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Все про:Евровидение (473) Гройсман (1880) подготовка (118)

 Подготовка к "Евровидению" идет по плану, - премьер Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подготовка к проведению песенного конкурса "Евровидение", который состоится в Киеве в 2017 году, проходит в плановом режиме.

Об этом он отметил в четверг во время рабочего совещания по вопросам подготовки к проведению в 2017 году песенного конкурса "Евровидение", сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Участники совещания обсудили вопросы разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения "Евровидения", меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса и т.п. Владимир Гройсман подчеркнул, что подготовка к песенному конкурсу идет в плановом режиме и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству для успешного проведения конкурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании приняли участие вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Украины Евгений Нищук, Киевский городской голова - глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, глава Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейский вещательный союз окончательно подтвердил, что Евровидение-2017 состоится в Киеве
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Зрада!!!! Йулья против тому, що це ЗРАДА ЗРАДНАЯ!!!
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Ну ясен пень.Евровидение також видчуе экономичне зростання!
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Песня иркутских метиловцев

Гудбай боярышник о...оооо...
тебя я уж не выпью никогда....
прощаааай навсегда....а....ааа...
хуйло возьми свое банджо,
и сыграй нам на прощанье...
Ла-ла-ла-ла-ла.....
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Чума рашистская никогда не закончится, соседи, ничего не поделаешь, остается только пиндить эту пьянь
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" А вся грязь превратилась в голый лёд"...(с)
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Здорово !!!по всему миру будут Украину показывать!!!
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Молодец, Грося.. Евровидение.. А раненых из АТО на "Жигулях"...
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Пир во время чумы .
Ты , Вован , со своим хозяином ещё начните прилюдно младенцев жрать , закусывая мацой .
Бабки где , суки ???
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Кацапы и Йулеботы рвут пуканы, но на самом деле Украина должна на высоком уровне провести Евровидение потому, как это сигнал для стран ЕС, что мы европейское государство, в куда можно смело вкладывать деньги, а не немытая, засранная паРашка.
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Гройсман же вроде спикер Верховной Рады. Какое отношение он имеет к Евровидению?
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Вот єто запой у тебя!!! Или на дурке чалился 8 месяцев?
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Т.е. выделенные средства уже спиздили и ждём дополнительные ассигнования? Молодец, все в лучших традициях папередников.
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В стране война ! - ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ЕВРОВИДЕНИЮ ПО ПЛАНУ ! ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ КАКОЙ-ТО ! ЗНАЧИТ НА ОДНОМ КОНЦЕ СТРАНЫ БУДТ РВАТЬСЯ СНАРЯДЫ И ГИБНУТЬ ЛЮДИ , А НА ДРУГОМ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ! БЛЯДЬ , ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ В СТРАНЕ КЕРУЕТ ЕВРЕЙ !
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ДАВНО ПОРА ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ .
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