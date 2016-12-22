 Международный союз конькобежцев лишил Россию финала Кубка мира по конькобежному спорту

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Р-Спорт".
"Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК", - сказал Кравцов.
МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, "до дальнейшего уведомления". Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.
Напомним, Всемирная антидопинговая ассоциация (WADA) 9 декабря обнародовала новый отчет о допинге в России, в котором утверждается, что более тысячи российских спортсменов были задействованы в манипуляциях с допингом или выиграли от них. Впервые в этом контексте упоминается имя бывшего министра спорта страны Виталия Мутко.
Новый доклад, подготовленный командой экспертов под руководством Макларена для Всемирного антидопингового агентства, был презентован в пятницу в ходе пресс-конференции в Лондоне.
Эксперты в целом подтверждают выводы первой части документа, опубликованной летом, и раскрывают новые детали. В частности, сообщается уже о 500 сфальсифицированных допинг-пробах, якобы переданных Московской лабораторией в электронную систему WADA. В первой части доклада говорилось о 312.
Первую часть своего доклада Макларен представил 18 июля этого года. В ней утверждалось, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.
Основой для ряда выводов стали обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб.
По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям.
В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. Не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике.
МОК также ввел против России санкции, которые были продлены в начале декабря. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России.
В августе Следственный комитет РФ сообщил, что WADA не представила доказательств применения допинга российскими спортсменами или причастности к этому спортивных чиновников, несмотря на направленные российской стороной запросы.
В России также было возбуждено уголовное дело против Родченкова, которого российские правоохранители обвиняют в уничтожении допинг-проб.
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Вот вам статистика. Зарегистрированные случаи острых отравлений алкоголем:
За 2013 год - 52 029 человек;
Из них умерли - 13 586 человек;
За 2014 год - 48 807 человек;
Из них умерли - 14 041 человек;
За 2015 год - 50 463 человека;
Из них умерли - 14 250 человек;
2016-й ещё не посчитали, но пойдем на рекорд! Не сомневайтесь!И это только зарегистрированные случаи! А сколько алкашей просто под забором помирает? Кому они нужны? Кто их считает? https://charter97.org/ru/news/2016/12/22/235287/
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САРКА́ЗМ
Мужской род
книжн.
1.
Язвительная насмешка, злая ирония.
2.
Едко-насмешливое замечание. Гы!
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я уже ванговал где-то - скоро в морду плевать начнут и будут - где токо за поребриком кацапская особь обнаружится.
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Чемпионат по коровьим лепешкан не имеют права это наш скрепный вид спорта!
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