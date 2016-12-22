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 Антикоррупционная прокуратура допросила Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура допросила депутата Верховной Рады Александра Онищенко (группа "Воля народа").

Об этом сообщил начальник отдела прокуратуры Александр Омельченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Буквально 15 минут назад закончился допрос Онищенко", - сообщил он.

По его словам, депутат самостоятельно прервал допрос и намерен продолжить его в ближайшие дни. Омельченко не сообщил деталей допроса.

"Сегодня мной совместно с детективом НАБУ по инициативе Онищенко проведен его опрос в порядке статьи 232 УПК Украины в режиме видеоконференции. Данное следственное действие проведено по скайпу. В ходе опроса Онищенко подтвердил ранее приведенные в СМИ высказывания по поводу коррупционных действий и иных преступлений высших должностных лиц органов государственной власти. Предоставленные им сведения будут исследованы в рамках уголовного производства и полностью в случае установления будут закончены досудебным расследованием, и обвинительный акт будет направлен в суд. Опрос Онищенко был прерван по его инициативе, и он сообщил, что в дальнейшем опрос продолжится, он сообщит нам о времени и дате", - рассказал в эфире "112 Украина" Омельченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Онищенко в течение 10 дней не предоставит информацию, подтверждающей его слова о коррупции в Раде, видимо, производство нужно будет закрывать, - Холодницкий

Ранее, в ходе сегодняшней видеоконференцсвязи беглый нардеп Онищенко сообщил, что детективы НАБУ опросят его 22 декабря в режиме скайп-конференции. Он также отметил, что в ходе конференции собирается предоставить НАБУ доказательства коррупции со стороны Президента Петра Порошенко.

Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
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Судя по следователю,онищенко таки что-то сказал.Следователь был без особого настроения.
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Так не факт же что нам расскажут что было сказано. Суля по тому как выборочно работает НАБУ.
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Точно, бросят нам какую-то незначительную информацию. ту, которую разрешат освещать.
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а вот детали допроса - это самое интересно. и записи.....
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"ваши" это кто? и откуда такие сведения что "запретили"? вообще то идет следствие и следователь решает что разглашать а что нет.
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На фінансування антикорупційних органів в бюджеті 2017 виділено 2 лярди гривень. Такими темпами скоро для України важливішим стане не корупція, а фінансування антикорупції.
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та ті, ти не правий тут було, що, тіпа)), чим більше бабла тим меньше злочинів, і корупціїї теж!
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Что мог такого сказать Онищенко , о чём не знали в штатах или о чём мы не догадывались ???
Что власть продажна , а Петруччо - мегажулик ?
А что , мы не знали ???
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Знать то мы может и знаем, дело тут в другом, это очень показательно для наших антикоррупционных структур. как они поведут себя со всем этим. и это наверное последний шанс для набу, как-то реабилитироваться и доказать свое незаангажированность
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Допрашивали по скайпу?Опьіт уже есть,а обвинение будут зачитьівать когда Онищенко вьійдет по нужде
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через скайп))) :D

єто да! коневод, галактического масштаба!
может єто поросль гриши-онищенка с биют?!
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прокуратура - гав-гав- допросила онищенка.

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Как будто бы НАБУ довело реальными фактами причастность к коррупционным схемам хоть одну из сторон этого конфликта! один сплошной пиар
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Если посмотреть отчет набу за последний год, то они пока не довели ни одного дела до логического конца, еще ни одного коррупционера не осудили, в суд передано всего 44 дела и то на мелких сошек
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Такі свідчення не є доказами до того часу коли буде встановлена їх правдивість і достовірність іншою доказовою базою.В подальшому свої покази свідок,(підозрюваний, обвинувачений повинен підтвердити у судовому засіданні під присягою.
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шыкаладный глаз у безальтернативца напрягся и сузился.
а в это время на крысме:

1. Крымчанина Владимира Балуха оккупанты оставили в СИЗО до 6 января в невыносимых условиях http://crimeahrg.org/ukrainskogo-aktivista-vladimira-baluha-verhovnyiy-sud-kryima-ostavil-v-sizo/ . Приговор вынес "судья" Борис Балахонов, который находится в базе Миротворца. В отношении предателя Прокуратурой Украины заведено уголовное дело за государственную измену https://myrotvorets.center/criminal/balaxonov-boris-lukyanovich/
2. Симферополь. Оккупанты снесли трамвайные столбы, которые простояли с 1912 года и были памятником архитектуры: "Эти конструкции пережили революцию, гражданскую войну и оккупацию Симферополя немцами", - говорят местные жители. В 2011 году вице-премьер АРК Георгий Псарев отметил, что объект является символом индустриального развития Симферополя в начале XX века и стал памятником в рамках программы по сохранению и музеефикации объектов культурного наследия, науки и техники. Уничтожение Крыма продолжается http://ikrim.net/2016/1222/228585.html (фото). Отмечу, что после ажиотажа в СМИ и соцсетях оккупанты сообщили, что столбы якобы потом вернут. Будем следить за варварами http://ru.krymr.com/a/news/28190763.html
3. Верховный суд россии поддержал ограничения на доступ севастопольцев к морю. Гавань, конечно, родная, но доступ вам к ней закрыт http://ru.krymr.com/a/news/28190561.html
4. Стало известно о том, что под снос в Алуште пойдут несколько семиэтажных отелей. Надеюсь, их собственники махали триколорами http://fresh.org.ua/novosti/126981/pod-alushtoy-obeshchayut-snesti-semietashnye-oteli_2016-12-22
5. После "референдума" с крымчанами особо не церемонятся: в Феодосии дома с незаконными врезками будут заливать фекалиями http://news.allcrimea.net/news/2016/12/22/v-feodosii-obeshajut-pustit-vspyat-kanalizatsionnye-stoki-v-doma-s-nezakonnymi-vrezkami-72207/
6. Звали россию? Получите: крымчанам создают условия, при которых становится невыгодно держать домашний скот https://twitter.com/kazantip_region/status/811908989491511296
7. россия - это дерьмо собачье. До оккупации жилось лучше в разы: алканы пили водку, а не бояру - мы покупали еду, а не дерьмо…
8. В "российском" Крыму уровень жизни неуклонно "растет": в Алуште совершено нападение на пункт обогрева бомжей. У бездомных отобрали еду http://ncrim.ru/news/view/22-12-2016-21-dekabrya-v-alushte-ograbili-punkt-obogreva-dlya-bezdomnyh-grajdan
9. Крупнейшие промышленные предприятия Крыма оказались на грани остановки из-за дефицита газа и проблем с доставкой грузов через паромную переправу. Предприятие "Крымский содовый завод" работает на 25% мощностей и запасов сырья осталось на одни сутки. На грани остановки находится и Бахчисарайский цементный завод. Дебилы, газа в Геническе попросите! http://qha.com.ua/ru/ekonomika/krupneishie-promishlennie-predpriyatiya-krima-na-grani-ostanovki/169203/
10. Компания ООО КСК "Пуск", работники которой сообщили, что их обманом лишили зарплаты, набирает новых сотрудников. Руководство фирмы не стесняется заявлять, что легко найдет замену обманутым строителям аэропорта в Крыму. На жалобы понаехавших строителей понаехавший наниматель рабсилы, рассмеявшись в лицо вате, сказал: "Даже путин мне не указ. Не вы первые, не вы последние, работяг найти легко" http://primechaniya.ru/home/news/dekabr_2016/krymskaya_kompaniya-_obmanuvshaya_uralskih_stroitelej-_nabiraet_novyh_rabochih/ . Тем временем в Керчи понаехавшим строителям, которым не выплатили зарплату, оккупанты купили билеты домой, чтоб и духу их здесь не было http://kerch.fm/2016/12/22/v-kerchi-stroitelyam-doma-dlya-pereselencev-kupili-bilety-domoy.html
11. Оккупанты просят жителей Симферополя экономить электроэнергию, а предприятия в часы пик переходят на дизель-генераторы, как и в других городах Крыма http://fresh.org.ua/novosti/126977/simferopoltsev-prosyat-ekonomit-elektrichestvo_2016-12-22 . Тем временем в Севастополе выделили 8 млн руб на запуск генераторов. Кроме того, грозят веерными отключениями, когда похолодает http://news.sevas.com/crimea/v_sevastopole_vydelili_8_mln_na_zapusk_generatorov_pri_energodeficite
12. Севастополь. После похолодания на рынке "5 км" по полдня нет электричества. Ну а так энергомост, конечно!
