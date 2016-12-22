 Украинского активиста-фермера Балуха "Верховный суд" оккупированного Крыма оставил в СИЗО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Апелляцию суд отклонил, Владимир Балух остался под стражей до 6 января 2017 года.
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Ранее, 8 декабря сотрудники ФСБ провели обыски в домах украинского активиста Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря Раздольненский районный "суд" Крыма избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Жена украинца сообщала Крымской правозащитной группе (КПГ), что после ареста у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине. Камера СИЗО, в которой содержат Балуха, переполнена (на 14 коек - 24 человека).
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Напомним, Владимира Балуха обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ст. 222 ч.1 УК РФ). КПГ заявила о явном политическом преследовании украинского активиста. По мнению экспертов КПГ, в действиях судебных и силовых органов содержатся грубейшие нарушения не только международного, но и российского уголовно-процессуального законодательства (которое де-факто применяется в Крыму).
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«Боярышник» людишки пьют.
Торгует баба Тарахто,
И покупает дед Пихто.
Отчистит душу и стекло
Универсальное бухло,
Излечит раны, снимет сглаз.
И, кстати, сделано у нас.
Дедуля денежку достал
И на «боярышник» просрал.
В желудок средство затекло,
И помер следом дед Пихто.
Тут поднялся галдеж и вой.
И в новостях премьер такой
Сказал, что надо запретить
Народу гадость эту пить.
И бабку сразу под арест,
А деду на могилу - крест.
И разницу «этил-метил»
Производитель уяснил.
Пройдут столетия и вот
Травой Россия порастет,
И наша жизнь давно пройдет,
И лишь боярышник здесь расцветет.
Пройдут столетия и вот,
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