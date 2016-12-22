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 ГПУ проверяет активистов ПС и "Братства" на причастность к убийству 13 правоохранителей во время Евромайдана

Генеральная прокуратура проверяет активистов партии "Братство" и организации "Правый сектор" на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана.

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда (1; 2; 3; 4;) от 16 декабря, обнародованные в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Указано, что Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников Внутренних войск Министерства внутренних дел и бойцов спецподразделения "Беркут" 18 - 20 февраля 2014 года.

"Во время проведения расследования в указанном уголовном производстве установлено, что в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 во время массовых акций протеста на улице Институтской, Грушевского, Крещатик в городе Киеве неустановленными лицами совершены умышленные убийства и покушения на умышленное убийство двух и более лиц, в частности убийства военнослужащих внутренних войск МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины", - сказано в определениях Печерского суда Киева.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - говорится в тексте документа.

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В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в частности листы бумаги с фамилиями активистов, а также номера мобильных телефонов лиц.

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с указанных номеров телефонов.

Также на предмет причастности к убийствам милиционеров проверяются члены "Братства". "Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии "Братство", - говорится в определении суда. Суд также предоставил следователям доступ к телефонам активистов партии.

Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которой был обнаружен карабин NorincoCQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева. Данный автомобиль был 18 февраля 2014 года заблокирован активистами на ул. Институтской, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского был освобожден.

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Наряду с этим в рамках расследования суд разрешил следователям получить информацию о телефонных соединениях некоего участника акций протеста, который в ходе допроса в качестве свидетеля сообщил, что 20 февраля 2014 года стрелял из охотничьего ружья Remington 870 в сторону силовиков. Также предоставлен доступ к телефонным соединениям его знакомого, с которым свидетель вместе принимал участие в акциях протеста, и еще одного человека, сказано в четырех определениях суда (1; 2; 3; 4)
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А что броллеров уже пересажали? А может вилкулов, иванющенко или состав самой генеральной прокуратуры. Ведь там так и сидят прокуроры ворье и убийцы.
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Я стесняюсь спросить - а убийц небесной сотни уже наказали... ой, пардон, нашли...ой, пардон, искали?
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Ті хто відкривають ці справи, взагалі розуміють що під час революцій ті хто захищають владу іноді гинуть? Взагалі на деякі теми краще закривати очі.
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дальше пойдут заявы свыни липецкой и алкаша "прокурора" о том как цынично радикалы и фошизды жгли заживо несчастный беркут а студенты били беркут цепями и небыло никакого разгона и избиения студентов?
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эт точно, скоро убийство сотни людей переквалифицируют в САМОУБИЙСТВО
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А нельзя так:
цынично радикалы и фошизды жгли заживо несчастный беркут который побил до этого студентов?
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Я знаю як це було. Кремлівські шатуни за наказом Хуйла скинули законного Януковича. Потім здали Крим з Донбассом, опустили гривню, через них нас в ЄС не беруть, влаштували котли і не дають новій чесній владі реформи проводити.
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революция это свинья пожирающая своих детей. очень символичное расследование показывет как власть благодарит тех кто привел ее к власти. не сомневаюсь что в отличии от убийц майдановцев этих найдут и осудят быстро и по полной.
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Еще и не имеющих отношения, но ныне неугодных туда примажут докучи.
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Ото думаю а що то було?Тепер зовсім інакше дивлюсь на ті події з тим Майданом і що ми тоді накоїли.Кого привели до влади. Нас знищують по схемі геноциду як націю.
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Ленин будет проверять на причастность к уничтожению белых . такими товарищами . как Дзержинский. Джугашвили . Свердлов и если факты подтвердятся . то тюрьма ... А Кастро проверит брата и Че Гевару ..Стана чудес !
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Лед тронулся...на расследование этого дела уж точно 3 года не понадобится....и обвиняемых там будет не 5 а 120000 ...
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Скоро и Майдан назовут преступлением, всё к тому идёт.

Не может быть одновременно преступлением и убийство Небесной сотни и беркутовцев, так не бывает, тут или-или, или преступники те кто убивал беркутовцев которые стреляли и калечили людей, или беркуты преступники, которые стреляли и убивали гражданских людей.

Или надо всех простить и перешагнуть через это, или какую то одну сторону назвать преступниками.
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Я что- то не пойму, а убийство мирных людей уже расследовали? Преступники найдены и осуждены?
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Скоро и до добровольцев, остановивших орду, доберутся. Все идет как по написаному.
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Все йде за планом погодженим "мінськими домовленностями".

