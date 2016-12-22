 ГПУ проверяет активистов ПС и "Братства" на причастность к убийству 13 правоохранителей во время Евромайдана

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда (1; 2; 3; 4;) от 16 декабря, обнародованные в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Указано, что Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников Внутренних войск Министерства внутренних дел и бойцов спецподразделения "Беркут" 18 - 20 февраля 2014 года.
"Во время проведения расследования в указанном уголовном производстве установлено, что в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 во время массовых акций протеста на улице Институтской, Грушевского, Крещатик в городе Киеве неустановленными лицами совершены умышленные убийства и покушения на умышленное убийство двух и более лиц, в частности убийства военнослужащих внутренних войск МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины", - сказано в определениях Печерского суда Киева.
"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - говорится в тексте документа.
В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в частности листы бумаги с фамилиями активистов, а также номера мобильных телефонов лиц.
Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с указанных номеров телефонов.
Также на предмет причастности к убийствам милиционеров проверяются члены "Братства". "Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии "Братство", - говорится в определении суда. Суд также предоставил следователям доступ к телефонам активистов партии.
Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которой был обнаружен карабин NorincoCQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева. Данный автомобиль был 18 февраля 2014 года заблокирован активистами на ул. Институтской, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского был освобожден.
Наряду с этим в рамках расследования суд разрешил следователям получить информацию о телефонных соединениях некоего участника акций протеста, который в ходе допроса в качестве свидетеля сообщил, что 20 февраля 2014 года стрелял из охотничьего ружья Remington 870 в сторону силовиков. Также предоставлен доступ к телефонным соединениям его знакомого, с которым свидетель вместе принимал участие в акциях протеста, и еще одного человека, сказано в четырех определениях суда (1; 2; 3; 4)
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цынично радикалы и фошизды жгли заживо несчастный беркут который побил до этого студентов?
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Не может быть одновременно преступлением и убийство Небесной сотни и беркутовцев, так не бывает, тут или-или, или преступники те кто убивал беркутовцев которые стреляли и калечили людей, или беркуты преступники, которые стреляли и убивали гражданских людей.
Или надо всех простить и перешагнуть через это, или какую то одну сторону назвать преступниками.
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А взагалі, якщо в Київ привезли кримських і донецьких бєркутов, то тут вони не ментами були, а де юре незрозумілими биками зі зброєю. Бо повноваження кримського беркуту закінчились на Перекопі, а донецького - при в"їзді в сусідню область...
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По процедуре надо конечно проверить все версии, но самая вероятная - пидарашистская спецура мочила одновременно и Беркут и майдановцев...
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Те, що багато людей загинуть, усім народам обіцяють. Ви ще не бачили розвитку подій у Сирії. Сподіваюсь, що Ваша Австралія - Ви ж там живете? - у цю війну не вступить, ось тільки вона, мабуть, і не вступить. Але у Вас там свої проблеми, Вам би іще з пожежами та іншими природними явищами розібратися, які на Землі тільки почалися.
Дожилися ми на цій планеті, що пророцтва правдивіші за вчених, як і сарафанне радіо за відомі ЗМІ... ех.
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Іще, роки радянської окупації, коли батьки боялись щось казати при дітях, сприяли тому, що у нас населення наївне до біса. Нікого з нас в дитинстві не вчили критичному мисленню. Вчимося на власних помилках, іноді грубих.
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Подождите,эта рада вместе с пЭцей еще проголосует законишко о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к Майдану.Все идет к полнейшей диктатуре,если кому не понятно,и останется он и на второй и третий сроки,потому что повторяет выстраивание "вертикали путлера".Толи еще будет.
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Эта сука должно быть главным украшением ялинки на Кресте!
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"Страна" изучила статистику отказов в американских визах по разным странам
Ольга Омельянчук, Юлиана Скибицкая, Искандер Хисамов 15:25, 3 марта 2016
фото: "Украинские новости"
За скандалом со срывом безвизового процесса с Евросоюзом на второй план ушел другой скандал - с депортацией группы из 24 украинских туристов из Парижа из-за аннулирования американских виз.
С тех пор прошла ровно неделя, однако до сих пор никаких объяснений, извинений, сожалений, ни американская сторона, ни власти нашей страны не дают. Американское посольство заявило «Стране», что готовит ответ на наш запрос. Украинский МИД ничего не комментирует, кроме того, что «изучает ситуацию». Сами же пострадавшие граждане сейчас изучают вопрос подачи иска (не исключено, что и к американскому правительству), тем более, что, как оказалось, визы были аннулированы только части группы, но почему-то депортировали всех.
