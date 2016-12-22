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Все про:конкурс (551) Минэкологии (144) госсекретарь (66)

 Конкурсная комиссия избрала Дмитренко госсекретарем Минэкологии

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Геннадия Дмитренко государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

До недавнего времени Дмитренко являлся первым заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации, но 15 декабря был уволен с должности.

Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении 1 года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если бы Дмитренко отказался от должности либо произошел бы форс-мажор.

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В то же время 3 других кандидата, которые прошли в финал конкурса, не набрали достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатами.

Ими являлись директор департамента экологии и природных ресурсов Кировоградской областной государственной администрации Александр Ковтунов, директор департамента стратегической экономической политики Минэкологии Леся Карнаух и директор юридической компании "Ника" Алексей Ботезат.

Конкурс был проведен повторно в связи с тем, что конкурсная комиссия в первый раз не избрала госсекретаря Минэкологии, так как все кандидаты не набрали необходимого минимального количества баллов.

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Дмитренко родился 7 февраля 1971 года, в 1995 году закончил Киевский государственный торгово-экономический университет, а 2001 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

С марта 1995 по март 1997 года работал в частных структурах.

С апреля 1997 по май 2005 года работал на разных должностях в Государственной налоговой администрации и департаменте сводного бюджета Министерства финансов.

С июля 2005 по март 2008 года - начальник контрольно-ревизионного управления в Киевской области.

С марта 2008 по апрель 2010 года - заместитель председателя Главного контрольно-ревизионного управления в Киевской области.

С апреля 2010 по июнь 2010 года - начальник финансового управления Бучанского городского совета Киевской области.

С июня 2010 по январь 2011 года - заместитель председателя Львовской областной государственной администрации.

С сентября 2011 по январь 2013 года - заместитель, первый заместитель председателя Бучанского городского совета Киевской области.

С февраля 2013 по март 2014 - директор департамента регулирования и надзора за кредитными учреждениями и бюро кредитных историй Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

С марта 2014 года - первый заместитель председателя Житомирской обладминистрации.

В 2015 году Дмитренко задекларировал 155 657 гривен доходов.

Отметим, Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 17 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.

До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

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и чем вся эта чиновничья свора бездарей занимаеться?
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Бабло наше пилит. Или котролирует распил, чтобы мимо общака не проплыло.
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Достойний кандидат, раніше добре себе показував.
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