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Мало югику тогда беркутяне по башке надавали. Лишь мозги отбили.
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Ні. До дна ще далеко. От коли по справі вироки підуть. А коли розстріляють новий майдан. Короче, падати ще є куди.
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Все преступники-беркутня - убийцы Небесной сотни, и их керовники найдены, преступления расследованы, преступники осуждены и отбывают наказание, так же осуждена бесноватая тетушня и их хозяева. Осталось лишь определить кто же из населения посмел отстреливаться от убийц в погонах и наградить их за попытку спасти восставших против олигархического клана ПРрыговской власти. Но все наоборот - виновных власть награждает, а невиновные погибают на фронте или в тюрьмах
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перевертні чортові. Тепер з сотників та самооборони вбивць будуть ліпити??
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Якщо на те пішло , то в першу чергу потрібно брати під білі рученьки Яценюка , Кличка , Тягнибока , Порошенка і тд. як організаторів .І весь 5 тий канал , який був головним провокатором.
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Взагалі-то це далеко не завжди може трактуватися, як вбивство правохоронців. Хоча б тому, що бєркути з Криму і Донбасу не мали абсолютно ніяких повноважень в Києві. Тільки щодо київських бєркутов і то сумнівно.

А взагалі, якщо в Київ привезли кримських і донецьких бєркутов, то тут вони не ментами були, а де юре незрозумілими биками зі зброєю. Бо повноваження кримського беркуту закінчились на Перекопі, а донецького - при в"їзді в сусідню область...
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Так я не зрозумів: беркутІв не можна було вбивати? Ну, тоді вертайте усе в ЗАД
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Погибшие беркуты - это такие же "консервы", как те, которые сослужили службу еще Гитлеру в 1938-ом..
По процедуре надо конечно проверить все версии, но самая вероятная - пидарашистская спецура мочила одновременно и Беркут и майдановцев...
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Цікаво дивитися, як ви тепер одне одного поїдаєте. Якись сюриалізм. Я ще тоді у 2013/14 не міг второпати, як ви могли вигнати яника і одразу ж обрати його и путіна корєшка. Відігнати від корита свиней, а потім досипавши туди людських життів, зданих територій та мільярди гривень, запустити туди теж саме стадо + їх новий виводок. От коли ви, хто голосував за 200 грн чи кіло гречки, або просто "во імя руськє мір", будете догризати підошву від власного чобота тоді може і прийде розум, і то... лише може. Чи ви такі дурні, чи тупі, чи очі повилазили, хіба вам ще не доперло, що продали Крим Турчинові-Порошенки за великі гроші і посади, що вас тупо нищать щоб забрати ресурси (ліс, землю т.п.), чи ви вже, як оті отупівші від переляку та безвихідної ситуації приречені вязні коцтаборів - самі погодились рити власні могили? Невже немає честі, волі, сміливості? Невже щось може бути страшніше повільної і повзучої смерті? Вас не розуміє весь світ, та, власне, всім уже начхати на вас, бо якщо вам самим не потрібно, то європейці або американці вам вашу свободу виборювати не будуть.
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А ви ніби збоку ? . Я також писав щоб не голосували , просив своїх друзів не голосувати за ненависника українців . І що ж тепер розумніший всіх , дурня якась так як всерівно прийдеться в цьому концтаборі жити, вірніше виживати. Все ж надія має бути і в українців нарешті відкриються очі що їх зробили кріпаками.
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Ага, а ще надія помирає остання))) Я в казики не вірю, Україні капець, це вже ОДНОЗНАЧНО.
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А я на цьому форумі всіх розважаю прочитаними мною пророцтвами ... там наче як обіцяють, що спочатку Україні прийде ясно видимий капець, а потім несподівано та частина, що лишилася, зможе вижити і навіть дуже ефективно опиратися... проте невелика то частина буде й населення, й території, не буде, принаймні відразу, країни "від Сяну до Дону" просто тому, що багато земель будуть спалені війною і через це нікому не потрібні.
Те, що багато людей загинуть, усім народам обіцяють. Ви ще не бачили розвитку подій у Сирії. Сподіваюсь, що Ваша Австралія - Ви ж там живете? - у цю війну не вступить, ось тільки вона, мабуть, і не вступить. Але у Вас там свої проблеми, Вам би іще з пожежами та іншими природними явищами розібратися, які на Землі тільки почалися.
Дожилися ми на цій планеті, що пророцтва правдивіші за вчених, як і сарафанне радіо за відомі ЗМІ... ех.
