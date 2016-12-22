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 Гонтарева: "Фонд гарантирования вкладов списал 29,4 млрд гривен долгов "Приватбанка" перед акционерами"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц списал 29,4 млрд гривен долгов "Приватбанка" перед акционерами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"НБУ обратился в Фонд гарантирования вкладов (на этапе временной администрации в "Приватбанке") для списания долгов банка перед связанными лицами. Временному администратору удалось списать только 29,4 млрд гривен из 32 млрд гривен, заявленных нами. Почему только 29 млрд гривен? Потому что остальных денег на счетах уже не было", - заявила глава НБУ.

По словам Гонтаревой, дальнейшая реструктуризация кредитов связанных лиц с банками будет зависеть от работы менеджмента и наблюдательного совета банка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк одобрил кандидатуру председателя правления "Приватбанка" Шлапака, - Гонтарева

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.


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Якщо у нас на Західній Україні вже ненависть до цеї влади зашкалює і тих зрадників народу як брати Барни ми готові рватина на кавалки то що говорить про Схід..
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Тягнибока и партию Свобода нужно было давно порвать.
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Ця влада зірвала всі запобіжники і перейшла червону риску-вона не має підтримки ні у нас западенців ні в східняків при тому що Хам мав підримку майже половини України...
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чего-то люди боятся... все готовы, но боятся )
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В Порошенки весь український народ ворог...ця сука довела що вона для нас українців є страшним злом та ганьбою бо багато повірили цій курві та голосували за неї хоча в мене совість чиста і я ще тоді розкусив цей фрукт чоколядовий...
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тебя че так колбасит, эта новость означает только то, что каждый украинец должен привату не 3000, а 2990...
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Я роками важко працював за кордоном щоб побудувати хороший будинок,купить файну іномарку ,вивчити доньок в інститутах а тепер мені приходять податки на те що я не вкрав а заробив чесно,чому такі тарифи при таких пенсіях і зарплатах,ціни на продукти та ліки набагато вищі ніж за кордоном?
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на 1 + 1 идет фильм о том, как порошено/гонтарева отжали Приватбанк..
Смотрим.
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пидарошенко это новая версия кучмы только более лживая и цыничная
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Такої влади як ця від лукавого Україна не знала ще з 1932-33 років...кругом іде грабіж та обдирання як простого люду так малого та середньго бізнесу...
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В середимні 90-х я не просив в держави нічого а придбавши старого камаза в кредит їздив в Китай за ширпотребом щоб якось вижити рискуючи фактично життям а тепер що ми бачимо від цієї хазарської влади ?
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получается шобла при власти два раза нажилась..
Сначала отжали Приват, потом ещё придумали фейк о 149 миллиардах долга у работающего и стабильного банка, теперь ещё и печатный станок под эту сказку включат. Ну типа, дыру же надо залатать....Мда.. способные.. И английский знают..
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http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/12/22/7130625/

Что стоит за национализацией ПриватБанка. Версия экс-правления
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просто и понятное объяснение всему происходящему с приват-банком. этим верю.
гонтаревой - не верю.
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пугают масштабы.. Если так легко отжал гарант такое предприятие у достаточно сильного бизнес-игрока, как Беня, то с какой же лёгкостью он ожимает более мелкие и несущественные бизнесы у игроков помельче..!!!
РЭКЕТА таких масштабов мы не наблюдали ни при одном украинском президенте.. Даже уголовник был скромнее в своих аппетитах.
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Скажем так,простым людям пофиг,их долги все равно перейдут к новому владельцу.
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не так. выдуманный долг будет погашен реальными деньгами за счет налогоплательщиков.
а потом уже докапитализированный прибыльный банк купит петя.
зачем новому владельцу долги? ему не надо, пусть бюджет вложится. просто бизнес.
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100%. же говорю, гопкомпания с Банковой поимела на два раза. Отняв вклады и возложив на нас и наших внуков внешний долг, которым собирается погасить придуманный долг Привата.. Предсталяете сколько на карман гопникам от власти ляжет денег?
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Що значить коли країною керують олігархічні клани очолювану президентом олігархом . Олігарх не допустить щоб відповів іншии' олігарх по закону ,покривають не тільки Коломои'ського але і Фірташа ,якии' переховуєтся від американського праосудя ,до речі якии' привласнив 12млрд м куб газу і Ложкіна якии' від продажі медіа холдингу нічого не заплатив в бюджет ,і президент якии' країні агресору платить справно податки , а ось в своїи' країні зовсім не так . Можна довго робити перелік ,виходить Беня вивів гроші в ошфори ,а розплачуватись буде українськии' народ .
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"Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, неоправданного изменения правил игры от НБУ.
В результате этого изменения (которое, кстати, вступает в силу только 1 января 2017 года) наш банк потерял право учитывать залоги общей стоимостью 142.8 млрд грн. Причем эта стоимость была подтверждена независимыми оценщиками, уполномоченными НБУ.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/12/22/7130625/
все изложено в цифрах, откуда дырка
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Это у тебя в голове дырка, кпи стадион в Днепре за милард, кому он нужен? Только убытки производит.
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Коломойский в истерике пьет кофе канистрами?
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Очень хорошо. На 29 млрд. грн меньше из бюджета платить надо Коломойским и Ко. Они и так нагребли по самое не хочу.
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Я из Крыма, живу в Киеве. в 2014 году приват заблокировал все мои деньги. Кто мне их вернет???? и когда????
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Ольгинские тролли хотя бы азам финансов обучились , перед тем как финансистов из себя изображать!
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Бли, когда будут комметнты типа "зае+али; я хрен буду платить; они что, запах паленных шин забыли; давайте в субботу соберемся" Когда? Когда свои 3 000 кто-то додумается отстоять? 3000 - это то, что видно - там все 30 тыс. за время работы Гонтаревой. Це жах насильства владою, починаючи з голодомору.....тому всі мовчать...
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Мразь тупая, что значит ,,списал"? Покажи в Налоговом кодексе статью для начала. Курица безмозглая , разводи кроликов или говори правду - Вощилин спиздил для меня и гидранта 29 млрд. Остальные не успел. Причём списание сумм задолженности к остаткам по счетам?
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