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Все про:биатлон (81) бойкот (200) Россия (64320) спорт (1501) допинг-контроль (154)

 Сборная Украины не будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за допинг-скандала в РФ, - глава федерации Брынзак

Украина пока что не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени (9 -12 марта) из-за допинговых скандалов в российском спорте.

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Также читайте: "России нужно дать понять, что произошедшее - это очень плохо": 3 страны заявили о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в РФ из-за допинг-скандала

"Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства - пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент", - заявил он.

Проведение этапа Кубка мира в Тюмени запланировано на 9-12 марта следующего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия, Канада и США поддерживают отстранение РФ от всех международных соревнований по биатлону, - глава федерации Чехии

Международный союз биатлонистов (IBU) 15 декабря объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее стало известно, что это может стать причиной переноса соревнований по биатлону из России.
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Позор. Норвегия, Великобритания, Финляндия отказались участвовать из-за допинга. А мы значит будем, при том, что у нас в отличии от этих стран, есть вооруженная агрессия.
Гребаный стыд.
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Ну, это шоб вы понимали, кто сейчас рулит во всех сферах.
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Хай заїдут в гості до Лорак ,Повалій ... а якшо часу хватить то і до Януковича , взнают де общага .
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Чем раньше мы отчистим страну от всяких брынзаков тем больше шансов что цивилизованные народы начнут нас уважать
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А шо Мінспорт мовчить ...Жданов від корукційного фронту теж в долі з Бринзаком...
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Очень люблю биатлон... но очень не люблю людей без капли совести.
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отлично, свободныи Мир боикотирует и готовит отмену этому этапу, а некоторые представители пту плеть, даже не хочетса коментировать.
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Там не последнее слово за нашими спортсменами, Пидгрушна как скажет, так и будет.
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Плять ,, я в шоке .!! Совсем рехнулся этот Брынзак .. Та в засРашку вообще нечего ездить ,, по любому поводу .!!
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дать этому гнилому тренеру настойку БОЯРЫШНИКА и пусть пилит в рашу
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честный спорт значит не в принципе этого гондона - я Вас поздравляю ребята, у Вас ещё долгый путь до разлома мышления - что честно и что нет.
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Рыги - служители сатаны. А мы тут и про патриотизм, любовь к Украине...
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А чего расшумелись? Шо, Брынзак организовывает соревнования IBU?
Человек сказал - вы ( IBU)принимаете решение, я подчиняюсь. Всё.
Пока решения IBU НЕТ!!! Все ждут.
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...человек.бы принял решение не принимать участие в стране.оккупанте Украины .без решения(ibu)...а так говорит человеческим голосом но суть сидящая внутри ....увы ...
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Все правильно. Только стоит поменьше бухтеть про "агрессию", "санкции" и т.д., а то некрасиво и нелогично получается.
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Згинь, залупчивий. Знову в бан захотілося?
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Кто, говорите, агрессор? В Мире не по словам, а по делам судят.
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С кацапами в полемику не вступаем. У кацапов вывихнутое мировосприятие, вы - дегенераты и нелюди. Поэтому ПНХ.
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Окажутся в СИЗО как Украинская ДРГ, вместе с лыжами и ружьями, что потом скажет этот Брынзак?
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биатлонисты у нас какието стрёмные, то бойкотировать не будут, пусть докажут мол, прям как параша про свои войска на донбассе, то перебегают кто в парашу кто в белорусию кто в молдову
или там реально сборище моральных уродов или их государство наше так загнобило что у них выхода иного нету как ехать в парашу грубо говоря на заработки, как и многие люди продолжающие туда ездить на работу от безвыходности
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И в конечном счете не Брынзак будет решать, а конкретно каждый(ая) биатлонист(ка) становиться ему(ей) "Потапом"("Ани Лорак") или нет и какие последствия в его(ее) жизни будут со временем. Так,что советую пока нашим спортсменам"да ну его нахер этот тюменский этап, сколько их еще будет впереди
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Я уже писал на днях, что наши помчат в парашу на олимпиаду под всеми парами в первых рядах Почему я не удивлен?
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Оце гніда повістку та в ато ,нехай там тренується за такі слова знімати треба з посади як кажуть такий спорт нам не треба.
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Латвия, свободная страна и всего менее 2 милионов жителеи, тоисть только 1/6 мацквы и уверяю Вас, этого достаточно чтобы чмирить козломордных обитателеи приполярнои недостраны под названием рассея
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Да у меня во только сегодня случай был с одним таким скрепным,
на его вопрос "уважаю ли я русских?" я ответил "нет, уважение надо еще и заслужить" - результат - он так и ушел, вот и все.
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Объясните ,чем артисты отличаются от спортсменов ,выступая в парашку?
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Почему украинские биатлонисты едут стрелять по мишеням в кацапстан, а не по кацапам-оккупантам в зону оккупированной Украины? Это не украинские спортсмены - это предатели, уклонисты, сволочи.
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Сборная уродов Украины не будет бойкотировать любое событие на россии и не будет закрывать там свои фабрики и заводы,ну не будет и всё
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Супер...Норвежцам больше надо? В тоже время, спортсменам надоть выступать, иначе они просто переедут.
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Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского Чемпионата мира в Острове
Он предложил Международному союзу биатлонистов перенести соревнования. Куда именно, будет определено позже. Исполком международной организации также сообщил, что принял решение о начале расследовании в отношении Союза биатлонистов России и 29-ти спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, - передает Р-Спорт.В пресс-релизе говорится, что отстранены от соревнований два спортсмена, чьи фамилии не называются.
http://echo.msk.ru/news/1897014-echo.html
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Именно такие "главы федерации", как этот Брынзак, выбирают таких "председателей олимпийского комитета Украины", как бубка. И государство не может на это повлиять.
Но я (уверен, и очень много украинцев), как налогоплательщик, категорически против, чтобы мои налоги шли на поддержку таких видов спорта, в федерациях которых такие "главы". Минмолодьспорта обязано прекратить выделение бюджетных денег на поддержку биатлона (и не только) в Украине, пока там такой "глава федерации", пусть финансируют из-за поребрика.
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Позиция старой и циничной проститутки - по-другому сказать нельзя!
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Кажется, что проще? Всего лишь поддержать, тех кто начал этот бойкот(норвегов, чехов и французов)... Ан нет, русская денюжка главнее будет за патриотическое отношение к собственной стране.....

