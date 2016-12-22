 США должны усилить свой ядерный потенциал, - Трамп

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"США должны существенно наращивать и развивать свою ядерную мощь до тех пор, пока мир не начнет трезво оценивать ядерное оружие", - написал избранный президент, не пояснив, что именно имеет в виду под "трезвой оценкой" ядерного оружия.
Пользователи "Твиттера" скорее негативно отреагировали на это заявление, написав в комментариях, что расширение ядерного арсенала может быть опасным, а сама идея делать это ради борьбы за мир абсурдна.
Один из пользователей частично согласился с избранным президентом, написав, что миру действительно пора прийти в себя. Однако начать этот процесс пользователь предлагает с объявления импичмента Трампу.
При этом за модернизацию ядерного арсенала США еще в начале года выступал действующий президент США Барак Обама. Он предлагал потратить около триллиона долларов за 30 лет на полное обновление средств ядерного сдерживания.
Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил, что считает российский ядерный арсенал более совершенным, чем американский. Кроме того, он не исключал возможности реального применения ядерного оружия, чем напугал многих избирателей.
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Еще начиная с переговоров предателя Кравчука в Москве об
ядерно разоружении Украины в мае 1992 года .
Боясь третьей по ядерному потенциалу страны Мира.
Украинские гниды -внутри Украины !
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Для начала, наверное, глубоко вдохнут, наберут побольше воздуха и как ответят этим воздухом, только из другого уже места.
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Русские скоты во всей красе.Уже и беларусов у них никогда не было.Скоро эти дэбилы дойдут до того,что у них англичане и французы окажутся выдуманной нацией.
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На России столько позорных пятен во взаимоотношениях с окружающими, что их оккупантские доводы просто неинтересны.
Именно Россия провела против белорусов не менее 180 войн за последние 500 лет.
Именно Россия порвала ВКЛ на части отобрав ряд территорий себе.
Именно российский параноик Пётр 1 приезжал сюда собственноручно убивать белорусских униатских священников.
Именно российская шлюха Екатерина говорила, что для порабощения этих земель необходимы русский язык, русский чиновник и русская православная церковь, что до сих пор является основой российской политики для Беларуси.
Именно российский каратель Суворов устроил геноцид белорусского народа, уничтожив до 80% местного населения.
Именно российский Пушкин писал во время этого геноцида, что белорусов надо всех вырезать.
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Именно российские спецслужбы привели к власти, поддерживали, финансировали и пиарили своего психически ненормального агента Луку, создав из нашей страны ГУЛАГ - Государство, Управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем.
Именно Россия представляет опасность для окружающих стран и только идиоты могут не видеть этой опасности.
Россия не может иметь друзей в нормальном понимании этого слова.
В друзьях у России числятся только тираны, диктаторы и страны - изгои.
Вина России перед Беларусью - это несмываемое позорное пятно в истории российской внешней политики.
Но оккупанты никогда не чувствуют своей вины, иначе они не были бы оккупантами...
С учётом всего, что Россия творила с Беларусью, мы, белорусы, можем ждать от России только предательства и подвоха.
Парашке не нужно оказывать давление на Беларусь. Прорашистское давление на белорусов оказывает сам лука-мозаичный, являющийся агентом кремля ещё с совковых времён.
Дерьма за ним было столько, что под вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве. И вот союз распался и паРашка стала приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и психически ненормального Лукашенко в Беларуси. Луку приводила к власти бригада Е.М. Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. Так, что если бы после распада СССР разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 22 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки. Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Именно российские спецслужбы привели к власти, поддерживали, финансировали и пиарили своего психически ненормального агента Луку, создав из нашей страны ГУЛАГ - Государство, Управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем. А лука - это кремлёвский гауляйтер Беларуси, выполняющий исключительно поручения кремля и, попутно грабящий страну и граждан. Но кремль этот ублюдок полностью устраивает, ибо трудно найти подобного подонка, который так целенаправленно будет уничтожать белорусов и белорусскую государственность. Уж чего только стОят лишь введенные им "законы" "О недопущении беларусизации страны". Силовые структуры просто напичканы кацапьём и прокацапленными коллаборационистами решающее влияние при назначении которых имеет только прорашистское мировоззрение и вопрос личной преданности кремлёвскому агенту - луке мозаичному. Кроме того Беларусь прямо-таки напичкана парашкинскими войсками, напрямую подчиняющимися Москве. Всё остальное, в том числе и разговоры о "суверенитете" Беларуси, это наглая ложь от хуйла и его холуя луки. Уж совсем не просто так представители вашистских организаций парашки и её спецслужб нагло принимали активнейшее участие в разгоне антилукашенковской демонстрации в 2010 году, ломая рёбра и ноги демонстрантам, в том числе старикам и детям. Вот если в Украине не понимают всего вышесказанного, то Украина ещё обязательно столкнётся с целым рядом угроз и пакостей источником которых будет именно луфашистская Беларусь.
