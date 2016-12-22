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 США должны усилить свой ядерный потенциал, - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны.

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Россия - экзистенциальная угроза для США, - министр ВВС Джеймс

"США должны существенно наращивать и развивать свою ядерную мощь до тех пор, пока мир не начнет трезво оценивать ядерное оружие", - написал избранный президент, не пояснив, что именно имеет в виду под "трезвой оценкой" ядерного оружия.

Пользователи "Твиттера" скорее негативно отреагировали на это заявление, написав в комментариях, что расширение ядерного арсенала может быть опасным, а сама идея делать это ради борьбы за мир абсурдна.

Один из пользователей частично согласился с избранным президентом, написав, что миру действительно пора прийти в себя. Однако начать этот процесс пользователь предлагает с объявления импичмента Трампу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Братцы-американцы, полегче на поворотах. Не надо так резко и по-хамски, а то и в ответ можно получить", - пропагандист Киселев объяснил, когда США будут превращены в "ядерный пепел". ВИДЕО

При этом за модернизацию ядерного арсенала США еще в начале года выступал действующий президент США Барак Обама. Он предлагал потратить около триллиона долларов за 30 лет на полное обновление средств ядерного сдерживания.

Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил, что считает российский ядерный арсенал более совершенным, чем американский. Кроме того, он не исключал возможности реального применения ядерного оружия, чем напугал многих избирателей.
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И эти люди заставили нас подписать Будапештский меморандум...
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Нарешті в США з'явився адекватний Президент! Маю надію що в рамках оновлення ядерної зброї Україна теж отримає частину ядерного арсеналу США.
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Если в соседях ебанутые кацапы, то вооружаться надо до зубов
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адекватні не виконали Будапешт....тоді потрібно адекватно повернути Україні ядерну зброю...або вона має її сама виготовити і знову поставити для захисту України, від всяких бажаючих відірвати кусок України і більше з аферистами.котрі не дотрималися Будапешту...козу не водити ніколи- міжнародні вони брехуни і аферисти...
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А теперь чисто гипотетически. До 2014 года армию разваливали? Разваливали. Вы представляете, где, в чьих руках могла находиться сейчас часть ядерного арсенала?
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Як би була ЯЗ, то весь Світ би боровся з нашими корупціонерами. В них іншого виходу би не було. А так нас кинули напризволяще, проти комуняцьких виблядків, які обкрутили - замутили і маємо те що маємо.
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Заставила подписать разоружение Украины -семейка КЛИНТОНОВ.
Еще начиная с переговоров предателя Кравчука в Москве об
ядерно разоружении Украины в мае 1992 года .

Боясь третьей по ядерному потенциалу страны Мира.
Украинские гниды -внутри Украины !


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тавышо издеваетесь над касабчиками... чего чего а новой ядерной гонки они уже не сдюжат...
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Ядерная гонка привела к тому, что у России и США уже накопилось достаточно запасов, чтобы уничтожить друг-друга и заодно весь мир.
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згоден. тільки у свинорусів терміни зберігання ЯО вийшли вже....
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Ну вот будет отличный повод обновить, и теперь Америка ничем не парирует, ибо сама этим будет заниматься.
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Для того чтобы дыры получили хоть одну боеголовку твоей семье надо не есть пару тысяч лет .
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чтобы уничтожить весь мир достаточно всего лишь 1/10 ядерного потенциала етих стран, хотя большая часть населения умрет уже от первых 5-10 ядерных ударов, так что уже как говорится кашу маслом не испортишь... гулять так гулять...
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чушь пишите, человечество переживет ядерную войну.
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В ядерной войне победителей не будет,но подрочить орду,чтоб стали еще больше бабок тратить дело святое)))
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это пропаганда, в войне всегда есть победители, на самом деле, не так страшен чёрт как его малюют!
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Американцы идиоты, не бомбы нужны, а боярышник для ванн
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Какой боярышник? Они привыкли к такому пойлу, от которого асфальт плавиться.
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Средство для ванн "Боярышник" косит вату лучше Гиацинтов, уже к сотне подбирается цифра только в Иркутске
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Такс, и чем же таким антисимметричным ответят на расии?
Для начала, наверное, глубоко вдохнут, наберут побольше воздуха и как ответят этим воздухом, только из другого уже места.
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И Украине нужны ядерные ракеты. Можно назвать их, скажем- Глід-1.
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Минск возмутился высказываниями ученого РФ.Ученый заявлял, что Беларусь является исторической частью России и не может быть независимой.



