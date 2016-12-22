 Рада не будет рассматривать вопрос введения визового режима с РФ, это в компетенции Кабмина, - Арьев

Об этом в кулуарах Рады сообщил глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Рады по иностранным делам Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Никогда не вынесут этот вопрос (на голосование, - Ред.). Это не в компетенции Верховной Рады, это в компетенции правительства. Верховная Рада не вводит визовый режим", - заявил Арьев.
Он также отметил, что Рада может лишь призвать правительство принять соответствующее решение.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что парламент в феврале может рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ.
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Все основания для открытия производства в отношении Савченко есть. Дальше дело за СБУ, - Арьев(165)
Рада уравняет права Савченко с другими делегатами в ПАСЕ, - Арьев(116)
"Надежные партнеры так не делают - темы приостановления в двустороннем меморандуме не было", - Арьев о решении ЕС по безвизу для Украины(146)
"Нужно понять, что американцы избирали Президента США, а не Украины, и он будет вынужден, в первую очередь, отстаивать интересы Америки", - Арьев(144)
Якби її дії ґрунтувалися на економічних факторах, Росія поводилася би тихо – економіст(0)
"Саакашвили дал возможность реваншистам объединиться и сбросить его с помощью Москвы", - нардеп БПП Арьев(69)
"Европейские чиновники не могут определиться, кто будет отвечать за остановку безвизового режима", - Арьев(38)
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нету там денег, нету, уже давно.
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"Элита" "ДНР" экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево - в гостиницах Енакиево нет свободных мест.
20 декабря примерно в 20:00 в районе Светлодарской дуги сарафанное радио распространило информацию о взятии ВСУ поселка Марков Яр, что в 4 км от подконтрольного боевикам Углегорска. После этого из оккупированных населенных пунктов в течение двух часов выехали около сотни семей, поддерживающих "русский мир". Как сообщает врач из зоны АТО Александр Чернов, в основном сепаратисты бежали из Углегорска в Енакиево. За два часа до начала комендантского часа выехали до 50 машин местной "элиты". Фактически - весь приличный местный автопарк. "На данный момент в Енакиево гостиницы полны сбежавшими в ожидании "наступления ВСУ" семьями коллаборантов из Углегорска и в меньшей степени - из Дебальцево: не менее 70-80 пар. При том, что еще куча у местной родни осели", - прокомментировал Чернов.
Военнослужащий ВСУ Игорь Пузырь пишет, что во время АТО благодаря слухам бойцам АТО удавалось освобождать целые пансионаты на берегу Азовского моря. "В моей практике были случаи освобождения целых пансионатов от сепаров (на берегу Азова в секторе М) одним только вбросом про "Точки У" на восточной окраине Марика", - написал он об информационной войне.
К слову, в местных пабликах Енакиево с утра активно обсуждают возможное наступление сил АТО на город.
Источник АМН.
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спортсмены это самая омерзительная мразь. паразиты и уголовники.
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- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.
Выходит сто человек. Я говорю:
- Ребята, кто сшил костюм?
Они говорят:
- Мы!
Я говорю:
- Кто это «мы»?
Они говорят:
- У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть?
- Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! Кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал?
Они говорят:
- Скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили.
Представляете? Их - сто, а я - один. И все стоят, как пуговицы: насмерть. И я сказал:
- Привет, ребята! Вы хорошо устроились!
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В липецке напряглись
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в Липецке его ждут папизже
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Липецкий Рошен заберутхуйло нападет
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ну не знаю
фамильный герб гетьмана Ющенка
на фоне флага Украины
может не такой этот Липецьк и кацапский?
получается Петр Алексеевич знал что это
исконно украинские земли
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