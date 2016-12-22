 Порошенко присвоил ряду работников внешнеполитического ведомства новые дипломатические ранги

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе, №570/2016 размещенном на сайте Главы государства.
В тексте указа "Про присвоение дипломатических рангов" говорится: " Согласно статье 17 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю:
1. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла:
Бродовичу Михаилу Франковичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Словения
Зеркаль Елене Владимировне - заместителю Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции
Кислице Сергею Олеговичу - заместителю Министра иностранных дел Украины
Мельнику Андрею Ярославовичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Федеративной Республике Германия.
2. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса:
Бурдиляку Сергею Анатольевичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Исламской Республике Иран
Вахрушеву Вадиму Владимировичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Королевстве Саудовская Аравия
Галибаренко Наталии Николаевне - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии
Пристайко Вадиму Владимировичу - заместителю Министра иностранных дел Украины - руководителю аппарата
Хымынцю Василию Васильевичу - директору Первого европейского департамента Министерства иностранных дел Украины.
3. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса:
Брусилу Игорю Николаевичу - заведующему отделом Главного департамента Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины
Зварычу Василию Богдановичу - советнику-посланнику Посольства Украины в Республике Польша
Кизиму Игорю Юрьевичу - советнику-посланнику Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии
Лещинской Жанне Валерьевне - заместителю директора департамента - начальнику отдела Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Украины".
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Польская газета "Fakt" пишет о столкновении автомобиля, за рулем которого находился консул Украины в Кракове.
"Консул неистовствовал под хмельком", - в статье под таким заголовком газета пишет, что украинский дипломат чуть не убил отца и двух его детей.
"Fakt" пишет, что в минувшую пятницу в центре Кракова в 22 часа пьяный консул Михаил Бродович "сеял страх" за рулем своего автомобиля Volvo S80: "Едет городом, как неистовый, переезжает на красном свете светофора…, ужас в глазах людей", - пишет газета.
Газета с негодованием отмечает, что водитель даже не остановился на месте столкновения, а после задержания полицией отказался дышать в алкомат, сославшись на дипломатический паспорт, в результате чего был отпущен, передает «Остров».
"Никто не может быть святой коровой в нашем государстве. Даже заграничный гость", - комментирует происшествие "Fakt".
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