Русские скоты во всей красе.Уже и беларусов у них никогда не было.Скоро эти дэбилы дойдут до того,что у них англичане и французы окажутся выдуманной нацией.
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90% эрэфовцев в жизни не видело ни французов, ни англичан, так что убедить их, что таких не существует, будет совсем не сложно.
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Это точно! Россия всегда только отбирала и присваивала. Если у парашки отнять то, что они незаконно присвоили, то остался бы только мокшанский уезд.
На России столько позорных пятен во взаимоотношениях с окружающими, что их оккупантские доводы просто неинтересны.
Именно Россия провела против белорусов не менее 180 войн за последние 500 лет.
Именно Россия порвала ВКЛ на части отобрав ряд территорий себе.
Именно российский параноик Пётр 1 приезжал сюда собственноручно убивать белорусских униатских священников.
Именно российская шлюха Екатерина говорила, что для порабощения этих земель необходимы русский язык, русский чиновник и русская православная церковь, что до сих пор является основой российской политики для Беларуси.
Именно российский каратель Суворов устроил геноцид белорусского народа, уничтожив до 80% местного населения.
Именно российский Пушкин писал во время этого геноцида, что белорусов надо всех вырезать.
......................................................................................................
Именно российские спецслужбы привели к власти, поддерживали, финансировали и пиарили своего психически ненормального агента Луку, создав из нашей страны ГУЛАГ - Государство, Управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем.
Именно Россия представляет опасность для окружающих стран и только идиоты могут не видеть этой опасности.
Россия не может иметь друзей в нормальном понимании этого слова.
В друзьях у России числятся только тираны, диктаторы и страны - изгои.
Вина России перед Беларусью - это несмываемое позорное пятно в истории российской внешней политики.
Но оккупанты никогда не чувствуют своей вины, иначе они не были бы оккупантами...
С учётом всего, что Россия творила с Беларусью, мы, белорусы, можем ждать от России только предательства и подвоха.

Парашке не нужно оказывать давление на Беларусь. Прорашистское давление на белорусов оказывает сам лука-мозаичный, являющийся агентом кремля ещё с совковых времён.
Дерьма за ним было столько, что под вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве. И вот союз распался и паРашка стала приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и психически ненормального Лукашенко в Беларуси. Луку приводила к власти бригада Е.М. Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. Так, что если бы после распада СССР разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 22 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки. Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Именно российские спецслужбы привели к власти, поддерживали, финансировали и пиарили своего психически ненормального агента Луку, создав из нашей страны ГУЛАГ - Государство, Управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем. А лука - это кремлёвский гауляйтер Беларуси, выполняющий исключительно поручения кремля и, попутно грабящий страну и граждан. Но кремль этот ублюдок полностью устраивает, ибо трудно найти подобного подонка, который так целенаправленно будет уничтожать белорусов и белорусскую государственность. Уж чего только стОят лишь введенные им "законы" "О недопущении беларусизации страны". Силовые структуры просто напичканы кацапьём и прокацапленными коллаборационистами решающее влияние при назначении которых имеет только прорашистское мировоззрение и вопрос личной преданности кремлёвскому агенту - луке мозаичному. Кроме того Беларусь прямо-таки напичкана парашкинскими войсками, напрямую подчиняющимися Москве. Всё остальное, в том числе и разговоры о "суверенитете" Беларуси, это наглая ложь от хуйла и его холуя луки. Уж совсем не просто так представители вашистских организаций парашки и её спецслужб нагло принимали активнейшее участие в разгоне антилукашенковской демонстрации в 2010 году, ломая рёбра и ноги демонстрантам, в том числе старикам и детям. Вот если в Украине не понимают всего вышесказанного, то Украина ещё обязательно столкнётся с целым рядом угроз и пакостей источником которых будет именно луфашистская Беларусь.
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Учёный из РФ меня не удивляет. Вы не представляете, какая промывка детских мозгов проходит в ВУЗах, там много сторонников таких идей. Притом это происходит в довольно категоричных формах.
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"США должны существенно наращивать и развивать свою ядерную мощь до тех пор, пока рашисты не развалятся от гонки вооружений как и совок.и не начнут трезво оценивать ядерное оружие",
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Нормалек. Холодная война 2.0 загонит Рашку в гроб.
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Украине нужно принципиально-новое оружие, которое бы не нарушая условия Будапештского меморандума, было паритетным ЯО.
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СНОВА ГОНКА???? ВООРУЖЕНИЙ???? ЯКЕ МОСКАЛЯМ ЧУДОВЄ САМОГУБСТВО.................... :D
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От те нате, ...уй из под кровати, да, казламордые ??? :D
Кацапы, а шо ж такое ??? Нормально ж сидели, ЙОПТ !!!
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То же самое я слышал от одной киевлянки. Или ты сомневаешься, что все европейские народы произошли от протоукров?
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Нам мало Чернобыля и нынешних проблем на наших АЭС?
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Отсосi, хрюнька.
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Помните стихи Маяковского:
"чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела".
Вот реальное подтверждение сказанного - Ил-76 Мелитопольской бригады транспортной авиации, названный в честь командира самолета, сбитого над Луганском 14 июня 2014 года.
Герои не умирают!
Слава Україні!

