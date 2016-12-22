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Все про:биатлон (81) Россия (64320) спорт (1501) допинг-контроль (154)

 Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону из-за допинг-скандала

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Сборная Украины не будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за допинг-скандала в РФ, - глава федерации Брынзак

"В четверг СБР сообщил IBU, что возвращает право на проведение в 2017 г. юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени. Новые места проведения данных мероприятий будут утверждены позднее", - говорится в заявлении IBU.

Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени 9-12 марта 2017 года. IBU также сообщил о начале расследования в отношении почти 30 российских спортсменов, еще двое отстранены от соревнований.

"В связи с открытием дисциплинарного расследования Международным олимпийским комитетом в отношении двух российских спортсменов, на них наложен временный запрет на выступления. Кроме того, открыто официальное расследование в отношении 29 биатлонистов, указанных во второй части доклада Макларена, а также в отношении Союза биатлонистов России", - говорится в заявлении IBU.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "России нужно дать понять, что произошедшее - это очень плохо": 3 страны заявили о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в РФ из-за допинг-скандала

В нем отмечается, что в отношении 29 биатлонистов в настоящее время не применяется временная дисквалификация. Расследование в отношении двух отстраненных спортсменов касается нарушений на Олимпиаде в Сочи.

Как сообщалось, IBU получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список, в котором перечислен 31 россиянин, подозреваемый в применении допинга. "Некоторые биатлонисты из предоставленного списка уже дисквалифицированы, но есть и те, кто выступают в международных соревнованиях. В течение недели мы сформируем свое мнение и дисквалифицируем виновных", - сказал тогда президент IBU Андерс Бессеберг.

Ранее Россия уже лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который из Сочи перенес в немецкий Кенигзее.
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отказалась, когда все начали бойкотировать....
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а-понятно-нужно ж сначала прочувствовать букет!
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У пана х@йлопана не хватает золотого запасу...)))
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Помолчал бы еще денек Брынзак , за умного сошел бы , а так только на" Смышленного " потянул .
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на жополиза, или хренососа ......................короче проиграл
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ггг... может из-за того, что брынзак сказал "может и поедем", на россии и отказались от этапа. засцали, короче...
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лёд таки тронулся))) - Международный союз конькобежцев отменил этап Кубка мира в России
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Давайте с ЧМ по футболу так же, к вам же противно ехать нормальным странам
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Чемпионат по футболу ещё рано отменять, пусть ещё пару лярдов спистят на постройке стадионов
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бо никто бы не приехал, кроме украинских ватников
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Брынзаку пох, он едет. Поспешил ляпнуть, теперь и не поедет и рылом в омно мокнулся )))
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Штирлиц никогда не торопил события (на заметку, для Брынзака)
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Да бес с той сраной росией

Вот это, что такое ???...
Печерський райсуд дозволив слідчому вилучити документи в адміністрації Путіна....
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Это троллинг хуйла высшей категории.
Щас репоеды и хуйло будут сцать кипятком по всем ватовизорам.
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Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....
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Крепчают казламордые, ох и крепчают, ...лять...
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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном заседании постановил перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира. Далее: https://news.rambler.ru/sport/35668100/?

сначала лишили

а потом отказались
жопошники
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Орки на лыжах,зрелище не для слабонервных😁
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Дас ист корьошо...(шьон)... ДЕР ВИНТЕР ИСТ ДА (в Сибири). эс кальт , эс шнайт... Онли же (визаут швайне ИН ИЙРОП) вир либэн шлитшуглауфен.... und das mädchen... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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В.Членин: "Вегной догогой идёшь в зад, пагаша".
ПРИКАЗ кремле-банды: ВСЕМ приготовится к следуюшиму отказу!
НУ, А ПОСЛЕДНИМ НОМЕРОМ ПРОГРАММЫ "Прараша-Капут" будет ОТКАЗ от ЧМ 2018 !!!
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Сверх-недодержава продолжает победоносное шествие по миру спорта. Заслуженно. Вот интересно: когда путлер подохнет, в рашке продолжат мочу менять? Реквием для ХЛО: ВИДЕО
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Брынзаку обломилось ,тот случай когда любовь случилась без взаимности. :D
Брызак там и даром не нужон,, хоть и занял привлекательную позу.
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Хай чемпионат по метанию коровьих лепешек опять проводят :D
А пока рекламная пауза

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Сволочи, верните Надю в украинскую делегацию в ПАСЕ! Наденька - она няшная.
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АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бля, бяда-бяда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У кацапов Когнити́вный диссона́нс (от латинских слов: cognitiо - «познание» и dissonantia - «несозвучность, нестройность, отсутствие гармонии») - состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций : Стою на асфальте я
В лыжи обутый.
То-ли лыжи не едут,
То-ли я - е...банутый.

