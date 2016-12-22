 Суд продлил арест харьковскому сепаратисту "Топазу"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.
"Суд продлил Кромскому арест еще на 60 дней. Следующее заседание суда - 27 января в 14.00", - отметила Дубовик.
По словам адвоката Александра Шадрина, в суд в очередной раз не явились ни потерпевшие, ни свидетели: "При этом, ни один из 151 свидетеля еще не допрошен, а из 52 потерпевших допрошены десять, при этом ни один не подтвердил причастности Кромского к инкриминируемым ему преступлениям".
На суде присутствовали представители ОБСЕ и Комитета ООН: они осуществляли мониторинг судебного процесса.
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Как сообщалось ранее, 14 декабря заседание Киевского райсуда Харькова по делу Игната Кромского не состоялось: не явились потерпевшие.
6 декабря заседание суда в Харькове по делу Кромского не состоялось: в суд не прибыли ни адвокат "Топаза", ни потерпевшие.
28 октября Киевский райсуд Харькова продлил на 2 месяца, то есть, до 26 декабря, пребывание в СИЗО для антимайдановца Игната Кромского.
По словам адвоката Александра Шадрина, дело рассматривается заново, так как судья Киевского райсуда Сергей Диденко, который более 2 лет назад принял дело "Топаза" в качестве председателя судейской коллегии, подал в отставку.
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Скорее всего, в итоге отсудит у Украины этот топаз круглую сумму в ЕСПЧ.
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Даже гівно не повинне сидіти стільки без суду і слідства.
От присудить йому суд на днях, скажімо, 4 роки, - і він вийде наступного ж дня по закону Савченко (1 день СІЗО - за 2 зони). А посадили б його відразу - він би ще 2 роки шконку полірував.
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страна не пуганных идиотов
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а я то думал - этого "грозного сепара" уже толкут на зоне, а он в блатняках прописался в сизо!!!
чудно правосудие в нашем государстве...
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