13. Началось! Керчь уже третий час без света. Видно, их энергохрен заболел. Многие ЧП требуют перейти на генераторы, некоторых уже отключили. Оккупанты сообщают про очередные аварии из-за нагрузки в сети http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=62709
14. В Алупке у энергохвоста ломка. А евпаторийская вата устроила перекличку в соцсетях в поисках света https://twitter.com/KrimRt/status/811977001355591680 и https://twitter.com/KrimRt/status/811978272858931200 (скрины). У ваты в Алуште сложилось впечатление повторения событий прошлого года https://twitter.com/KrimRt/status/811980999030669312 (скрин). Я только напомню, что оккупанты клятвенно обещали, что отключать жилой сектор не будут, но почему-то вата не возмущается этой лжи.
15. Чтобы на Новый год в Крыму был свет, оккупанты закрывают промышленные предприятия, отключают уличное освещение и рекламу, а крымчан просят отапливаться дровами и углем и не пользоваться электроприборами!!! Охренеть, вам так не жить! http://kerch.fm/2016/12/22/pereboev-so-svetom-31-dekabrya-ne-budet-mintoenergo-kryma.html
16. Города Крыма выглядят, как унылое говно. Никакого намека на Новый год. И так третий год. Кое-где предприниматели повесили сельские гирлянды на магазинах и всё. Говень.
17. В Ялте покращення. Кто-то сообразил, шо руины "Еды" на фоне ёлки в объективах раша "СМИ" будут смотреться очень плохо. Вчера начались раскопки. Результатом раскопок должна стать красивая яма с чем-то внутри. Может, декор какой-то придумают.
18. Видела, наконец, снегоуборочную технику (из Питера?). Жаль, фото нет: жигули+прицеп+песок+два парня с лопатами сипЮт лёд. А рабочие в Симферополе топят лёд, чтобы уложить вокруг дерева тротуарную плитку https://twitter.com/KrimRt/status/811946204527493121 (фото).
19. Внимание! В "Артек" срочно требуется психиатр! Там собираются строить мини-завод по переработке нефти!!! Для того, чтобы учить детей! Нах технологии, готовим нацию лузеров с детства! Дебилы! http://15minut.org/news/167152-okkupanty-v-arteke-namereny-postroit-neftepererabatyvayuschij-zavodik
20. В Севастополе голодают и мерзнут студенты. Температура в аудиториях СевГУ не поднимается выше +12. За обогреватели наказывают. Согреться чаем негде - буфеты теперь не работают. Магазин и поликлинику для студентов закрыли из-за отсутствия средств, материальная база слабая, недовольных увольняют, штат администрации растет. Сотрудники вуза жалуются, что понаехавшим преподавателям платят больше, а местных считают скотом http://podpricelom.com.ua/read/education-read/v-obshhezhytyyah-sevastopolya-zamerzayut-studenty.html
21. "Замом" Аксенова стал Павел Королев - бывший зам арестованного в рф министра Улюкаева. Кроме того, Гоблин расширил количество своих заместителей до девяти человек http://15minut.org/news/167129-zamom-aksenova-stal-byvshij-zam-arestovannogo-v-rf-ministra-ulyukaeva
22. Американский журналист Герш Кунтцман отказался извиняться за сравнение убитого посла россии с послом Третьего рейха, напомнив о Крыме и других античеловеческих зверствах россии http://15minut.org/news/167124-zhurnalist-v-ssha-otkazalsya-izvinyatsya-za-sravnenie-posla-rf-s-poslom-tretego-rejha-napomniv-o-kryme
23. В Ба
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23. В Балаклаве 24 декабря состоится концерт в честь дня рождения Сталина http://ru.krymr.com/a/news/28190477.html . А в Керчи отметят День ввода войск в Афганистан http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=62712 . Кругом сплошной ад…
P.S. "Сегодня хуже, чем вчера", - говорят патриоты. "Сегодня лучше, чем завтра", - говорят предатели. Вот и вся разница.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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И тихо всё-всё... И эта тишина- продолжится. Добазарятся. Ясный перец- у этого черта- что-то есть. И немало. Поторгуются... И нам объяснят, что виноват во всем- Янек с Азировым. Как всегда.
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Пал Андреич, вы шпион? - Видишь ли, Юра…
-----------------
- Господин Онищенко вы коррупционер ?
- Да что вы Боже упаси …