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"Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил, что считает российский ядерный арсенал более совершенным, чем американский" Источник: http://censor.net.ua/n420637

Кацапы действительно последние годы серьёзно вкладываются в ЯО, т.к. вкладываться в остальные вооружения слишком дорого - 10 авианосцев им не потянуть.
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И что навкладывали? 2 секунды летающую Булаву?
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"Булава" летает. И что характерно летает из трёх новых атомных подлодок, построенных за последние 5 лет. Штаты свои "Огайо" не обновляли с 90-х.
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Да видели все, как она летает. Так и новые подлодки потопит, с такими полётами.

А Огайо.. Ну что Огайо? Их 18 в строю, а не 3, которых до 2020-го вдруг должно стать 8.
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Почему 3? Американцы считают, что их в строю минимум 9 штук.
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Кого девять?

Головной корабль - «Юрий Долгорукий» в составе Северного флота, второй - «Александр Невский» и третий - «Владимир Мономах» - в составе Тихоокеанского флота. Четвёртый - «Князь Владимир», пятый - «Князь Олег» и шестой - «Генералиссимус Суворов» в процессе постройки[9][10][11]. Седьмой - «Император Александр III» заложен 18 декабря 2015 года[12]. Восьмой - "Князь Пожарский" заложат 21 декабря 2016 года[источник не указан 34 дня].

Кстати, последних заложили вчера? Или заложили итальяшкам, которые Сечина за его же бабки выкупают?
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А причём здесь новый проект? Рабочие лошадки кацапских ракетных субмарин вовсе не "Бореи", а ровестники "Огайо" - проект 667 или в классификации НАТО Дельта-4.
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Так Дельфинов пишут 5 в строю и 2 в ремонте. Ну и Акул ещё 3 штуки не догнили говорят.

Но до 18 действующих Огайо всем им вмемте взятым очень далеко.
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У Британцев всего 4, и не паникуют. Думаю кацапов тоже вполне устраивает №2 среди подводных флотов мира.
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А что за итальяшки выкупают Сечина? Я что-то отстал от новостей...
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Это я о сделке века. Так называемой продажей почти 20% акций Росснефти. Когда начинаешь интересоваться, то оказывается, что покупают их на деньги российского же Газпромбанка.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437428
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Прикольно. Я думал что кацапы продают своё "достояние" от нищебродства, а они просто спектакль провернули
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Ну нужно же своим показать, что санкции пофиг и инвестиции идут. Вот интересно только сколько с тех "инвестиций" прилипнет у тех же итальянцев из банка Intesa Sanpaolo ?
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Кацапчек, сами иженеры рахи признают, что тулить булаву на подводную лодку была ошибка! Отказ при запуске булавы 50% против практически безотказного Трейдент 2 + меньшая дальность+ меньший забрасуемый вес+ меньшее количество ракет 16 на каком то куске рашкиного говна - против 24 Трейдент 2 на Огайо которых целых 14!
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Даже 50% вполне достаточно. Не думаю, что американцам станет много легче если они узнают что с 3-х подлодок к ним прилетит только 24 ракеты (144 боеголовки), а не 48.
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Булава оказалась Булавкой...
и ее даже приняли на вооружение...

