвежцы, чехи и др. будут бойкотировать, украинцы - нет... Или это приватное мнение главы украинской федерации биатлона? Или сами на мельдонии? Тогда не грех с накачаными допингом русскими состязаться, неофициально, как бы, как Поветкин против француза Йоана Дюопа из-за отказа канадца Бермейна Стиверна выходить на ринг. .
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Аккуратно так за Брынзаком дерьмо подмел министр... "зрады" здесь нет.. ))
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меньше нужно жрать допинга))))
И все будет ок)))
Но у руски без допинга и БОЯРКИ жизни нет....
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гагыкать надрусскими -не ко мне. нам над собой плакать надо.
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РАБОТАТЬ нужно а не гыкать и плакать)))
Милок...РАБОТАТЬ!!!
И желательно ГОЛОВОЙ...
Головой можно заработать больше чем 2 руками
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плачь. кто то мешает?

вступительный взнос в секту небольшой.
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-НУ РЖИТЕ . НАД УБОГИМИ. НЕ ЗАМЕЧАЯ СВОИХ НЕДОСТАТКОВ
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над своими недостатками надо не плакать а исправлять по мере сил. а над недостатками врага можно и поглумиться.
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так что то не видно .даже осознания своих недостатков.
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так все просто. надо начинать с себя любимого, а не пытаться строить и реализовывать прожекты. а свои недостатки нормальные люди стараются не выпячивать. впрочем как и ход и результаты борьбы с ними (с недостатками)
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мне не стыдно ни за один день из 5,5 лет службы
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вот и мне не стыдно за 54 года. но коллеги пытают?. вот как быть честному милиционеру?- так и в масштабах страны.
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Хуйло само откажется........просто денег нет (с)
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Ну теперь в кацапстане точно появится своя алимпиада. Коровяка на всех хватит. Ставлю на рептилоида Валуева, у него грабли по три метра, тот метнет!
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Все спортивные победы роисси построены на лжи. Ну наконец-то об этом заговорил весь мир! Там, где можно дать взятку - рашка платит (к примеру, победа дибилана на Евровидении), в спорте - допинг. Это недострана не привыкла к честным соревнованиям цивилизованного мира. Для рашкинцев важно быть первыми и кричать об этом. Путлеру - реквием: ВИДЕО
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В честной боьбе росия конкурировать не может ни в каких областях.
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Запад просто не любит Россию,он называет допигом обычный боярышник!
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Пошел вон этот пес. После того как Великобритания и Чехия заявили о бойкоте этапа кубка мира по биатлону, наша федерация заявила, что бойкотировать не будет. Теперь этот фуцин хочет что бы кто то за свой счет что то бойкотировал. А эта чмо потом вынернит и скажет. А мы не собираемся.
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ПРЕДЛАГАЮ поменять "отобрать право на проведение всех международных соревнований" НА
"отобрать право на СУЩЕСТВОВАНИЕ параши" !!!
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А ти гандон штопаний уже звільнив усіх, хто погодився їхати в підерацію на змагання? Сам заяву написав? Якщо ні, то закрий свій сральник, який в тебе називається ротом і пропади десь нах..
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Жданов, друг всех байдарочниц, по совместительсту министр спорта.
Напомни, в каком виде спорта у тебя четвёртій юниорский?
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Дебил ваш штанов ..как и его президент и свора из 450 идиотов!!!
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имел возможность пообщаться с челом недавно, рожа - как у типичного кабинетного г-на и повадки такие же. Где спорт а где сей чел?
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скоро первое место по безработице : Уровень реальной безработицы в РФ к 2022 году может вырасти до 20-25%
слышите, видите кацапы ? каждый четвёртый-пятый безработный !!! ух, жизнь удалась !!!
пейте боярышник с валидолом - авось полегчает
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Это что?
Если тебе запретить комментировать, на что жить будешь?
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это просто моё умозаключение, не лишенное логики.)
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Slava Pchelovek
Почему каждый пи* рас из России знает,что нужно запретить?Особенно у соседей?😊
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По сообщению голландского портала NOS.nl, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о переносе заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска
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Россиянам еще предстоит наблюдать радость по поводу гибели их военных, массовых отравлений стекломоем и даже природных катастроф, которые будут существенно уменьшать их численность.

Они стали этим самым русским миром, несущим ненависть, смерть и разрушение и теперь, при любом уменьшении этой дряни, нормальные люди будут ощущать облегчение и думать: «скорее бы эта дрянь кончилась».

Они этого хотели и наконец - получили. Реакция на ликвидацию посла - яркое тому подтверждение.

©anti-colorados
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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости Украина. Журналист американской газеты New York Daily News Герша Кунтцман отказался извиняться за статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха передает РИА Новости.едставитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха. Как отметила дипломат, американский журналист Герш Кунтцман написал в статье, что не "льет слезы" по российскому послу. По ее словам, Кунтцман называет убийство Карлова "свершившимся правосудием" Несмотря на то, что требование извиниться прозвучало от представителя МИД РФ, журналист в своей новой статье обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина и российские власти, обвинив их в нарушении международных норм за последние годы в Грузии, в Украине, Сирии и других странах. При этом автор не стеснялся в выражениях. По мнению Кунтцмана, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был "не террористом, а солдатом".
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РФ погасит долг СССР перед Югославией, выплатит Боснии и Герцеговине 125,158 миллионов долларов http://ubr.ua/ukraine-and-world/power/rf-soglasilas-pogasit-dolg-sssr-pered-ugoslaviei-458816
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