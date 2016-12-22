 Антикоррупционная прокуратура допросила Онищенко

Об этом сообщил начальник отдела прокуратуры Александр Омельченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Буквально 15 минут назад закончился допрос Онищенко", - сообщил он.
По его словам, депутат самостоятельно прервал допрос и намерен продолжить его в ближайшие дни. Омельченко не сообщил деталей допроса.
"Сегодня мной совместно с детективом НАБУ по инициативе Онищенко проведен его опрос в порядке статьи 232 УПК Украины в режиме видеоконференции. Данное следственное действие проведено по скайпу. В ходе опроса Онищенко подтвердил ранее приведенные в СМИ высказывания по поводу коррупционных действий и иных преступлений высших должностных лиц органов государственной власти. Предоставленные им сведения будут исследованы в рамках уголовного производства и полностью в случае установления будут закончены досудебным расследованием, и обвинительный акт будет направлен в суд. Опрос Онищенко был прерван по его инициативе, и он сообщил, что в дальнейшем опрос продолжится, он сообщит нам о времени и дате", - рассказал в эфире "112 Украина" Омельченко.
Ранее, в ходе сегодняшней видеоконференцсвязи беглый нардеп Онищенко сообщил, что детективы НАБУ опросят его 22 декабря в режиме скайп-конференции. Он также отметил, что в ходе конференции собирается предоставить НАБУ доказательства коррупции со стороны Президента Петра Порошенко.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
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Что власть продажна , а Петруччо - мегажулик ?
А что , мы не знали ???
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єто да! коневод, галактического масштаба!
может єто поросль гриши-онищенка с биют?!
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а в это время на крысме:
1. Крымчанина Владимира Балуха оккупанты оставили в СИЗО до 6 января в невыносимых условиях http://crimeahrg.org/ukrainskogo-aktivista-vladimira-baluha-verhovnyiy-sud-kryima-ostavil-v-sizo/ . Приговор вынес "судья" Борис Балахонов, который находится в базе Миротворца. В отношении предателя Прокуратурой Украины заведено уголовное дело за государственную измену https://myrotvorets.center/criminal/balaxonov-boris-lukyanovich/
2. Симферополь. Оккупанты снесли трамвайные столбы, которые простояли с 1912 года и были памятником архитектуры: "Эти конструкции пережили революцию, гражданскую войну и оккупацию Симферополя немцами", - говорят местные жители. В 2011 году вице-премьер АРК Георгий Псарев отметил, что объект является символом индустриального развития Симферополя в начале XX века и стал памятником в рамках программы по сохранению и музеефикации объектов культурного наследия, науки и техники. Уничтожение Крыма продолжается http://ikrim.net/2016/1222/228585.html (фото). Отмечу, что после ажиотажа в СМИ и соцсетях оккупанты сообщили, что столбы якобы потом вернут. Будем следить за варварами http://ru.krymr.com/a/news/28190763.html
3. Верховный суд россии поддержал ограничения на доступ севастопольцев к морю. Гавань, конечно, родная, но доступ вам к ней закрыт http://ru.krymr.com/a/news/28190561.html
4. Стало известно о том, что под снос в Алуште пойдут несколько семиэтажных отелей. Надеюсь, их собственники махали триколорами http://fresh.org.ua/novosti/126981/pod-alushtoy-obeshchayut-snesti-semietashnye-oteli_2016-12-22
5. После "референдума" с крымчанами особо не церемонятся: в Феодосии дома с незаконными врезками будут заливать фекалиями http://news.allcrimea.net/news/2016/12/22/v-feodosii-obeshajut-pustit-vspyat-kanalizatsionnye-stoki-v-doma-s-nezakonnymi-vrezkami-72207/