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они этого непонимают. они наркоманы стали. их просто с ума свели и дезорганизовали. на них каждый день выливается 5 тон зрады. и это специально. у них нет другого выхода как идти и жечь всех и всё. но они упорно сидят дома и сглатывают всё что бы с ними не сделали. им власть в открытую говорит .."вы без нас чмори конченые". ярош шлюха конченая здавшая своих товарищей. не за деньги, а просто так. чтоб не посадили и не убили. другие, типа Корчинского, самоустранились, покрякивая хорошо продуманными фразами. чтоб не посадили)) их просто соевый поломал. и вселил неуверенность и чувство отвращения друг к другу. скоро они будут поддерживать чоколадного на 90%))) я уже писал об этом. обыкновенная психология. могз устанет стыдится и слетят все моральные барьеры. то что и произошло в мордоре. орки прекрастно понимают что они скоты и рабы. и именно это понимание группирует их около вожака. украинцы постепенно сгруппируются около пороха. и превратится всё в конфликт аля палестина вс израиль.. конфликт перманентный без конца и краю, приносящий миллионы одним и пуцю вруцю другим. повторю, все прекрастно понимают что происходит. но тотальная трусость и безысходность, тотальное ожидание что сделает кто-то другой, тотальная надежда на авось, делает своё дело. их скоро закроют в резарвацию вообще, как северную корею. московитам есть что предложить европе., ресурсы. что может европе предложить Украина?? ничего, кроме поголовной коррупции. ресурсов нет. а такие как есть, европе не нужны. делать ничего нехотят. угробили лучших представителей нации, и уселись за телевизоры да по кухням. сами привели себе беду в дом. 200гр., кило гречки. вот цена ихнему геройству. у них в рейтингах президентских лидирует порох с юлей))))))))))))))))))))))))))) они не нация никакая. стадо навоза. и точка.
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Як би ж то , підошву від власного чобота гризли тільки ті , хто голосував за Порошенка та Януковича ! Голосує частина дебілів , а гриземо ми всі ! Аргументи , щодо свого виправдання в них завжди одні і тіж : " Так воно ж , і не було за кого голосувати ! " Я марно намагалас ь переконати своїх знайомих і родичів голосувати за патріотів . На мене дивились , як на ідіотку. Наша країні - це суцільна палата №6 ! Тікати звідси треба !
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Ну, так беги, Лора, беги. Проще всего, взять и сбежать.
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Формулювати треба так: вже давно треба було втекти. Ось Гонта поїхав і яхту має. Але як ми були дурні і спізнилися, то вже не час спішити. Тут дебіли, в Європі теракти, в Америці тайфуни. Я почекаю до кінця третьої світової, а опісля, як кажуть знаючі люди, усе людство разом повернеться на свій первісний континент - бо їжі після загальної війни буде небагато.
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Яку інформацію людям журналісти подають, так вони і голосують.
Іще, роки радянської окупації, коли батьки боялись щось казати при дітях, сприяли тому, що у нас населення наївне до біса. Нікого з нас в дитинстві не вчили критичному мисленню. Вчимося на власних помилках, іноді грубих.
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зачем это расследовать? и так все ясно и нет там состава преступления. все люди имеют право на самозащиту.
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Пи дор офшорный с картавым югиком и остальной шоблой хотят на кол, просятся прямо, ну-ну давайте мрази дерзайте, не досидеть ган донам до следующих выборов. Чего суки мелочитесь, а слабо добробаты привлечь за убийства сепаро-козлявых швалей и защиту государства.
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А когда гпу посадят рыго-аналов за небесную сотню?
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ну вот,не прошло и 3-х лет.
Подождите,эта рада вместе с пЭцей еще проголосует законишко о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к Майдану.Все идет к полнейшей диктатуре,если кому не понятно,и останется он и на второй и третий сроки,потому что повторяет выстраивание "вертикали путлера".Толи еще будет.
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Перевертнi! Требую импичмент для Парашенко!
Эта сука должно быть главным украшением ялинки на Кресте!
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Такое ощущение что власть проводит опыты с целью поднять новый Майдан...
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НЕ ПОЙМУ ЭТО ЧЁ ЗА ХЕРНЯ ТАКАЯ ЗРАДНАЯ, ТАК ЧТО МЫ СЕЛЮКИ ЧТО ЛИ ЗАКОНЧЕННЫЕ? США отказывают украинцам в визах в три раза чаще, чем россиянам
"Страна" изучила статистику отказов в американских визах по разным странам

Ольга Омельянчук, Юлиана Скибицкая, Искандер Хисамов 15:25, 3 марта 2016

фото: "Украинские новости"
За скандалом со срывом безвизового процесса с Евросоюзом на второй план ушел другой скандал - с депортацией группы из 24 украинских туристов из Парижа из-за аннулирования американских виз.

С тех пор прошла ровно неделя, однако до сих пор никаких объяснений, извинений, сожалений, ни американская сторона, ни власти нашей страны не дают. Американское посольство заявило «Стране», что готовит ответ на наш запрос. Украинский МИД ничего не комментирует, кроме того, что «изучает ситуацию». Сами же пострадавшие граждане сейчас изучают вопрос подачи иска (не исключено, что и к американскому правительству), тем более, что, как оказалось, визы были аннулированы только части группы, но почему-то депортировали всех.

