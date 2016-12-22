 Комитет нацбезопасности и обороны единогласно поддерживает исключение Савченко из своих рядов, - Тетерук

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "112 Украина", об этом заявил нардеп от фракции "Народный фронт", член комитета Андрей Тетерук.
"На нашем комитете также единогласно принято решение исключить ее из рядов комитета. Постепенно мы будем показывать, что мы считаем ее действия личными и не представляющими деятельность нашего парламента. В мире есть видение, что она является неопытным политиком, но это не оправдывает заявления, которые она делает в пользу главарей террористических организаций", - заявил Тетерук.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.
Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина". Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.
Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.
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На второй-третий день, как заявила "я буду президентом", всё, я поняла, что либо дура по жизни, либо тронулась умишком в плену. Еще написала тогда: ее надо на лечение и реабилитацию отправить, ей нужен отдых для восстановления... Некоторые украинцы на меня тогда обиделись.
Потом мне попалось видео, где Гадя бегает на Майдане за спинами беркутовцев, которые стреляли в безоружных людей. На недавнем эфире у Шустера ей задали вопрос "что она делала там?" Она ответила, что "изучала и передавала майдановцам важные сведения"! Найдите хоть одного человека, который это подтвердит! Кто ей давал такое задание, кому она "передавала сведения"! Тварь, она изначально работала на ТУ сторону. А последствия ее странного "пленения", когда погибли 17 айдаровцев и были уничтожены 3 БТР, эта спецоперация была разработана гэбухой?
Здесь ей задают вопросы, послушайте: https://www.youtube.com/watch?v=2BQdXjhytXk
Ее ответы на этот и другие вопросы подтверждают мои подозрения: тупая, безграмотная, продажная, лживая, алчная, бесчестная ТВАРЬ!
Друзья, все ее высказывания, "заявления" и действия - это не поступки психически больного человека, всё гораздо страшнее, опаснее и омерзительнее: она ПРОВОКАТОР, засланная, это ВРАГ, она действует по указке кремлевских (через куратора Медведчука) во вред Украине!
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. В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424
................
Медведчук каже, що переговори про звільнення заручників веде лише він.
http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/27/7116065/
lh3.googleusercontent.com/vnbZqxZxbwqnBbVYLGwdqD7K1TLTvfEHN…
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- а это как??? ...ничего личного??? ....чисто бизнес с утомлёнными боярышником???
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Зрадила бандерівський фасон,
Плюнула на гідність, плюнула на мову,
І співаєш зеківський шансон.
Ми чекали довго - десь годині в п'ятій
Виповзла ота пропала честь.
Тільки зорі знали, як ми зав'язали
Їй на спині груди "номєр шесть"
https://www.youtube.com/watch?v=-UgVnD0c0u0 Орест Лютий - "Груди №6 (Мурка)" (випуск 5)
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