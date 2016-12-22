 Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия через 20 дней после вступления в силу закона, - глава совета Бенедисюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВСЮ Игорь Бенедисюк в эфире телеканала "112 Украина ".
"Будет процесс трансформации ВСЮ в ВСП. И произойдет это, по крайней мере переходные положения предусматривают, что в течение 20 дней после вступления в силу закона, парламент его проголосовал, но пока что он не обнародован, не подписан главой ВР, президентом Украины. Сразу после того, как закон будет опубликован, вступит в силу и мы начнем отсчет этого времени. Сейчас, насколько мне понятно, проблема чисто техническая... Я знаю, что поступившие замечания со стороны одного из народных депутатов относительно нарушения процедуры. Есть определенный порядок прохождения этого вопроса. Пока это не произойдет, решение не будет подписан председателем ВР", - сказал Бенедисюк.
По его словам, законопроект "О Высшем совете правосудия" нужно было голосовать пакетно вместе с законом об изменениях в КУ в части правосудия с законом о судоустройстве и статусе судей.
"Почему их разделили, мне трудно сказать. Могу сказать, что достаточно длительный срок над этим законопроектом работал совет по вопросам судебной реформы. Тот проект, который проголосован, на 99% соответствует тому законопроекту, который был подан в ВР. Я думаю, что незначительные замечания были приняты... Возможно, не все хотели, чтобы этот закон был принят быстро", - добавил глава ВСЮ.
Он напомнил, что в Высшем совете правосудия большинство составят судьи, избранные судьями.
"Будет съезд выбирать 10 членов ВСП. По должности будет входить только глава Верховного суда, другие 10 членов - 2 адвокаты, избранные на съезде, 2 научных работников, избранных на съезде, 2 представителя прокуратуры, избранные на конференции, 2 представителя ВР, избранные по определенной процедуре", - уточнил Бенедисюк.
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Только не покидает мысль, что если переименовать бордель в публичный дом, ничего не изменится!
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А тим часом: "Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проверяет членов "Правого сектора" на предмет причастности к убийству военнослужащих внутренних войск МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины во время Майдана. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 16 декабря."
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/gpu-proveryaet-prichastnost-chlenov-pravogo-1482428552.html
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Милицию в полицию? Ага! медиков в педиков, маму в папу, почту в мочту а медведя в педведя!
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