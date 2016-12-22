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Все про:Арьев (463) ВР (21223) Кабмин (9513) Россия (64320) визовый режим (332)

 Рада не будет рассматривать вопрос введения визового режима с РФ, это в компетенции Кабмина, - Арьев

Решение о введении визового режима с Российской Федерацией не будут выносить на голосование в Верховной Раде Украины, так как оно не находится в компетенции парламента.

Об этом в кулуарах Рады сообщил глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Рады по иностранным делам Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также читайте: МИД готовит предложения по введению визового режима с РФ, - Климкин

"Никогда не вынесут этот вопрос (на голосование, - Ред.). Это не в компетенции Верховной Рады, это в компетенции правительства. Верховная Рада не вводит визовый режим", - заявил Арьев.

Он также отметил, что Рада может лишь призвать правительство принять соответствующее решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим, без всяких исключений - с Россией, - Турчинов

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что парламент в феврале может рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ.
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при поросенко - визового режима с кацапией не будет, поросенко торгует интересами Украины с пукинстаном..
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шо и тут зрада?тебе же сказали рускавым по белому -в компетенции кабмина
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У нас в Вреховні Зраді купа агентів путіна. Не можуть ввести візи, то треба було розірвати дипломатичні стосунки!
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Сатана Арьев,а чье это правительство? Кто за него голосовал? Вы можете призвать,вот и призывайте,а не 3 года с агрессором у вас добрососедские отношения,договор о дружбе,торговля и безвизовый режим.Совсем охерели,падлы.На крови людской наживаются,сатанва рогатая.
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Всех надо гнать в мусорные ящики,все агенты и предатели.Засели там в Раде и деребанят деньги народа,служат олигархам,ублюдки,законы принимают не для народа ,а для олигархов.Для Бени и Пьодра Шоколадного.
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может быть...только вот в договоре о безвизе видать такого пунктика нету...потому и помалкивает ес .в принципе цифровые паспорта работают лучше всякого нынешнего паспортного контроля,так что виз-безвиз с парашей не проблема
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Ехать работать к убийцам украинских и сирийских детей значит навлекать Божий гнев на своих .
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А куда ехать???? В Европу намного тяжелее устроиться на нормальную работу.
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не спорте с ботами, они далеки от реальности, у них просто тупо задача есть и они её выполняют
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Хто не стрибає, той плазує. Українці мають бути до скону вдячні тим, хто стрибав. Інакше вся Україна була б Лугандонією під керівництвом путінського пішака Проффесора.
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Чому ж тоді сьогодні кацапи припхались в Україну з своїм гумконвоєм?
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Тебе ,манкрут. Перестанешь ездить в пуйлостан.
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Переводы с россии в Украину запрещены , меняй методичку .
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Там где нет помощи от мордвинцев ( Днепр , Марик , Запорожье ) почему то с украинскими детьми все хорошо а умирают только там куда пришли глидоеды кремлевские , даже самому тупому понятно .
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В Днепре и Харькове техники побольше чем на кусочке Донбасса , а привезенная вата и обдуренные рузьке миром старички останавливали потому что наши их не переехали , кстати многие из тех старичков от "чудес " рузьке мира закончили жизнь самоубийством .
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Лучше Вы в неоккупированную территорию, а так и без Вас нам из Донецка рассказывают. Вы же и подобные врете от страха перед оккупационной властью россии.
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Я не читаю укрсми , а донецких и тут полно , простой вопрос - почему в Украину выехало 2 млн донбасят а в россию всего 0,5 млн ?
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Тех жителей Донбасса, которые будут продолжать врать, которые за мелкие деньги останавливали украинских военных, кто работал на ФСБ, кто просит украинских пенсий не платя в пенсионный фонд ни копейки... Слился ты, сепар.
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Это ты про приезжих из россии? Не надо их называть украинцами. Вы в свою россию все равно уедите, там вам и место.
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Угу , сколько детей расстреляло СБУ и сколько так называемое МГБ ДНР , вспомним про 17 -летнего вратаря Краматорска ватное ?
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А при чем здесь телевизор , загуглите расстрел 17-летнего вратаря нквдистами ДНР , они и не скрывают этого .
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ох блин, рассея нас кормит! )))
нету там денег, нету, уже давно.
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Andrii511))) Чепуху не пиши, украинцев в России - миллионы! Чего им там делать на заработках что ли, так там зарплаты еще меньше чем в Украине!
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М"яч відбитий на половину поля супротивника.
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http://donbass.ua/news/region/2016/12/21/jelita-dnr-jekstrenno-vyezzhaet-iz-uglegorska-i-debalcevo-v-gostinicah-enakievo-net-svobodnyh-mest.html

"Элита" "ДНР" экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево - в гостиницах Енакиево нет свободных мест.

