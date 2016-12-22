 "Мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести", - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава СБУ Василий Грицак сказал в интервью "Укринформу".

Он подчеркнул, что представители Службы принимают активное участие в процессе освобождения украинцев.



"Я неоднократно подчеркивал, что мы не успокоимся до тех пор, пока не вернем последнего нашего соотечественника из застенков террористов и российских тюрем. Эти обязательства я взял на встречах с семьями заложников, и для меня дело чести их выполнить", - сказал Грицак.

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"На сегодня мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести. Повторюсь, процесс освобождения заложников продолжается постоянно. Мы готовы идти на уступки именно в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть заложников семьям", - отметил он.



"Украина инициировала обмен пятидесяти девяти подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов, которые находятся под следствием, дела по которым рассматриваются судами или уже отбывают наказание. СБУ приложит максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников. Со своей стороны, мы без промедлений осуществим все необходимые для этого процессуальные действия", - заявил глава СБУ.

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