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Типичный развод для госдепа, чтобы увеличить финансирование армии США.
Пусть кто-то назовет хоть одно высокотехнологическое изделие, которое на мировом рынке продают репоеды. Нет таких .Оружие, которое продают кацапы - это прошлый век, а покупают его только бедные страны, у которых нет бабла на высокотехнологичное Западное оружие.
Не надо ничего доказывать, просто сравнить ладу-калину и любую западную тачку такого-же класс.
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Ракетные двигатели для американских "Атлас-5", корабли и ракеты "Союз" для доставки астронавтов в космос это достаточно сложные изделия. АЭС - тоже непростая штука. Это просто пример.
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Это все изделия совка, 70-80 года прошлого века.
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И что? Никакое изделие не создаётся с нуля. Вся современная техника США корнями уходит в 70-80-е годы. Но кацапы почему-то до сих пор производят корабли, самолёты, ракеты, автомобили, а их менее пьяные и более работящие соседи своё производство похерили. Парадокс? Парадокс.
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Ага, корабли, весь мир с кузи ржал, за 30 лет рукожопые так и не смогли его модернизировать. Падучие ракеты и самолеты видели все. Ну а авто типа калина сами кацы называют ведром с болтами.
У других стран нет мании вяличия, только у кацев, сидят по шею в говне и надувают щеки.
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Кузю никто не модернизировал, но это не значит, что там не строят новых кораблей.
Ракеты и самолёты летают. В этом году по одной ракетно-космической аварии а кацапов, Штатов и Китая при сопоставимом количестве пусков. Боевая ничья.
Если автомобиль покупают, его производят. Цена соответствует качеству. Рашка производит более миллиона автомобилей в год, Украина - 10-15 тысяч. А ведь ещё недавно разница была не такой разительной.
Мне плевать на кацапские мании.
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Еще со времен совка помню, что имевшегося тогда в арсенале ЯО хватит на то, чтобы 40 раз уничтожить все живое на земле. Так какой смысл наращивать?
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Не наращивать, а совершенствовать, чтоб ПРО обходить. Трамп не всегда умеет ясно передавать свои мысли.
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А козломордые тупо пьб боярышник за то,
чтобы Трамрушка снял с них санкции,
ради того, чтобы Хуйло тоже смогло
модернизировать ядерный арсенал Московии...

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нифига не пойму, с кем он собрался воевать, неужели с "другом Владимиром", выходит Госдума зря водку за здоровье Трампа пила, опять нож в спину ???
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ЕБАТЬ...ТЕПЕРЬ РУЦЬНЕ ПРИ НЕФТИ В 50 БАКСОВ И ДВУХ ГОРЯЧИХ ВОЙНАХ ЕЩЁ И В ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ ВПРЯГАТЬСЯ...и шо скажете Трампушка не ученик Рейгана....))) Свинорусы вешайтесь...))) сценарий один и тот же...а вы тупорылые всё по граблям пляшите...)))
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И полигон классный есть-Крым называется..
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И полигон классный есть-Крым называется..

...ой дурак(с)
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Комераж у власти это и комично и трагично одновременно!
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Не сложилось у к а г а л а Моники левински с Д.ТРАМПОМ ! А ,б б,как поливали его помоями-
теперь его поклонники . Такое не прощается.

ЯО надо свое иметь и

не надеяться на помощь НАТО. Которые даже себя не могут защитить от террористов .
Для этого необходимо твердое политическое решения .
Кагал такого решения пока не примет до момента полной эскалации конфликта на Восточном фронте .
Это сейчас они смеясь улетают на Мальдивы и Лазурный берег ...Только в воздухе запахнет жаренным появятся призывы создания добровольческих батальонов.
Для спасения остатков выведенного в оффшоры капиталов и прихватизировнной земли и недвижимости.
Поинтересуйтесь в инете:
Почему во вторую Мировую немецкие войска не заняли Швейцарию с ее золотым запасом и вкладами Активов бандитов всего мира ?
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http://forbes.net.ua/nation/1367632-zachem-ukraine-nuzhno-vernut-status-yadernoj-derzhavy
Faina L

Сколько стоит бомба
Специалисты утверждают, что Украина еще не потеряла технологии создания ядерного оружия и в довольно короткий срок способна их восстановить. В частности, руководитель Днепропетровского филиала Национального университета Анатолий Шевцов считает, что
при наличии политической воли и $1 млрд
на это понадобится всего полгода.

По мнению ученого, Украина способна создать ядерные боеприпасы - как на основе обогащенного урана, так и на основе плутония.
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http://thekievtimes.ua/society/422231-yadernye-bomby-zhutkie-kadry-ispytanij-foto.html
200-метровое облако над территорией Frenchman Flat после взрыва "MET" в рамках операции "Типот", 15 апреля 1955 года, 22 кт. Этот снаряд имел редкую сердцевину из урана-233.


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