20 декабря примерно в 20:00 в районе Светлодарской дуги сарафанное радио распространило информацию о взятии ВСУ поселка Марков Яр, что в 4 км от подконтрольного боевикам Углегорска. После этого из оккупированных населенных пунктов в течение двух часов выехали около сотни семей, поддерживающих "русский мир". Как сообщает врач из зоны АТО Александр Чернов, в основном сепаратисты бежали из Углегорска в Енакиево. За два часа до начала комендантского часа выехали до 50 машин местной "элиты". Фактически - весь приличный местный автопарк. "На данный момент в Енакиево гостиницы полны сбежавшими в ожидании "наступления ВСУ" семьями коллаборантов из Углегорска и в меньшей степени - из Дебальцево: не менее 70-80 пар. При том, что еще куча у местной родни осели", - прокомментировал Чернов.
Военнослужащий ВСУ Игорь Пузырь пишет, что во время АТО благодаря слухам бойцам АТО удавалось освобождать целые пансионаты на берегу Азовского моря. "В моей практике были случаи освобождения целых пансионатов от сепаров (на берегу Азова в секторе М) одним только вбросом про "Точки У" на восточной окраине Марика", - написал он об информационной войне.
К слову, в местных пабликах Енакиево с утра активно обсуждают возможное наступление сил АТО на город.
Источник АМН.
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То у них екскурсія на родіну Зека Єнакуєвського.
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонисты сборной Украины пока не намерены бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени.

спортсмены это самая омерзительная мразь. паразиты и уголовники.
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Какое отношение биатлон имеет к визе? Иди на форум про биатлон и там спамь.
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Рядом же ветка про вашу новость , чего флудить .
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Я прихожу к директору, я говорю:
- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.
Выходит сто человек. Я говорю:
- Ребята, кто сшил костюм?
Они говорят:
- Мы!
Я говорю:
- Кто это «мы»?
Они говорят:
- У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть?
- Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! Кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал?
Они говорят:
- Скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили.
Представляете? Их - сто, а я - один. И все стоят, как пуговицы: насмерть. И я сказал:
- Привет, ребята! Вы хорошо устроились!
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Да чтож за крамола такая,"браттям" и визы.Це не на часи))))
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Кремль пригрозил Украине секретными ответными мерами на визовый режим.

В липецке напряглись
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оно сейчас на ул банковая 11
в Липецке его ждут папизже
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За визовый режим с ХЛОстаном! В идеале, конечно, полностью закрыть границы с агрессором. Верю, что нынешний беспроблемный въезд/выезд в рашку скоро закончится. Реквием путлеру: ВИДЕО
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низзя, не то Липецкий Рошен заберут хуйло нападет
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Русськая замена Боярышнику, который вате уже низзя

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ВР обделалалась жидко в очередной раз. Запомним это для следующих выборов.
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Пора прекращать эту вольность кацапы шастают по Украине как у себя дома визовый режим и только жесткий... страдающим по Моцкве придется потерпеть.
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ну не знаю
фамильный герб гетьмана Ющенка

на фоне флага Украины
может не такой этот Липецьк и кацапский?
получается Петр Алексеевич знал что это
исконно украинские земли
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лукавит Арьев...а кто принимает решение о предоставлению(вернее о непредоставлению,,,) безвиза для украинского народа если не гшейропарламент...?
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конечно они будут друг другу футболить этот вопрос, никто не возьмёт на себя такое, потому что знают
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Какие странные загадочные границы полномочий, вряд ли кто может объяснить где они начинаются и где заканчиваются (и самое главное ПОЧЕМУ?), но в конце концов всё зависит от небольшой шайки во главе с паханом-феодалом и олигархом, у которой реальная власть, а не "на бумажке"!
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никакой он не пахан, так, барыжка сцыкливая соевая.
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Было бы не хило ввести ввизовый режим с московией и поставить всех нарушителей включая водил ганоконвоей на счетчик.
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