Что-то замного у нас этих Савченки развелось.... И в политике, и в экономике, а теперь уже и в спорте....
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Пределу этому скотству просто нет!!! Боже, какие же мрази...
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Помните против кого мы воюем.
А эти "спортсмены" типичные предатели, если им предложат больше денег в РФ они и глазом не моргнут как гражданство сменят.
Мирослав Гай о наших пленных под Светлодарском...
"К сожалению, три дня назад попали в плен три бойца АТО. Противник потребовал обмена, наши не успели договориться, задержались, а враг задерживаться не стал и… Двоих из трех убили, прислали фото со следами жутких пыток. Даже те, кто давно на войне, вида искалеченных трупов не выдержали, ревели. Такие пытки - точно почерк не местных бандитов. Это сделали либо российские наемники, либо вновь прибывшие солдаты армии РФ. Фото третьего пленного нет, предполагаем, он еще жив, его пытаются вытащить", - сказал Гай
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Так я вчера ещё говорил, что наши по любому поедут. Где они и где Светлодарская дуга,ёпта !
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мда... пидарасы у нас что во власти.. что в спорте.. что в армии
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Поспешил мужик, нет бы взять да подождать открывать своё @бало.
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А мы ещё требуем от запада разных санкций...... Вот пошлют нас нах.....Тюмень,наверное, правильно и сделают..
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... кто бы сомневался . что проститутка завяжет с ремеслом )
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Поддерживать любителей допинга могут такие же любители! Какая там солидарность с Европейскими федерациями биатлона? ШКУРНЫЕ интересы превыше всего!!!
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Рашистские твари и иранцы расстреливают в затылок пленных в Алеппо.

всем смотреть пока не удалиле! сохраните у себя на компе свидетельства преступлений паРАши!

преступление путинских наемников

Добивают выживших. Страшное видео из Сирии

https://www.facebook.com/diktatura1/videos/1395444847134694/
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он хоть 57 г.р., и родом из Франкивська, но первым языком указал русский
да, и первый вице-президент НОК Украины
дотянет до пенсии?
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Сын Брынзака женат на дочке Блохина. Блохины вроде патриоты, но породнились с ватным гавном.
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все наклали на Кубок , одна Украина ..., как бы помягче сказать ...отказалась ! Робяты , может мы зря из Израиля вам деньги посылаем ....? Одни жизни кладут за страну , другие её продают за гроши ... Через годик и США , и ЕС , и МЫ пошлют ваших олигархов ! Я русский патриот Украины , но пидрошенко пора на нары , !!!! Не согласны ? Тогда где перемены , братья ?
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Вы что?, афи.....ерели?!!!
Значит все за вас впсмываются - а вы радостно и весело желаете типа встать на лыжи?
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Воно нічого не вирішує, як скажуть так і буде!!!!!!!
Тим більш що вже усе вирішено.
Ще трохи і паРаші заборонять представляти своїх спортсменів на зимовій олімпіаді.
паРаша гудбай ВПХ-ло-лалала!!!!!!!
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он шо полный поц этот брынзак?
а-а-а, чей-то родыч...
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Моя родная сестра живет в самой Москве.
О политике не говорим, потому как если заговорим... в общем - могут посадить её, потому что для меня ихнее Ху#ло - на самом деле Ху#ло!!!
К чему веду: просит приехать в гости к ним, а я говорю, что не приеду (причину не объясняю) ХЗ может её слушают ФСБ - сестра всё таки, беды для неё не хочу.
А не еду по причине: это сучье государство с епанутым населением во главе с Ху#лом, напало на мою Родину и убивает моих соотечественников!!!
Считаю так - туда едит только вата! Потенциальные предатели Родины!
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Это то о чём уже весь мир говорит!Все просто хереют от наших "санкций"!Вот тот же Трамп,с его прагматизмом,просто спросит:говорят: расея напала на украину?тогда какого х..ра у них не разорваны дипотношения,как это всегда было в истории?Почему идут поезда,работают расейские банки,и тд?Через границу шатаются кому не лень?Тысячами снуют через блокпосты,и мы платим х..р знает кому пенсии,пособия,причём миллионами..А когда он узнает,что мы как поцы проставляем в лугандон свет,воду,ведём тёрки по углю,,а с Крымом вообще только год назад прекратили движ...тотот же Трамп,и любой скажет :а они не охерели?они ещё с нас,и у всего мира требуют санкции?..
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Тепер коли вIдмiнили, пошлiть самого Бринзака в Росiю.
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болван этот Брынзак.....соревнования всё равно отменят а он окажется в дерьме....
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Да всё там давным давно согласовано с минспорта просто все молчат а один говорит и только если народ скажет нет тогда и не жалко пожертвовать Брызнаком а если промолчит тогда поедут и под гимн рассеи стоять смирно будут одним словом ган...ы
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Та й без допінг-скандала мали б бойкотувати!
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вуйко брынзак забыл простое правило: молчи, за умного сойдёшь. Последние события показывали, что уже в этой Тюмени ничего не будет.
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Хоть один украинец там есть? или они все до одного хохлятские холопы, жоплизы московии... Проститутки дешевые..
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