- Ваше последнее слово .
- 100 млн
- Вы считаете себя виновным ?
- Нет

- Ну на нет и суда нет !


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Эпическая хитрожопость винницкого барыги, которая позволяла ему десятилетиями "бегать сухим между капельками дождя" и множить свои личные капиталы -- на этот раз ему не поможет, ибо в случае проведения досрочных парламентских выборов, на которых БПП гарантировано будет вынесен "ногами вперед", следующим логичным шагом будет проведение досрочных президентских выборов.
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а вот в Ю.Корее быстро с презиком расчехлились...)
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так это в ю. корее. там скандал то начался с того что бомж подобрал из мусорника новый планшет. Карл! корейцы их просто выбрасывают. И на этом планшете оказалась переписка очень интересная. Вот и списали собакоеды свою президентшу. А у нас шыкаладный глаз милиардами ворует и он бля безальтернативный и миролюбный светоч перестройки, и даже гдето реформатор.
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ОФФШОРЫ, НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ВИЛЛЫ, А ЕМУ КАК С ГУСЯ ВОДА....

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вернее как с безальтернативного мыролюбца пальмовое масло.
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Что то скромненько объяснил о допросе.Видно не велено разглашать.Они думают что мы дураки и не видим о преступных деяниях президента.А видны они и без Онищенка.Что мы не видим нарушение конституции и законов президентом, или не видим что законы делают под отдельных людей в которых заинтересован президент.Или не видим саботаж президентом в расследовании расстрела Майдана и сохранение и усиление власти уголовниками..А может мы не видим и не слышим запрет солдатам оказывать адекватное сопротивление врагу в результате которого гибнут украинцы.Может барыга думает что мы забыли его предательские котлы направленные на уничтожение и деморализацию армии.А мы даже ощущаем на себе гибридный геноцид украинцев,который устроил барыга вместе с пейсатой опг узурпировавшей власть в Украине.Порошенко как президент дезкредетировал себя а как человек оказался лгуном и предателем интересов народа.Он уже давно подписал себе приговор.
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Никто нам не откроет тайну допроса, если узнают, то для Порошенко это смерти подобно, он сразу вслед за Яценюком в политический труп превратиться, если не сбежит, то тюрьма ему дом родной будет пожизненно с полной конфискацией имущества.
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а онищенка сказал что ему скрывать нечего, так что завтра после завтра все всплывет.
шыкаладный уже по ходу свои лыжи пальмовым маслом смазал.
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Как бы Онищенко завтра-послезавтра не всплыл... где-нибудь в озере вместе со следователем. А че, наши могут. И будет очередное самоубийство
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Народ, не лінуйся вчитись обирати владу, яка буде працювати на тебе, а не на себе!
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если всякие "антикоррупционные" баблососатели структуры новые, то они должны быть открытыми для общества и все допросы и результаты допросов должны бы быть в открытом доступе.
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так они по идее должны были быть и независимыми, а мы этого не наблюдаем. набу также как когда-то гпу прикрывает своих, дело Лещенко нам это хорошо показало
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НАБУ ще ЖОДНОГО крупного корупціонера не покарало
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Антикоррупционные органы уже неоднократно делали заявления о причастности того или иного депутата к коррупционным схемам, но так по факту ни одно дело и не довели до своего завершения
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Очень интересно как это НАБУ станет сливать информацию по Порошенко?! Сомневаюсь в этом
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А толку? Хіба що привід для детективів НАБУ - повихвалятись в соцмережах ілюзорними подвигами
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Ну прям вот очень "большая сенсация" допрос Онищенко! меньше бы рассказывали антикоррупционные детективы о ходе следствия, то и толку было бы больше
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"Слідчі дії проведені по скайпу" - хах, смішно. Може, ще до віртуальної в'язниці посадять? Професіоналізм детективів НАБУ в цьому заключається? Адже проти Пороха детективи не насміляться і писнути
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Гениальный спектакль разыгрывают перед нами президент и НАБУ! Порошенко всеми силами пытается выкрутится из сложившейся ситуации, не в его пользу, а антикоррупционное бюро ему в этом еще и помогают
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Так у нас всегда банковая подминала под себя силовиков. А Порошенко уже давно засветился со своими офшорами и мутками, на том же ОПЗ, он же сделал все, чтоб завод попал под его влияние и так в итоге и будет и в этой истории тоже не обошлось без набу
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Австрийские СМИ: Глава украинского Нацбанка отмыла более миллиарда евро
«НБУ - коррумпированная структура и причастна к отмыванию 30 миллиардов украинских гривен (около 1,1 миллиарда евро по сегодняшним расчетам). Речь идет и о международной финансовой помощи МВФ и ЕС для рефинансирования украинских банков. Однако обращения в прокуратуру и множество депутатских обращений игнорируются. Во время конфиденциальной встречи с бывшим Генеральным прокурором он дал понять, что вовлеченные в коррупционную деятельность лица находятся под протекцией президента Порошенко. Поэтому пока они под его защитой - не стоит надеяться на серьезные расследования», - пишет «Trend». http://antikor.com.ua/articles/142939-avstrijskie_smi_glava_ukrainskogo_natsbanka_otmyla_bolee_milliarda_evro
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Для гнилобазар"я.... красти повинен хтось один.
При Януки за рік появилось 22 млрдорд і до чого це призвело, до фізичного впливу мас.
А тепер коли є думка і дуже слушна повернути ці млрд за рахунок 22 крадіїв, починається ...3.14
Процес повернення дуже кропіткий і тяжкий.
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Удивительно! Допрашивали Онищенко... А где же телеканалы ? Где прямой эфир ? Комментарии на информационныз сайтах " ? Почему же ничего этого нет ! Вот загадка так загадка..
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Стесняюсь спросить: а почему комментарии так жирно акцентируют, что Онищенко дал информацию про " коррупцию в верховной раде" ? Кажется, . он ещё одного парня называл..который , собсссно , и коррупционировал эту самую раду.. . Онищенко точно называл еще одного парня , о котором ни одного слова во всех комментах... Он не поэт и не актёр..Он олигарх,трепач и вор. Его как вспогнят - матом гнут..Скажите: как его зовут ?
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