Пристроился возле
Приятель в коньках.
Но не заподозрить
И в нем мудака.

У третьего санки
Не катят на солнце.
Быть может и сам-то
Он с при.....пиздонцем.

Нам руки не греют
Надетые ласты,
И люди х...уеют
От нас - педерастов.
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Э-э-э...а наши дЫбилы так хотели поучавствовать! Обломалась тюмень л-о-х-а-м нашим биатлонным!!!!!!
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Блин, а как же наши биатлонисты смогут поехать в рашку
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А тренера нашей сборной, которому мыжибратья спортэтаспорт, отправить один хер в Тюмень без обратного билета.
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Так я ж и говорю. Отправить его нахрен в Тюмень и пусть там соревнуется.
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походу теперь в засраше тяжело будет не только учителям но и спортсменам - мало того что ломка от допинга так и денег последних лишили , боярышник вам в помощь!!
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Брынзак то попался как кур во щи !!!
Как биатлонист теперь он прям таки обязан застрелиться из личного оружия!!!
А если смалодушничает, то припаять ему сепаратизм и принудительные работы на карьере дней на 3.650 !!!
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правильно: как кур в ощип
а щи на курином бульоне не бывают - только на репе
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Щи на репе, это когда муж бухой приходит, а жена его встречает.
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цэнзорро!!??я в недоумении!(равно как и многие) (думаю)вот кацы пишут: Россию лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном заседании постановил перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира. а вот твоё оглавление твоей статьи:Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону из-за допинг-скандала(так она отказалась??(рашка)или таки ЛИШИЛИ!!) как по мне !!эт далеко не равнозначная формулировка!!(на кого работаем??втихушку)
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просто у кацапов нет возможности найти среди населения мочу без мельдония
Кошмар...
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лично меня больше бы порадовало если бы в параше не нашлось мочи без полония!!а так!!у них през ботоксный!!и ничё!!(живёт падло!!)
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"Сборная Украины не будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за допинг-скандала в РФ, - глава федерации Брынзак"_____________________СНИМАЙ ЛЫЖИ...ЛАПОТЬ - ТЮМЕНЬ ОТМЕНЯЕТСЯ!!!!
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Сцуко...хоть бы чемпионат по футболу не перенесли. Он добьет эту дохлую клячу.
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)))) А как! Обязательно перенесут. Месяца за 3 до начала. ))
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сборная Украины отказалась от бойкота и собиралася ехать, а тут такой облом.... обосрали обосравшихся.....
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Панихида Мевлют Мерт Алтынташ растрелявшего посла РФ

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Турки уважают своего копа, который пристрелил свинособаку.
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К нему на похороны пришло больше людей, чем на похороны карлова
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Щойно!!!!
Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента РФ.
«Предоставить старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Приймачку Вадиму Викторовичу, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, в которые следователь или прокурор будут обращатьсяс запросом об оказании международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещами документам, которые находятся во владении Администрации президента Российской Федерации, находящегося по адресу: 103132, Российская Федерация, г.Москва, ул. Ильинка, дом. 23»


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А наші тварини збирались їхати... Скотиняки усіх нах.. З займаних посад, усіх від кого залежало це рішення. Уроди кончені.
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"Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени."

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Как расшифровать? Смысл ясен, словосочетание щекочет мозг.
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А ватный президент Федерации биатлона Украины спалился, лох.Источник: http://censor.net.ua/n420632
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Красиво послали, ЧМ по футболу туда же. Лишь бы Украине не подкинули, как Евровижен.
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ЧМ2018 проведут кто-нибудь из Италия\Франция\Гемания\США
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Раше надо реально от всего баласта избавляться, оставить только хоккей. Смешно какой-то бобслей с биатлоном кормить. Про футбол вообще не говорю. Хотя уже 12 стадионов настроили, но это хоть не пропадет. Реально страна безразмерная. Бабла, как у дурака махорки.
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