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Все про:ВСЮ (289) судебная реформа (488) Бенедисюк (14)

 Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия через 20 дней после вступления в силу закона, - глава совета Бенедисюк

Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия в течение 20 дней после вступления в силу закона №5180 "О Высшем совете правосудия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВСЮ Игорь Бенедисюк в эфире телеканала "112 Украина ".

"Будет процесс трансформации ВСЮ в ВСП. И произойдет это, по крайней мере переходные положения предусматривают, что в течение 20 дней после вступления в силу закона, парламент его проголосовал, но пока что он не обнародован, не подписан главой ВР, президентом Украины. Сразу после того, как закон будет опубликован, вступит в силу и мы начнем отсчет этого времени. Сейчас, насколько мне понятно, проблема чисто техническая... Я знаю, что поступившие замечания со стороны одного из народных депутатов относительно нарушения процедуры. Есть определенный порядок прохождения этого вопроса. Пока это не произойдет, решение не будет подписан председателем ВР", - сказал Бенедисюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект "О Высшем совете правосудия"

По его словам, законопроект "О Высшем совете правосудия" нужно было голосовать пакетно вместе с законом об изменениях в КУ в части правосудия с законом о судоустройстве и статусе судей.

"Почему их разделили, мне трудно сказать. Могу сказать, что достаточно длительный срок над этим законопроектом работал совет по вопросам судебной реформы. Тот проект, который проголосован, на 99% соответствует тому законопроекту, который был подан в ВР. Я думаю, что незначительные замечания были приняты... Возможно, не все хотели, чтобы этот закон был принят быстро", - добавил глава ВСЮ.

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Он напомнил, что в Высшем совете правосудия большинство составят судьи, избранные судьями.

"Будет съезд выбирать 10 членов ВСП. По должности будет входить только глава Верховного суда, другие 10 членов - 2 адвокаты, избранные на съезде, 2 научных работников, избранных на съезде, 2 представителя прокуратуры, избранные на конференции, 2 представителя ВР, избранные по определенной процедуре", - уточнил Бенедисюк.

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взяточники трансформируються в корупционеров
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а над цим судом ще вищіший суд буде... і так до ......
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Да еще нужно трансформировать "администрацию президента" в администрацию паРашена, и фсе!!! Заживем все такие в шикаладе, как в Швейцарии и Люксембурге вместе взятых!!!
Только не покидает мысль, что если переименовать бордель в публичный дом, ничего не изменится!
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с продажными рожами ничего не странсформируешь... как ни крути....

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Вд перестановки блядєй блядство не міняється.
А тим часом: "Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проверяет членов "Правого сектора" на предмет причастности к убийству военнослужащих внутренних войск МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины во время Майдана. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 16 декабря."
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/gpu-proveryaet-prichastnost-chlenov-pravogo-1482428552.html
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говно имеет тоже много названий -- кал ,дерьмо..,испражнения ---- суть говна то не изменилась , так и тут
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Херасе! Вот это реформа! Табличку сменили и сразу начали красть по старому!
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Та вже було у хуйлостанi, мабудь є сенс?
Милицию в полицию? Ага! медиков в педиков, маму в папу, почту в мочту а медведя в педведя!

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А наши "честные" судьи трансформируются в ОЧЕНЬ "честных"... Мираж...
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Как этот совет не назови - все равно одно ворье там сидит. Как, впрочем, и каждая сволочь, которая сидит при власти - поголовно! В кого не плюнешь - все ворье!!!
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