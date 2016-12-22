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 Украинского активиста-фермера Балуха "Верховный суд" оккупированного Крыма оставил в СИЗО

Сегодня, 22 декабря, в так называемом "Верховном суде" оккупированного Крыма состоялось рассмотрение жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимира Балуха. Активиста доставили в зал суда из СИЗО. Жалобу рассматривал "судья" Борис Балахонов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Апелляцию суд отклонил, Владимир Балух остался под стражей до 6 января 2017 года.

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Ранее, 8 декабря сотрудники ФСБ провели обыски в домах украинского активиста Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря Раздольненский районный "суд" Крыма избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Жена украинца сообщала Крымской правозащитной группе (КПГ), что после ареста у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине. Камера СИЗО, в которой содержат Балуха, переполнена (на 14 коек - 24 человека).

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Напомним, Владимира Балуха обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ст. 222 ч.1 УК РФ). КПГ заявила о явном политическом преследовании украинского активиста. По мнению экспертов КПГ, в действиях судебных и силовых органов содержатся грубейшие нарушения не только международного, но и российского уголовно-процессуального законодательства (которое де-факто применяется в Крыму).

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А Гадя, имея судимость на паРашку ездит, кто агент ФСБ? Йуля прикрывает эту дуру, хотя должна была инициировать лишение мандата, но ботоксбосс не велит.
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Вася Обломов - БоярышникВо глубине сибирских руд
«Боярышник» людишки пьют.
Торгует баба Тарахто,
И покупает дед Пихто.

Отчистит душу и стекло
Универсальное бухло,
Излечит раны, снимет сглаз.
И, кстати, сделано у нас.

Дедуля денежку достал
И на «боярышник» просрал.
В желудок средство затекло,
И помер следом дед Пихто.

Тут поднялся галдеж и вой.
И в новостях премьер такой
Сказал, что надо запретить
Народу гадость эту пить.

И бабку сразу под арест,
А деду на могилу - крест.
И разницу «этил-метил»
Производитель уяснил.

Пройдут столетия и вот
Травой Россия порастет,
И наша жизнь давно пройдет,
И лишь боярышник здесь расцветет.

Пройдут столетия и вот,
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почему это гадость и мерзость аваков не сидит в тюрьме? Порох, почему?
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Там вопросительные знаки нужны? Во-первых, порошенко - такой же преступник, как и аваков. А во-вторых, он его попросту боится - аваков создал в Украине такое же "узаконенное" личное вооружённое бандформирование, как и кадыров на расее.
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Этот человек всё время оккупации держал поднятым над своим домом прапор Украины.Это Украинец с большой буквы У.Он прекрасно знал,чем всё закончится.И не струсил.Уважаю.
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