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Все про:Шлапак (142) Гонтарева (501) Приватбанк (100)

 Нацбанк одобрил кандидатуру председателя правления "Приватбанка" Шлапака, - Гонтарева

Национальный банк одобрил кандидатуру председателя правления "Приватбанка" Александра Шлапака.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Сегодня Национальный банк одобрил кандидатуру Шлапака. И утвердили также главного бухгалтера", - сказала она.

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Гонтарева не уточнила, кто именно стал главным бухгалтером банка, сообщив, что это для нее неизвестный человек.

При этом заместителей предправления "Приватбанка" НБУ пока еще не утвердил.

По некоторым данным, заместителями должны стать Александр Дубровин, Галина Пахачук и Алексей Бережной.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Все ограничения в работе "ПриватБанка" сняты, - Шлапак. ВИДЕО

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.


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Маю надію дали йому зарплату мільйон доларів на місяць????? За державний кошт можна повеселитись! В Ощадбанке друган Яценюка Андрюха Пишний отримує більше 350 тис. грн на місяць і літає чартерами на футбол в ЄС, при тому що Ощадбанк кожен рік несе збитки по 10 млрд грн! Тепер маємо ще одного суперфахівця на велику зарплату, який буде добивати вже державний Приватбанк!
Тут виникає питання, а чому Шлапака не призначили в Ощадбанк, який вже втратив 20 млрд грн державних грошей? Чи мафія все чітко поділила хто на чому краде гроші? Яценюк на Ощадбанку, Порошенко на Приватбанку?
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"пАбедителям" ВСе - і їх не чудять , так все і є - "каолініціоністи" ділять Корито - все до останньої копійки ...
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Дайте пАрулить. И не важно, есть экономическое образование, нетути. Дайте пАрулить...
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я не понимаю и понимаю, чего эта сука не сидит в тюрьме!
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Любі друзі тепер будуть дерибанить Приват банк,ще Юща поставте замість хонтарєвой
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він вже давно роздеребанений , а реальні активи виведені та подідені...
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"Сегодня Национальный банк одобрил кандидатуру Шлапака. И утвердили также главного бухгалтера", - сказала она.

Гонтарева не уточнила, кто именно стал главным бухгалтером банка, сообщив, что это для нее неизвестный человек.
Источник: http://censor.net.ua/n420634


вот объясните как такое может происходить?
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естественно...шо,даешь сцылочку,шо назначение главбухов-это ее служебная обязанность?
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это всё понятно, но поинтересоваться могла бы для приличия у коллег
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...шила в мішку не втаїти ... - дальше по-Фрейду...
...хОнтарева призналась , що ПРиват - гроші ВКЛАДНИКІВ Привата ВКРАВ... - чому не арестований НІХТО , а наоборот ..
...вкладники Привата звичайно не "возмущаються" - їм МИ ВСІ інші тепер назбираємо - клас!!! так , вони уклали угоду зі злодієм , злодій украв , а всі "сусіди" тепер повинні "вкладникам" компенсовувати ..., но при цьому у "злодія-Привата" " є і інші РЕАЛЬНІ активи ...
..."стрелку" розрулили "злодії в ЗАКОНІ" - іменем Держави ...
...так чи є у нас Держава - чи узаконений ЗДЛДІЙ в Законі...

ГОНТАРЕВА НАЗВАЛА ПРИЧИНУ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИВАТБАНКА
По ее словам, деятельность ПриватБанка была сосредоточена на сборе депозитов и вложении их в бизнес акционеров.

Проблемы ПриватБанка связаны с ошибочной кредитной политикой ( злодійство в особо великих у нас називається - " ошибочной кредитной политикой..., жесть ) . Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева во время эфира на "Радио Вести" в четверг, 22 декабря, пишет РБК-Украина.
"Проблемы ПриватБанка не возникли вчера (де був НБУ - СБУ ...- що , всі в "доляхах), они возникли из-за неправильной кредитной политики, активного кредитования бизнеса акционеров, неформирования резервов", - сказала Гонтарева.
По ее словам, деятельность ПриватБанка была сосредоточена на сборе депозитов и вложении их в бизнес акционеров.
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