 Гонтарева: "Фонд гарантирования вкладов списал 29,4 млрд гривен долгов "Приватбанка" перед акционерами"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
"НБУ обратился в Фонд гарантирования вкладов (на этапе временной администрации в "Приватбанке") для списания долгов банка перед связанными лицами. Временному администратору удалось списать только 29,4 млрд гривен из 32 млрд гривен, заявленных нами. Почему только 29 млрд гривен? Потому что остальных денег на счетах уже не было", - заявила глава НБУ.
По словам Гонтаревой, дальнейшая реструктуризация кредитов связанных лиц с банками будет зависеть от работы менеджмента и наблюдательного совета банка.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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Смотрим.
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Сначала отжали Приват, потом ещё придумали фейк о 149 миллиардах долга у работающего и стабильного банка, теперь ещё и печатный станок под эту сказку включат. Ну типа, дыру же надо залатать....Мда.. способные.. И английский знают..
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Что стоит за национализацией ПриватБанка. Версия экс-правления
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гонтаревой - не верю.
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РЭКЕТА таких масштабов мы не наблюдали ни при одном украинском президенте.. Даже уголовник был скромнее в своих аппетитах.
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а потом уже докапитализированный прибыльный банк купит петя.
зачем новому владельцу долги? ему не надо, пусть бюджет вложится. просто бизнес.
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В результате этого изменения (которое, кстати, вступает в силу только 1 января 2017 года) наш банк потерял право учитывать залоги общей стоимостью 142.8 млрд грн. Причем эта стоимость была подтверждена независимыми оценщиками, уполномоченными НБУ.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/12/22/7130625/
все изложено в цифрах, откуда дырка
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