Тем временем, «Страна» изучила официальную статистику Госдепартамента США по числу отказов в визах гражданам разных стран и обнаружила весьма любопытные вещи.

На букву "У"

Итак, по данным Госдепа, в 2015 году украинцам отказывали в визах в 34,03% случаев. То есть, каждый третий наш соотечественник, желающий посетить Америку, получает отказ. Как правило в визовом центре он сопровождается экзотично звучащей формулировкой «недостаточно доказательств вашей связи с Украиной» (то есть нет постоянной работы с высокой зарплатой, семьи и детей, недвижимости и прочих гарантий того, что вы не станете нелегальным мигрантом).

На букву "У" с нами соседствует Уганда, к жителям этой бедной африканской страны отношение получше - всего 30,63%. Тут же Объединенные арабские эмираты (в английском алфавите они тоже на "У") - там всего 7,1 процентов отказов. И Уругвай - 2,7%. Особенно интересна графа "Люди с без гражданства и с неизвестным местом рождения". Так вот, даже к ним доверия больше, чем к украинцам - отказов 32,63%.

На другие буквы

Естественно, есть страны, где отказывают чаще, чем украинцам - Афганистан, Южный Судан, Бангладеш, Бутан, беднейшие страны СНГ (Киргизстан, Узбекистан), Молдова, Албания, Косов и много других стран. Высокий процент отказов (хотя и меньше, чем у Украины) у Венгрии - 31,31% и Литвы - 33,49%.

В то же время, в России всего лишь 10,24% отказов, То есть не пускают лишь каждого десятого. Белоруссия - 12,53%.

Такая статистика на первый взгляд является парадоксальной. Ведь Украина считается близким союзником США, а против той же России действуют санкции.

Однако эксперты не видят в этом ничего удивительного.

Внешняя политика - это одно, визы - другое

Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко говорит, что американцы всегда разделяют внешнюю политику с визовой. «Хороший пример на этот счет - Польша. Эта страна является, наверное, самым главным союзником Вашингтона в Европе, и в то же время американцы не идут навстречу полякам в их просьбе отменить визы на въезд США», - сказал Сушко.

Глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха объясняет такой высокий процент отказов несколькими причинами.

"Возможно, украинцы небрежно заполняют документы на визы, а американцы очень трепетно к этому относятся, - говорит Голубаха. - Вторая причина - возможно, что люди не смогли подтвердить цель своего пребывания в США - туризм или, например, учеба. Что касается России, то там меньше отказывают в визах из-за более высокого уровня официально подтвержденных доходов населения».

Руководитель Центра туристической информации Владимир Царук связывает большой процент отказа украинцам в визах США с текущей ситуацией в стране и большим количеством поданных заявок на американские визы.

"Конечно, нужно также брать во внимание, что в Украине сейчас нестабильная ситуация, и это тоже может быть причиной отказов", - считает Царук.

К слову, в последнее время есть большие проблемы с получением не только американских, но и шенгенских виз. Как сообщил нам представитель столичного визового центра "Эсмеральда" Андрей Шереметьев, страны ЕС существенно ужесточают процедуру выдачи виз украинцам из-за увеличения числа желающих уехать из нашей страны.

"Объясню на примере консульства Польши. Если раньше можно было подать просто справку о наличии денег на банковском счете, то сейчас украинцев просят показать движение средств на счету за последние три месяца и следят за тем, чтобы необходимая сумма обращалась по счету в течение этого периода. Это означает, что, как раньше, положить деньги на счет, а потом снять их перед поездкой, уже не получится - в Европе хотят знать о платежеспособности туристов", - сообщил "Стране" Шереметьев.

Гражданам Украины, по словам эксперта, сейчас сложно даже стать в очередь на прием в консульства стран ЕС.

"Очень много людей сейчас хотят выехать из страны. В частности, на заработки. Поэтому записаться в те же консульства Чехии и Польши очень сложно. Если сейчас обратиться, то очередь можно занять, в лучшем случае, через полтора месяца", - сказал Шереметьев.

Американское посольство: «это жизнь»

В американском посольстве «Стране» пообещали позже прокомментировать ситуацию. Неофициально же сотрудник дипучреждения сказал, что в таком большом проценте отказов для украинцев нет ничего удивительного. «Это жизнь, - сказал сотрудник. - В разных странах разное количество отказов по визам и это нормально».
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Ти перевір паГашенка на стрільбу в правоохоронців. Тобі більше може пастор розказати.
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