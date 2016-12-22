 На причастность к убийству "беркутовцев" на Майдане проверяются отдельные лица, а не организации, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".
"В ходе расследования проверяется различная информация о возможной причастности тех или иных лиц относительно совершения тех или иных противоправных действий, или, в частности, убийств. В ходе расследования не ведется следствие в отношении определенных организаций, а расследование ведется в отношении тех или иных лиц, которые могли принадлежать к тем или другим организациям. В первую очередь устанавливаются обстоятельства преступления, чтобы выяснить, была ли это крайняя необходимость, была ли это провокация, или это было убийство, что не связано с обороной. Проводятся следственные действия и запрашивается информация, если говорить о данных определениях, о телефонных соединениях. Следствие проверяет все обстоятельства для установления истины по делу", - сказал Горбатюк.
Он утвердительно ответил на вопрос, проходят ли указанные лица, в отношении которых ведется следствие, как свидетели.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Генеральная прокуратура проверяет активистов партии "Братство" и организации "Правый сектор" на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана.
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Напомним: недавно начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что в 2014 году народный депутат Сергей Пашинский возил с собой ружье с оптическим прицелом "для самозащиты".
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