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Все про:Россия (64320) спорт (1501) допинг-контроль (154)

 Международный союз конькобежцев лишил Россию финала Кубка мира по конькобежному спорту

Финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменили по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Р-Спорт".

Также читайте: Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону из-за допинг-скандала

"Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК", - сказал Кравцов.

МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, "до дальнейшего уведомления". Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

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Напомним, Всемирная антидопинговая ассоциация (WADA) 9 декабря обнародовала новый отчет о допинге в России, в котором утверждается, что более тысячи российских спортсменов были задействованы в манипуляциях с допингом или выиграли от них. Впервые в этом контексте упоминается имя бывшего министра спорта страны Виталия Мутко.

Новый доклад, подготовленный командой экспертов под руководством Макларена для Всемирного антидопингового агентства, был презентован в пятницу в ходе пресс-конференции в Лондоне.

Эксперты в целом подтверждают выводы первой части документа, опубликованной летом, и раскрывают новые детали. В частности, сообщается уже о 500 сфальсифицированных допинг-пробах, якобы переданных Московской лабораторией в электронную систему WADA. В первой части доклада говорилось о 312.
Первую часть своего доклада Макларен представил 18 июля этого года. В ней утверждалось, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

Основой для ряда выводов стали обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Что значит "забираю"? Заплати, потом забирай", - Мутко сообщил о страховке на случай переноса ЧМ-2018 из РФ

По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям.

В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. Не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике.

МОК также ввел против России санкции, которые были продлены в начале декабря. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России.

В августе Следственный комитет РФ сообщил, что WADA не представила доказательств применения допинга российскими спортсменами или причастности к этому спортивных чиновников, несмотря на направленные российской стороной запросы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самая страшная проблема России - что мы врем, скрываем и не хотим честно признать, что у нас что-то не так", - олимпийский чемпион Тихонов о допинг-скандале

В России также было возбуждено уголовное дело против Родченкова, которого российские правоохранители обвиняют в уничтожении допинг-проб.
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Во кацапам попёрло! Пистец ! "Боярышника" на всех ЙУХ хватит :
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ХЗ? А что надо было? Что у них за праздник в октябре был , днюха пуйловская ? Эти картинки актуальны 365 дней в году, 24 часа в сутки. Не?
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Вот стата и немного букофф, ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ, «ЭХО МОСКВЫ» 22.12.2016, 22:14 :Нация «Боярышника»Ну что, дорогие мои… Как предновогоднее настроение? А вы знаете, что от отравления боярышником и прочими «фунфыриками» сегодня умерло 40 человек? И вчера умерло 40! И завтра 40 умрет! Они каждый день по 40 в среднем умирают! В год - почти 15 000! Вот позавчера умерло больше 50 и в одном городе, и вы заметили. А так мрут каждый день, и никто внимания не обращает. И с каждым годом все больше.
Вот вам статистика. Зарегистрированные случаи острых отравлений алкоголем:
За 2013 год - 52 029 человек;
Из них умерли - 13 586 человек;
За 2014 год - 48 807 человек;
Из них умерли - 14 041 человек;
За 2015 год - 50 463 человека;
Из них умерли - 14 250 человек;
2016-й ещё не посчитали, но пойдем на рекорд! Не сомневайтесь!И это только зарегистрированные случаи! А сколько алкашей просто под забором помирает? Кому они нужны? Кто их считает? https://charter97.org/ru/news/2016/12/22/235287/
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шо там в харькиве,не все еще от суррогата сдохли?
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ХЗ? У допы или гепы спроси, хули ты мне ленту сасераешь, немчура алахакбарная ?
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Эта"немчура" Германию только на картинке видела Оно сидит в мухосранске и под чужими флагами на цензоре побирается-когда барин разрешит
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К сожалению и в Германии ваты полно. Мои соседи поулице такие
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Да ты прямо в теме Ты уебан запоребриковый не тупые вопросы задавай а поведай всему"обчеству" как ваши" не имеющие аналогов в мире " чудо-богатыри просрали Пальмиру?
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Да ясен-красен! Это был сарказм :
САРКА́ЗМ

Мужской род
книжн.

1.

Язвительная насмешка, злая ирония.

2.

Едко-насмешливое замечание. Гы!
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трындык! кацапов начали чмырить неподетски!
я уже ванговал где-то - скоро в морду плевать начнут и будут - где токо за поребриком кацапская особь обнаружится.
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Хорошо, если только обплевывать будут. Тенденции менее гуманны.
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Боярышники обдолбанные . Это сколько они медалей завоевали обманом?
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Ничего страшного!
Чемпионат по коровьим лепешкан не имеют права это наш скрепный вид спорта!
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Ааааа, как хорошо, много правильных новостей
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А от юниорского ЧМ и этапа кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени РФ сама отказалась. Не стали дожидаться очередного позора и сыграли на опережение.
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Ну и назвали бы тему как положено: "Россия откинула коньки".
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Ну шо, теперича чемпионат по футболу отменять надо. А то непорядок получается. Главное - есть теперь прецеденты отмен соревнований.
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