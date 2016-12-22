 Борислав Береза будет представлять Украину в ПАСЕ вместо Савченко, - Гопко

Об этом заявила народный депутат Анна Гопко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации, - ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала Гопко.
По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.
"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатур, кто будет заместителем Березы", - отметила нардеп.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.
Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина". Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.
Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.
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