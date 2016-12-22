 ГПУ проверяет активистов ПС и "Братства" на причастность к убийству 13 правоохранителей во время Евромайдана

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда (

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;) от 16 декабря, обнародованные в Едином реестре судебных решений, передает

со ссылкой на

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Указано, что Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников Внутренних войск Министерства внутренних дел и бойцов спецподразделения "Беркут" 18 - 20 февраля 2014 года.

"Во время проведения расследования в указанном уголовном производстве установлено, что в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 во время массовых акций протеста на улице Институтской, Грушевского, Крещатик в городе Киеве неустановленными лицами совершены умышленные убийства и покушения на умышленное убийство двух и более лиц, в частности убийства военнослужащих внутренних войск МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины", - сказано в определениях Печерского суда Киева.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - говорится в тексте документа.

В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в частности листы бумаги с фамилиями активистов, а также номера мобильных телефонов лиц.

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с указанных номеров телефонов.

Также на предмет причастности к убийствам милиционеров проверяются члены "Братства". "Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии "Братство", - говорится в определении суда. Суд также предоставил следователям доступ к телефонам активистов партии.

Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которой был обнаружен карабин NorincoCQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева. Данный автомобиль был 18 февраля 2014 года заблокирован активистами на ул. Институтской, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского был освобожден.

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Наряду с этим в рамках расследования суд разрешил следователям получить информацию о телефонных соединениях некоего участника акций протеста, который в ходе допроса в качестве свидетеля сообщил, что 20 февраля 2014 года стрелял из охотничьего ружья Remington 870 в сторону силовиков. Также предоставлен доступ к телефонным соединениям его знакомого, с которым свидетель вместе принимал участие в акциях протеста, и еще одного человека, сказано в четырех определениях суда (

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