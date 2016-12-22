 Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону из-за допинг-скандала

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"В четверг СБР сообщил IBU, что возвращает право на проведение в 2017 г. юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени. Новые места проведения данных мероприятий будут утверждены позднее", - говорится в заявлении IBU.
Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени 9-12 марта 2017 года. IBU также сообщил о начале расследования в отношении почти 30 российских спортсменов, еще двое отстранены от соревнований.
"В связи с открытием дисциплинарного расследования Международным олимпийским комитетом в отношении двух российских спортсменов, на них наложен временный запрет на выступления. Кроме того, открыто официальное расследование в отношении 29 биатлонистов, указанных во второй части доклада Макларена, а также в отношении Союза биатлонистов России", - говорится в заявлении IBU.
В нем отмечается, что в отношении 29 биатлонистов в настоящее время не применяется временная дисквалификация. Расследование в отношении двух отстраненных спортсменов касается нарушений на Олимпиаде в Сочи.
Как сообщалось, IBU получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список, в котором перечислен 31 россиянин, подозреваемый в применении допинга. "Некоторые биатлонисты из предоставленного списка уже дисквалифицированы, но есть и те, кто выступают в международных соревнованиях. В течение недели мы сформируем свое мнение и дисквалифицируем виновных", - сказал тогда президент IBU Андерс Бессеберг.
Ранее Россия уже лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который из Сочи перенес в немецкий Кенигзее.
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Вот это, что такое ???...
Печерський райсуд дозволив слідчому вилучити документи в адміністрації Путіна....
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Щас репоеды и хуйло будут сцать кипятком по всем ватовизорам.
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сначала лишили
а потом отказались
жопошники
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ПРИКАЗ кремле-банды: ВСЕМ приготовится к следуюшиму отказу!
НУ, А ПОСЛЕДНИМ НОМЕРОМ ПРОГРАММЫ "Прараша-Капут" будет ОТКАЗ от ЧМ 2018 !!!
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Брызак там и даром не нужон,, хоть и занял привлекательную позу.
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А пока рекламная пауза
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В лыжи обутый.
То-ли лыжи не едут,
То-ли я - е...банутый.
Пристроился возле
Приятель в коньках.
Но не заподозрить
И в нем мудака.
У третьего санки
Не катят на солнце.
Быть может и сам-то
Он с при.....пиздонцем.
Нам руки не греют
Надетые ласты,
И люди х...уеют
От нас - педерастов.
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Он всё-равно поедет.
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Сборная Украины не будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за допинг-скандала в РФ, - глава федерации Брынзак
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Как биатлонист теперь он прям таки обязан застрелиться из личного оружия!!!
А если смалодушничает, то припаять ему сепаратизм и принудительные работы на карьере дней на 3.650 !!!
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а щи на курином бульоне не бывают - только на репе
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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном заседании постановил перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира. а вот твоё оглавление твоей статьи:Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону из-за допинг-скандала(так она отказалась??(рашка)или таки ЛИШИЛИ!!) как по мне !!эт далеко не равнозначная формулировка!!(на кого работаем??втихушку)
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Кошмар...
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Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента РФ.
«Предоставить старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Приймачку Вадиму Викторовичу, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, в которые следователь или прокурор будут обращатьсяс запросом об оказании международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещами документам, которые находятся во владении Администрации президента Российской Федерации, находящегося по адресу: 103132, Российская Федерация, г.Москва, ул. Ильинка, дом. 23»
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Как расшифровать? Смысл ясен, словосочетание щекочет мозг.
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