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Все про:дипломатия (914) дипломаты (166) ранг (3)

 Порошенко присвоил ряду работников внешнеполитического ведомства новые дипломатические ранги

По случаю дня дипломата Президент Украины подписал указ про присвоение украинским работникам внешнеполитического ведомства новых дипломатических рангов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе, №570/2016 размещенном на сайте Главы государства.

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В тексте указа "Про присвоение дипломатических рангов" говорится: " Согласно статье 17 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю:

1. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла:

Бродовичу Михаилу Франковичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Словения

Зеркаль Елене Владимировне - заместителю Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции

Кислице Сергею Олеговичу - заместителю Министра иностранных дел Украины

Мельнику Андрею Ярославовичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Федеративной Республике Германия.

2. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса:

Бурдиляку Сергею Анатольевичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Исламской Республике Иран

Вахрушеву Вадиму Владимировичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Королевстве Саудовская Аравия

Галибаренко Наталии Николаевне - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии

Пристайко Вадиму Владимировичу - заместителю Министра иностранных дел Украины - руководителю аппарата

Хымынцю Василию Васильевичу - директору Первого европейского департамента Министерства иностранных дел Украины.

3. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса:

Брусилу Игорю Николаевичу - заведующему отделом Главного департамента Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины

Зварычу Василию Богдановичу - советнику-посланнику Посольства Украины в Республике Польша

Кизиму Игорю Юрьевичу - советнику-посланнику Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии

Лещинской Жанне Валерьевне - заместителю директора департамента - начальнику отдела Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Украины".
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А когда будет день УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНИНА??
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Вот один из послов Миша Бродович
Польская газета "Fakt" пишет о столкновении автомобиля, за рулем которого находился консул Украины в Кракове.
"Консул неистовствовал под хмельком", - в статье под таким заголовком газета пишет, что украинский дипломат чуть не убил отца и двух его детей.
"Fakt" пишет, что в минувшую пятницу в центре Кракова в 22 часа пьяный консул Михаил Бродович "сеял страх" за рулем своего автомобиля Volvo S80: "Едет городом, как неистовый, переезжает на красном свете светофора…, ужас в глазах людей", - пишет газета.
Газета с негодованием отмечает, что водитель даже не остановился на месте столкновения, а после задержания полицией отказался дышать в алкомат, сославшись на дипломатический паспорт, в результате чего был отпущен, передает «Остров».
"Никто не может быть святой коровой в нашем государстве. Даже заграничный гость", - комментирует происшествие "Fakt".
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