6. Звали россию? Получите: крымчанам создают условия, при которых становится невыгодно держать домашний скот https://twitter.com/kazantip_region/status/811908989491511296
7. россия - это дерьмо собачье. До оккупации жилось лучше в разы: алканы пили водку, а не бояру - мы покупали еду, а не дерьмо…
8. В "российском" Крыму уровень жизни неуклонно "растет": в Алуште совершено нападение на пункт обогрева бомжей. У бездомных отобрали еду http://ncrim.ru/news/view/22-12-2016-21-dekabrya-v-alushte-ograbili-punkt-obogreva-dlya-bezdomnyh-grajdan
9. Крупнейшие промышленные предприятия Крыма оказались на грани остановки из-за дефицита газа и проблем с доставкой грузов через паромную переправу. Предприятие "Крымский содовый завод" работает на 25% мощностей и запасов сырья осталось на одни сутки. На грани остановки находится и Бахчисарайский цементный завод. Дебилы, газа в Геническе попросите! http://qha.com.ua/ru/ekonomika/krupneishie-promishlennie-predpriyatiya-krima-na-grani-ostanovki/169203/
10. Компания ООО КСК "Пуск", работники которой сообщили, что их обманом лишили зарплаты, набирает новых сотрудников. Руководство фирмы не стесняется заявлять, что легко найдет замену обманутым строителям аэропорта в Крыму. На жалобы понаехавших строителей понаехавший наниматель рабсилы, рассмеявшись в лицо вате, сказал: "Даже путин мне не указ. Не вы первые, не вы последние, работяг найти легко" http://primechaniya.ru/home/news/dekabr_2016/krymskaya_kompaniya-_obmanuvshaya_uralskih_stroitelej-_nabiraet_novyh_rabochih/ . Тем временем в Керчи понаехавшим строителям, которым не выплатили зарплату, оккупанты купили билеты домой, чтоб и духу их здесь не было http://kerch.fm/2016/12/22/v-kerchi-stroitelyam-doma-dlya-pereselencev-kupili-bilety-domoy.html
11. Оккупанты просят жителей Симферополя экономить электроэнергию, а предприятия в часы пик переходят на дизель-генераторы, как и в других городах Крыма http://fresh.org.ua/novosti/126977/simferopoltsev-prosyat-ekonomit-elektrichestvo_2016-12-22 . Тем временем в Севастополе выделили 8 млн руб на запуск генераторов. Кроме того, грозят веерными отключениями, когда похолодает http://news.sevas.com/crimea/v_sevastopole_vydelili_8_mln_na_zapusk_generatorov_pri_energodeficite
12. Севастополь. После похолодания на рынке "5 км" по полдня нет электричества. Ну а так энергомост, конечно!
13. Началось! Керчь уже третий час без света. Видно, их энергохрен заболел. Многие ЧП требуют перейти на генераторы, некоторых уже отключили. Оккупанты сообщают про очередные аварии из-за нагрузки в сети http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=62709
14. В Алупке у энергохвоста ломка. А евпаторийская вата устроила перекличку в соцсетях в поисках света https://twitter.com/KrimRt/status/811977001355591680 и https://twitter.com/KrimRt/status/811978272858931200 (скрины). У ваты в Алуште сложилось впечатление повторения событий прошлого года https://twitter.com/KrimRt/status/811980999030669312 (скрин). Я только напомню, что оккупанты клятвенно обещали, что отключать жилой сектор не будут, но почему-то вата не возмущается этой лжи.
15. Чтобы на Новый год в Крыму был свет, оккупанты закрывают промышленные предприятия, отключают уличное освещение и рекламу, а крымчан просят отапливаться дровами и углем и не пользоваться электроприборами!!! Охренеть, вам так не жить! http://kerch.fm/2016/12/22/pereboev-so-svetom-31-dekabrya-ne-budet-mintoenergo-kryma.html
16. Города Крыма выглядят, как унылое говно. Никакого намека на Новый год. И так третий год. Кое-где предприниматели повесили сельские гирлянды на магазинах и всё. Говень.
