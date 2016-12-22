 В ходе переговоров по национализации "Приватбанка" Коломойскому звонила посол США Йованович , - "Левый берег"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua стало известно из собственных источников.
Разговор этот, как отмечают источники, был весьма непростым и стал "точкой невозвращения" в истории с переходом "Приватбанка" из частной собственности в государственную.
Кроме того, как удалось выяснить изданию, конфиденциальное соглашение между Минфином и НБУ с одной стороны и Коломойским и Боголюбовым - с другой предусматривает обязательства экс-собственников в течении полугода обеспечить многочисленные кредиты реальными залогами, далее - компенсировать потери государства.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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Об этом сообщает авторитетное австрийское издание «Trend», в котором опубликовано интервью с народным депутатом Сергеем Тарутой.
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Издание отмечает, что Валерия Гонтарева ранее сотрудничала с компаниями «из группировки экс-президента Виктора Януковича и помогала им осуществлять подозрительные сделки», а также наладила бизнес на ликвидации украинских банков.
«Речь идет, прежде всего, об активах 80 украинских банков, которые переживали трудности из-за финансового кризиса и под наблюдением Нацбанка были ликвидированы, начиная с середины 2014 года, при довольно подозрительных обстоятельствах. В Нацбанке это называли очисткой банковского сектора. Уцелевшие активы под наблюдением Нацбанка очень дешево перепродали дружественным олигархам. Иногда бывшим владельцам банков удавалось сохранить активы, прежде чем их структуры попадали «под опеку» Нацбанка. Я уверен, они за это благодарили (руководство НБУ) денежными откатами. Это некий украинский Уотергейт», - говорит Сергей Тарута.
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150 миллиардов из банка вывести невозможно просто так. Значит, там были причастны и Гонтарева, и... http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/39180-krazha-veka-gontareva-i-148-milliardov.htm …
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Роман Крупеник @roman_krupenik 8 ч.8 часов назад
В 2015 ЦБ отозвал 93 лицензии. На 22.12.16 их отозвано уже 94. Сумма "потерянная нерадивыми банкирами" огромна. Ну и сколько банкиров сидит?
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так зрелищом!
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Все остальные не потеряли ни одного болтика или акции.
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3 ч ·
Блогери, ми - лохи. Або - про звернення екс-правління Привату.
Що я дізнався зі звернення екс-правління Привату, опублікованого на УП?
1. Голова НБУ Валерія Гонтарева - то фінансова Катерина Медичі і банківська Єлизавета Тюдор наших часів. Коли українські банкіри кладуть дітей спати вони, їм кажуть: «Прийде за тобою Гонтарева!... Її сам МВФ… у всьому слухається!»
2. Гонтарева не любить Коломойського. От не любить - і все. Зрозуміло?
НЕ любить!
3. Гонтарева змінила правила гри на фінансовому ринку і відмінила міжнародні стандарти пов'язаних осіб - і МВФ на те відреагував як миша Соня на Капелюшника. Позіхнув і заснув далі.
Ну, це ж Го-о-о-о-онтарева!
4. Діри у 148 млн грн. у Привата насправді не було - то Гонтарева мов чаклунка Попелюшки, прийшла, махнула… правилами гри, і заставне майно Привата перетворилося… на діру. Тобто Приват насправді - дієвий і прибутковий банк.
5. Приват пов'язаним особам кредитів не давав! Ну, тля будуть - не давав! Ну, трошечки! А взагалі всі так роблять - а усе інше придумала Гонтарева, яка Коломойського не любить.
6. Коломойський продав дієвий і прибутковий банк за 1 (прописом - ОДНУ) гривню України. Але ЧОМУ???
Бо…
7. Гонтарева яка не любить Коломойського, здійснила серію інформатак, і після п'ятої керівництво Привату прийшло в НБУ і сказало: «Забирайте нас з душею, тілом і свободою!» Тобто зробило саме те, чого там добивалися. Але ж ЧОМУ???
Бо…
8. Це ж інформа-а-а-атака!!!
Висновки з почутого.
Для Коломойського. Беня, хороший ти мужик, але - не орел! Мільярд заробити можеш. Жінку задовольнити - ні. А казали тобі, напевно, жінка яка тебе не любить - страшна сила. Особливо - Го-о-о-онтарева!!!
Для всіх нас. Блогери, ми з вами - лохи. Чим ми займаємося? Буцаємося на ФБ? Ділимося на порохоботів і зрадофілів?
А щастя - поруч. І секрет щастя такий:
1. Збираємося і складаємо план.
2. Здійснюємо інформатаку на банк
3. Здійснюємо другу інформатаку на банк
4. Здійснюємо третю інформатаку на банк
5. Здійснюємо п'яту інформатаку на банк
6. Зустрічаємося з керівництвом банку.
7. Ділимо між собою прибутковий банк.
Ви що на інформатаках не знаєтеся? Зрозуміли? Ех, ви…
PS. Я тут здуру сунувся до людей, що шарять, зі запитанням, що то за правила гри змінив НБУ і які-такі міжнародні стандарти відмінив? На мене та-а-а-ак подивилися, мов на недолугого, що ведеться на дурні байки…
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беня очень скоро начнет давать свидетельские показания в суде США
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вообще-то, трамп еще не при делах, он присягу не принял. федеральные маршалы могут ему разве что повестку в суд занести. меняй, натали, методичку...
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при Пете ........................................................в унитаз
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Пороха то понятно... сразу после окончания срока... то без вопросов.. там сам народ возьмет...
А Вот ахметку чета даже не слыхать ! только на канале украина по 15 раз в час про фонд рината гудка...
а ?
че начали с того кто херло останавливал больше всех?
он как раз понимал что тот придет и отеберет..
а оказалось что отобрали другие, за которых боролся...
увы сука... история может быть печальной !
и даже очень особенно для масс !
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Дело не в долгах "Привата", а в дальнейшей концентрации власти в одних руках.
"Когда они пришли за коммунистами, я молчал - я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал - я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал - я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня."
И
...смерть каждого
Человеканезависимого банка умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе...
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чого відразу на пороха гониш, а не наприклад на західну плутократію, яка може зрештою привласнити банк, який раніше від неї не залежав
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Самое же интересное- многомиллионные депозиты чиновников и депутатов. Некоторых сольют в СМИ, остальных будут шантажировать публикацией. И кстати, их наворованные депозиты будут отдавать за счёт ваших налогов. Украдут по второму кругу.А вообще, я всегда удивлялся жадности украинцев: от МММ до Привата. Вы же не могли серьёзно думать, что банк, который привлекает валютные депозиты по 15%, отличается от МММ? Или что банк может раздать 180 миллиардов кредитов легитимным заёмщикам?Любопытно только, где Украина возьмёт столько денег, чтобы закупить столько оборудования, чтобы напечатать 200 миллиардов для вкладчиков.Вадим Черный
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