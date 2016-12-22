 Подготовка к "Евровидению" идет по плану, - премьер Гройсман

Об этом он отметил в четверг во время рабочего совещания по вопросам подготовки к проведению в 2017 году песенного конкурса "Евровидение", сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы правительства.
"Участники совещания обсудили вопросы разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения "Евровидения", меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса и т.п. Владимир Гройсман подчеркнул, что подготовка к песенному конкурсу идет в плановом режиме и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству для успешного проведения конкурса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании приняли участие вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Украины Евгений Нищук, Киевский городской голова - глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, глава Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко.
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Гудбай боярышник о...оооо...
тебя я уж не выпью никогда....
прощаааай навсегда....а....ааа...
хуйло возьми свое банджо,
и сыграй нам на прощанье...
Ла-ла-ла-ла-ла.....
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Ты , Вован , со своим хозяином ещё начните прилюдно младенцев жрать , закусывая мацой .
Бабки где , суки ???
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