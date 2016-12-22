EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  2082  44
Все про:арест (10056) сепаратизм (12592) суд (19743) Харьков (3942)

 Суд продлил арест харьковскому сепаратисту "Топазу"

Киевский райсуд Харькова по делу антимайдановца Игната Кромского, более известного по позывному "Топаз", продлил ему арест еще на 60 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Суд продлил Кромскому арест еще на 60 дней. Следующее заседание суда - 27 января в 14.00", - отметила Дубовик.

По словам адвоката Александра Шадрина, в суд в очередной раз не явились ни потерпевшие, ни свидетели: "При этом, ни один из 151 свидетеля еще не допрошен, а из 52 потерпевших допрошены десять, при этом ни один не подтвердил причастности Кромского к инкриминируемым ему преступлениям".

На суде присутствовали представители ОБСЕ и Комитета ООН: они осуществляли мониторинг судебного процесса.

Читайте также - Сепаратист Топаз остался в СИЗО еще на два месяца, - адвокат

Как сообщалось ранее, 14 декабря заседание Киевского райсуда Харькова по делу Игната Кромского не состоялось: не явились потерпевшие.

6 декабря заседание суда в Харькове по делу Кромского не состоялось: в суд не прибыли ни адвокат "Топаза", ни потерпевшие.

28 октября Киевский райсуд Харькова продлил на 2 месяца, то есть, до 26 декабря, пребывание в СИЗО для антимайдановца Игната Кромского.

По словам адвоката Александра Шадрина, дело рассматривается заново, так как судья Киевского райсуда Сергей Диденко, который более 2 лет назад принял дело "Топаза" в качестве председателя судейской коллегии, подал в отставку.

Читайте также - "Топаз" больше команды не даст - арестован СБУ, - СМИ

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
БЛЯ НУ ЧТО ВЫ возитесь с этим ублюдком? он ж еще даже не человек......впаяйте ему лет 20....Сенцова помните???????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Команда одна - сливацца всей сепарне и титушне . Издохло руцкамирскае асвабадительное движение ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
За 2 года не могут установить, какую команду он должен был дать.
Скорее всего, в итоге отсудит у Украины этот топаз круглую сумму в ЕСПЧ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно,а дружок-СрулЪ ему из Ростова "передачку" хоть одну привёз?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот зачем это напечатали? Сейчас кипучая Надюха за него впряжётся..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бля, оно еще живое??? Таких лечат просто - обмотать георгиевской тряпкой и запустить побегать в окопы ВСУ . Там епацаны быстро и следствие и суд и приговор произведут. А отставок и отводов точно не будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бляді! Саботаж і профанація.
Даже гівно не повинне сидіти стільки без суду і слідства.

От присудить йому суд на днях, скажімо, 4 роки, - і він вийде наступного ж дня по закону Савченко (1 день СІЗО - за 2 зони). А посадили б його відразу - він би ще 2 роки шконку полірував.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какую на куй шконку полировать? тачку с ураном катать! боюсь что его землячки отмажут....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это все что надо знать про генпрокуратуру и ее пахана югика...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такі кадри вони цінують , бо знають - ще знадобляться ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
дайте этому харьковчанину настойки боЯРОШНика!!! а если серьезно судить пора этого рашиста, пусть идет пользу Украине приносит в Желтых водах на рудниках урановых рабочие руки ой как нужны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни хрена ему чести мониторинг ОБСЕ и ООН. Вроде эти примудки и не признают таких пропиндосных организаций. Петушиный угол черта этого пусть мониторит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ебать, этого петуха ещё не посадили до сих пор?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно что бы Гадя с ним поговорила. Стопудово потом поведает, что он умный, трезвый, обманутый расеей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2 уже отсидел в СИЗО = 4 турма ..., пора по тихому отпускать... (гадя тварь, но закон тут не причем)
страна не пуганных идиотов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато Гепа на свободе. У него крыша, шоколадная...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мне топаза не жалко,но гуманисты не знают что такое сизо... по поводу персонажа замечу одно,по обвинению там старт совсем не с четырёх,и сидит просто за то что засветился в тв.если бы рыги победили сидело народу бы гораздо больше и дольше ,и по полной,сизо и зона один к одному.только мне не понятно,почему ворье во власти продолжает клепать законы под себя,типа им всё можно,только фамилии поменялись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
БЛЯ! этого дрыща ещё не посадили!? они, шо вообще... чем они там занимаются в судах?
а я то думал - этого "грозного сепара" уже толкут на зоне, а он в блатняках прописался в сизо!!!
чудно правосудие в нашем государстве...
 показать весь комментарий
Ответить
 
не дороговато ли такие отбросы содержать просто так, без суда, чтобы потом прямо в зале суда отпустить??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не удалось этому задроченному чухану стать моторолой. поживет пока что топазом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да посадите уже этого ущербного, ведь так в СИЗО и отсидит ......опять будут пенять на "закон Савченко"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько можно тянуть с судом. давно уже должен быть приговор. хоть я и считаю что обвинительный, но это суду решать но должен уже быть вынесен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им закон Савченко как вазелин при геморрое.Уже 2 года держат,потом дадут 5 и сразу выпустят как отсидевшего.Удобно для сепаратистов и тех кто не умеет делать свою работу,но получает за это огромные деньги
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Гонтарева Грицак Василий ГФС Донбасс Кабмин Киев МИД Минфин Минэнергоугля Насалик национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ Порошенко Приватбанк Россия Савченко СБУ суд США Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти