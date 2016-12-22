EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  5474  103
Все про:ПАСЕ (961) Савченко (2335) Гопко (44) Береза Борислав (87)

 Борислав Береза будет представлять Украину в ПАСЕ вместо Савченко, - Гопко

После исключения нардепа Надежды Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

Об этом заявила народный депутат Анна Гопко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: "Надежда - наш компас земной", - МИД РФ об исключении Савченко из ПАСЕ

"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации, - ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала Гопко.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет нацбезопасности и обороны единогласно поддерживает исключение Савченко из своих рядов, - Тетерук

"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатур, кто будет заместителем Березы", - отметила нардеп.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.

Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина". Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Замена достойная. А чмошник - твой папа, А твоя мать - русская алкоголичка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Але, в зеркало глянь! Там ещё одна ,, достойная" харя для тебя с мамой по вызову и папой сутенером.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Гонтарева Грицак Василий ГФС Донбасс Кабмин Киев МИД Минфин Минэнергоугля Насалик национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ Порошенко Приватбанк Россия Савченко СБУ суд США Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти