 Сборная Украины не будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за допинг-скандала в РФ, - глава федерации Брынзак

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
"Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства - пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент", - заявил он.
Проведение этапа Кубка мира в Тюмени запланировано на 9-12 марта следующего года.
Международный союз биатлонистов (IBU) 15 декабря объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее стало известно, что это может стать причиной переноса соревнований по биатлону из России.
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Гребаный стыд.
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Госпогранслужба рекомендует украинцам воздержаться от посещения России, - Слободян
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Человек сказал - вы ( IBU)принимаете решение, я подчиняюсь. Всё.
Пока решения IBU НЕТ!!! Все ждут.
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или там реально сборище моральных уродов или их государство наше так загнобило что у них выхода иного нету как ехать в парашу грубо говоря на заработки, как и многие люди продолжающие туда ездить на работу от безвыходности
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Зубков: бойкот латвийских скелетонистов - не проблема
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Южнокорейские скелетонисты поддержали Латвию и объявили о бойкоте ЧМ в Сочи
и всего через неделю и всё
Сочинский ЧМ по бобслею и скелетону отдали немецкому Кенигзее
разве нужен тут коментарйи
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на его вопрос "уважаю ли я русских?" я ответил "нет, уважение надо еще и заслужить" - результат - он так и ушел, вот и все.
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Он предложил Международному союзу биатлонистов перенести соревнования. Куда именно, будет определено позже. Исполком международной организации также сообщил, что принял решение о начале расследовании в отношении Союза биатлонистов России и 29-ти спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, - передает Р-Спорт.В пресс-релизе говорится, что отстранены от соревнований два спортсмена, чьи фамилии не называются.
http://echo.msk.ru/news/1897014-echo.html
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Но я (уверен, и очень много украинцев), как налогоплательщик, категорически против, чтобы мои налоги шли на поддержку таких видов спорта, в федерациях которых такие "главы". Минмолодьспорта обязано прекратить выделение бюджетных денег на поддержку биатлона (и не только) в Украине, пока там такой "глава федерации", пусть финансируют из-за поребрика.
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Что-то замного у нас этих Савченки развелось.... И в политике, и в экономике, а теперь уже и в спорте....
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А эти "спортсмены" типичные предатели, если им предложат больше денег в РФ они и глазом не моргнут как гражданство сменят.
Мирослав Гай о наших пленных под Светлодарском...
"К сожалению, три дня назад попали в плен три бойца АТО. Противник потребовал обмена, наши не успели договориться, задержались, а враг задерживаться не стал и… Двоих из трех убили, прислали фото со следами жутких пыток. Даже те, кто давно на войне, вида искалеченных трупов не выдержали, ревели. Такие пытки - точно почерк не местных бандитов. Это сделали либо российские наемники, либо вновь прибывшие солдаты армии РФ. Фото третьего пленного нет, предполагаем, он еще жив, его пытаются вытащить", - сказал Гай
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всем смотреть пока не удалиле! сохраните у себя на компе свидетельства преступлений паРАши!
преступление путинских наемников
Добивают выживших. Страшное видео из Сирии
https://www.facebook.com/diktatura1/videos/1395444847134694/
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да, и первый вице-президент НОК Украины
дотянет до пенсии?
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Значит все за вас впсмываются - а вы радостно и весело желаете типа встать на лыжи?
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Тим більш що вже усе вирішено.
Ще трохи і паРаші заборонять представляти своїх спортсменів на зимовій олімпіаді.
паРаша гудбай ВПХ-ло-лалала!!!!!!!
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а-а-а, чей-то родыч...
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О политике не говорим, потому как если заговорим... в общем - могут посадить её, потому что для меня ихнее Ху#ло - на самом деле Ху#ло!!!
К чему веду: просит приехать в гости к ним, а я говорю, что не приеду (причину не объясняю) ХЗ может её слушают ФСБ - сестра всё таки, беды для неё не хочу.
А не еду по причине: это сучье государство с епанутым населением во главе с Ху#лом, напало на мою Родину и убивает моих соотечественников!!!
Считаю так - туда едит только вата! Потенциальные предатели Родины!
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