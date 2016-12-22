 Конкурсная комиссия избрала Грачеву госсекретарем Минагрополитики

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.
На данный момент Грачева является заместителем начальника управления экономического развития и регуляторной политики департамента по вопросам финансового и экономического развития - заместителя отдела экономического развития секретариата Кабинета Министров.
Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении 1 года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если бы Грачева отказалась от должности либо произошел бы форс-мажор.
В то же время второй кандидат, который прошел в финал конкурса (руководитель регионального контактного пункта "Продовольственная безопасность, стабильное сельское хозяйство, морские исследования и биоэкономика" программы Европейской комиссии финансирования научных исследований и инноваций "Горизонт 2020" Александр Галущенко), не набрал достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатом.
Конкурс был проведен повторно в связи с тем, что конкурсная комиссия в первый раз не избрала госсекретаря Минагрополитики, так как все кандидаты не набрали необходимого количества баллов.
Грачева родилась 30 марта 1982 года, в 2004 году закончила Киевский национальный экономический университет.
С февраля 2004 по май 2004 года - специалист-юрист, юрисконсульт государственного предприятия "Укрэнергоконсалтинг".
С июня 2004 по август 2004 года - юрист частного предприятия "Автостан".
С августа 2004 по июнь 2006 года - специалист 1-й категории, ведущий специалист-юрисконсульт, главный специалист, главный специалист-юрисконсульт Министерства топлива и энергетики.
С июня 2006 по октябрь 2006 года - главный специалист, заместитель начальника отдела сопровождения процедур банкротства Государственного департамента по вопросам банкротства.
С октября 2006 по май 2010 года - главный консультант, заместитель руководителя департамента Службы обеспечения связи с Верховной Радой, Кабинетом Министров, Секретариатом Президента.
С мая 2010 по февраль 2015 года - заместитель руководителя управления устойчивого экономического развития главного управления, заведующая отделом главного департамента по вопросам реформ Администрации Президента.
С февраля 2015 по июль 2015 года - советник председателя Рады.
С июля 2015 по апрель 2016 года заместитель руководителя секретариата председателя Рады.
В 2015 году Грачева задекларировала 187,4 тыс. гривен дохода.
Отметим, Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 17 министерств, а такжегоссекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.
До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.
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Два раза .
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Да 100% населению глубоко ПО%%%Х на то кто стал госсекретарем Минагрополитики (хренасе, там еще и госсекретарь нужен? да и он еще и такое положение имеет, что его еще и через комиссию надо выбирать??? (хренасе - для секретаря еще и комиссию создали???). Да уж... тут без комментариев... Только мне не ясно - это "зрада" или "перемога"
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