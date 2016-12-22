 Конкурсная комиссия избрала Дмитренко госсекретарем Минэкологии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.
До недавнего времени Дмитренко являлся первым заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации, но 15 декабря был уволен с должности.
Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении 1 года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если бы Дмитренко отказался от должности либо произошел бы форс-мажор.
В то же время 3 других кандидата, которые прошли в финал конкурса, не набрали достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатами.
Ими являлись директор департамента экологии и природных ресурсов Кировоградской областной государственной администрации Александр Ковтунов, директор департамента стратегической экономической политики Минэкологии Леся Карнаух и директор юридической компании "Ника" Алексей Ботезат.
Конкурс был проведен повторно в связи с тем, что конкурсная комиссия в первый раз не избрала госсекретаря Минэкологии, так как все кандидаты не набрали необходимого минимального количества баллов.
Дмитренко родился 7 февраля 1971 года, в 1995 году закончил Киевский государственный торгово-экономический университет, а 2001 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.
С марта 1995 по март 1997 года работал в частных структурах.
С апреля 1997 по май 2005 года работал на разных должностях в Государственной налоговой администрации и департаменте сводного бюджета Министерства финансов.
С июля 2005 по март 2008 года - начальник контрольно-ревизионного управления в Киевской области.
С марта 2008 по апрель 2010 года - заместитель председателя Главного контрольно-ревизионного управления в Киевской области.
С апреля 2010 по июнь 2010 года - начальник финансового управления Бучанского городского совета Киевской области.
С июня 2010 по январь 2011 года - заместитель председателя Львовской областной государственной администрации.
С сентября 2011 по январь 2013 года - заместитель, первый заместитель председателя Бучанского городского совета Киевской области.
С февраля 2013 по март 2014 - директор департамента регулирования и надзора за кредитными учреждениями и бюро кредитных историй Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
С марта 2014 года - первый заместитель председателя Житомирской обладминистрации.
В 2015 году Дмитренко задекларировал 155 657 гривен доходов.
Отметим, Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 17 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.
До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.
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