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Кацапы, а шо ж такое ??? Нормально ж сидели, ЙОПТ !!!
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"чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела".
Вот реальное подтверждение сказанного - Ил-76 Мелитопольской бригады транспортной авиации, названный в честь командира самолета, сбитого над Луганском 14 июня 2014 года.
Герои не умирают!
Слава Україні!
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Кацапы действительно последние годы серьёзно вкладываются в ЯО, т.к. вкладываться в остальные вооружения слишком дорого - 10 авианосцев им не потянуть.
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А Огайо.. Ну что Огайо? Их 18 в строю, а не 3, которых до 2020-го вдруг должно стать 8.
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Головной корабль - «Юрий Долгорукий» в составе Северного флота, второй - «Александр Невский» и третий - «Владимир Мономах» - в составе Тихоокеанского флота. Четвёртый - «Князь Владимир», пятый - «Князь Олег» и шестой - «Генералиссимус Суворов» в процессе постройки[9][10][11]. Седьмой - «Император Александр III» заложен 18 декабря 2015 года[12]. Восьмой - "Князь Пожарский" заложат 21 декабря 2016 года[источник не указан 34 дня].
Кстати, последних заложили вчера? Или заложили итальяшкам, которые Сечина за его же бабки выкупают?
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Но до 18 действующих Огайо всем им вмемте взятым очень далеко.
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http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437428
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и ее даже приняли на вооружение...
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Пусть кто-то назовет хоть одно высокотехнологическое изделие, которое на мировом рынке продают репоеды. Нет таких .Оружие, которое продают кацапы - это прошлый век, а покупают его только бедные страны, у которых нет бабла на высокотехнологичное Западное оружие.
Не надо ничего доказывать, просто сравнить ладу-калину и любую западную тачку такого-же класс.
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У других стран нет мании вяличия, только у кацев, сидят по шею в говне и надувают щеки.
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Ракеты и самолёты летают. В этом году по одной ракетно-космической аварии а кацапов, Штатов и Китая при сопоставимом количестве пусков. Боевая ничья.
Если автомобиль покупают, его производят. Цена соответствует качеству. Рашка производит более миллиона автомобилей в год, Украина - 10-15 тысяч. А ведь ещё недавно разница была не такой разительной.
Мне плевать на кацапские мании.
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чтобы Трамрушка снял с них санкции,
ради того, чтобы Хуйло тоже смогло
модернизировать ядерный арсенал Московии...
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...ой дурак(с)
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теперь его поклонники . Такое не прощается.
ЯО надо свое иметь и
не надеяться на помощь НАТО. Которые даже себя не могут защитить от террористов .
Для этого необходимо твердое политическое решения .
Кагал такого решения пока не примет до момента полной эскалации конфликта на Восточном фронте .
Это сейчас они смеясь улетают на Мальдивы и Лазурный берег ...Только в воздухе запахнет жаренным появятся призывы создания добровольческих батальонов.
Для спасения остатков выведенного в оффшоры капиталов и прихватизировнной земли и недвижимости.
Поинтересуйтесь в инете:
Почему во вторую Мировую немецкие войска не заняли Швейцарию с ее золотым запасом и вкладами Активов бандитов всего мира ?
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Для восстановления ядерного оружия Украине нужно $ 100 млрд ...
Зачем Украине нужно вернуть статус ядерной державы ...
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Faina L
Сколько стоит бомба
Специалисты утверждают, что Украина еще не потеряла технологии создания ядерного оружия и в довольно короткий срок способна их восстановить. В частности, руководитель Днепропетровского филиала Национального университета Анатолий Шевцов считает, что
при наличии политической воли и $1 млрд
на это понадобится всего полгода.
По мнению ученого, Украина способна создать ядерные боеприпасы - как на основе обогащенного урана, так и на основе плутония.
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200-метровое облако над территорией Frenchman Flat после взрыва "MET" в рамках операции "Типот", 15 апреля 1955 года, 22 кт. Этот снаряд имел редкую сердцевину из урана-233.
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