17. В Ялте покращення. Кто-то сообразил, шо руины "Еды" на фоне ёлки в объективах раша "СМИ" будут смотреться очень плохо. Вчера начались раскопки. Результатом раскопок должна стать красивая яма с чем-то внутри. Может, декор какой-то придумают.
18. Видела, наконец, снегоуборочную технику (из Питера?). Жаль, фото нет: жигули+прицеп+песок+два парня с лопатами сипЮт лёд. А рабочие в Симферополе топят лёд, чтобы уложить вокруг дерева тротуарную плитку https://twitter.com/KrimRt/status/811946204527493121 (фото).
19. Внимание! В "Артек" срочно требуется психиатр! Там собираются строить мини-завод по переработке нефти!!! Для того, чтобы учить детей! Нах технологии, готовим нацию лузеров с детства! Дебилы! http://15minut.org/news/167152-okkupanty-v-arteke-namereny-postroit-neftepererabatyvayuschij-zavodik
20. В Севастополе голодают и мерзнут студенты. Температура в аудиториях СевГУ не поднимается выше +12. За обогреватели наказывают. Согреться чаем негде - буфеты теперь не работают. Магазин и поликлинику для студентов закрыли из-за отсутствия средств, материальная база слабая, недовольных увольняют, штат администрации растет. Сотрудники вуза жалуются, что понаехавшим преподавателям платят больше, а местных считают скотом http://podpricelom.com.ua/read/education-read/v-obshhezhytyyah-sevastopolya-zamerzayut-studenty.html
21. "Замом" Аксенова стал Павел Королев - бывший зам арестованного в рф министра Улюкаева. Кроме того, Гоблин расширил количество своих заместителей до девяти человек http://15minut.org/news/167129-zamom-aksenova-stal-byvshij-zam-arestovannogo-v-rf-ministra-ulyukaeva
22. Американский журналист Герш Кунтцман отказался извиняться за сравнение убитого посла россии с послом Третьего рейха, напомнив о Крыме и других античеловеческих зверствах россии http://15minut.org/news/167124-zhurnalist-v-ssha-otkazalsya-izvinyatsya-za-sravnenie-posla-rf-s-poslom-tretego-rejha-napomniv-o-kryme
23. В Ба
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P.S. "Сегодня хуже, чем вчера", - говорят патриоты. "Сегодня лучше, чем завтра", - говорят предатели. Вот и вся разница.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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- Господин Онищенко вы коррупционер ?
- Да что вы Боже упаси …
- Ваше последнее слово .
- 100 млн
- Вы считаете себя виновным ?
- Нет
- Ну на нет и суда нет !
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шыкаладный уже по ходу свои лыжи пальмовым маслом смазал.
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баблососателиструктуры новые, то они должны быть открытыми для общества и все допросы и результаты допросов должны бы быть в открытом доступе.
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«НБУ - коррумпированная структура и причастна к отмыванию 30 миллиардов украинских гривен (около 1,1 миллиарда евро по сегодняшним расчетам). Речь идет и о международной финансовой помощи МВФ и ЕС для рефинансирования украинских банков. Однако обращения в прокуратуру и множество депутатских обращений игнорируются. Во время конфиденциальной встречи с бывшим Генеральным прокурором он дал понять, что вовлеченные в коррупционную деятельность лица находятся под протекцией президента Порошенко. Поэтому пока они под его защитой - не стоит надеяться на серьезные расследования», - пишет «Trend». http://antikor.com.ua/articles/142939-avstrijskie_smi_glava_ukrainskogo_natsbanka_otmyla_bolee_milliarda_evro
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При Януки за рік появилось 22 млрдорд і до чого це призвело, до фізичного впливу мас.
А тепер коли є думка і дуже слушна повернути ці млрд за рахунок 22 крадіїв, починається ...3.14
Процес повернення дуже кропіткий і тяжкий.
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