 У России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований из-за употребления допинга, - Жданов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная. Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом - у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований. Но мы должны понимать, что решения принимают не государственные органы и отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта. Сегодня Международный союз биатлонистов провел внеочередное заседание исполкома. Там очень серьезно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российскими биатлонистами, которые представлены в докладах WADA. Двух биатлонистов уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 других спортсменов открыто внутреннее расследование", - написал он.
"В сухом остатке имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодежи и юниоров по биатлону, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой форме произошло (союз биатлонистов России принял самоотвод) - не важно. Поэтому "зрады" здесь нет. Есть первые и закономерные санкции со стороны международного сообщества, победа здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с такими вопиющими нарушениями", - подчеркнул министр спорта.
"В России отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею - 2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии. 22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России этап Кубка мира - 2017, который планировался в Челябинске. Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткие и необратимые наказания за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификации проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения. А в Украине, тем временем, в 2017 году пройдет чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А и чемпионат Европы по прыжкам в воду", - резюмировал Жданов.
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И все будет ок)))
Но у руски без допинга и БОЯРКИ жизни нет....
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Милок...РАБОТАТЬ!!!
И желательно ГОЛОВОЙ...
Головой можно заработать больше чем 2 руками
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вступительный взнос в секту небольшой.
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А Чемпионат мира по БОЯРКЕ???
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"отобрать право на СУЩЕСТВОВАНИЕ параши" !!!
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Напомни, в каком виде спорта у тебя четвёртій юниорский?
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слышите, видите кацапы ? каждый четвёртый-пятый безработный !!! ух, жизнь удалась !!!
пейте боярышник с валидолом - авось полегчает
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Если тебе запретить комментировать, на что жить будешь?
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Почему каждый пи* рас из России знает,что нужно запретить?Особенно у соседей?😊
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Они стали этим самым русским миром, несущим ненависть, смерть и разрушение и теперь, при любом уменьшении этой дряни, нормальные люди будут ощущать облегчение и думать: «скорее бы эта дрянь кончилась».
Они этого хотели и наконец - получили. Реакция на ликвидацию посла - яркое тому подтверждение.
©anti-colorados
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