Тем временем, «Страна» изучила официальную статистику Госдепартамента США по числу отказов в визах гражданам разных стран и обнаружила весьма любопытные вещи.
На букву "У"
Итак, по данным Госдепа, в 2015 году украинцам отказывали в визах в 34,03% случаев. То есть, каждый третий наш соотечественник, желающий посетить Америку, получает отказ. Как правило в визовом центре он сопровождается экзотично звучащей формулировкой «недостаточно доказательств вашей связи с Украиной» (то есть нет постоянной работы с высокой зарплатой, семьи и детей, недвижимости и прочих гарантий того, что вы не станете нелегальным мигрантом).
На букву "У" с нами соседствует Уганда, к жителям этой бедной африканской страны отношение получше - всего 30,63%. Тут же Объединенные арабские эмираты (в английском алфавите они тоже на "У") - там всего 7,1 процентов отказов. И Уругвай - 2,7%. Особенно интересна графа "Люди с без гражданства и с неизвестным местом рождения". Так вот, даже к ним доверия больше, чем к украинцам - отказов 32,63%.
На другие буквы
Естественно, есть страны, где отказывают чаще, чем украинцам - Афганистан, Южный Судан, Бангладеш, Бутан, беднейшие страны СНГ (Киргизстан, Узбекистан), Молдова, Албания, Косов и много других стран. Высокий процент отказов (хотя и меньше, чем у Украины) у Венгрии - 31,31% и Литвы - 33,49%.
В то же время, в России всего лишь 10,24% отказов, То есть не пускают лишь каждого десятого. Белоруссия - 12,53%.
Такая статистика на первый взгляд является парадоксальной. Ведь Украина считается близким союзником США, а против той же России действуют санкции.
Однако эксперты не видят в этом ничего удивительного.
Внешняя политика - это одно, визы - другое
Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко говорит, что американцы всегда разделяют внешнюю политику с визовой. «Хороший пример на этот счет - Польша. Эта страна является, наверное, самым главным союзником Вашингтона в Европе, и в то же время американцы не идут навстречу полякам в их просьбе отменить визы на въезд США», - сказал Сушко.
Глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха объясняет такой высокий процент отказов несколькими причинами.
"Возможно, украинцы небрежно заполняют документы на визы, а американцы очень трепетно к этому относятся, - говорит Голубаха. - Вторая причина - возможно, что люди не смогли подтвердить цель своего пребывания в США - туризм или, например, учеба. Что касается России, то там меньше отказывают в визах из-за более высокого уровня официально подтвержденных доходов населения».
Руководитель Центра туристической информации Владимир Царук связывает большой процент отказа украинцам в визах США с текущей ситуацией в стране и большим количеством поданных заявок на американские визы.
"Конечно, нужно также брать во внимание, что в Украине сейчас нестабильная ситуация, и это тоже может быть причиной отказов", - считает Царук.
К слову, в последнее время есть большие проблемы с получением не только американских, но и шенгенских виз. Как сообщил нам представитель столичного визового центра "Эсмеральда" Андрей Шереметьев, страны ЕС существенно ужесточают процедуру выдачи виз украинцам из-за увеличения числа желающих уехать из нашей страны.
"Объясню на примере консульства Польши. Если раньше можно было подать просто справку о наличии денег на банковском счете, то сейчас украинцев просят показать движение средств на счету за последние три месяца и следят за тем, чтобы необходимая сумма обращалась по счету в течение этого периода. Это означает, что, как раньше, положить деньги на счет, а потом снять их перед поездкой, уже не получится - в Европе хотят знать о платежеспособности туристов", - сообщил "Стране" Шереметьев.
Гражданам Украины, по словам эксперта, сейчас сложно даже стать в очередь на прием в консульства стран ЕС.
"Очень много людей сейчас хотят выехать из страны. В частности, на заработки. Поэтому записаться в те же консульства Чехии и Польши очень сложно. Если сейчас обратиться, то очередь можно занять, в лучшем случае, через полтора месяца", - сказал Шереметьев.
Американское посольство: «это жизнь»
В американском посольстве «Стране» пообещали позже прокомментировать ситуацию. Неофициально же сотрудник дипучреждения сказал, что в таком большом проценте отказов для украинцев нет ничего удивительного. «Это жизнь, - сказал сотрудник. - В разных странах разное количество отказов по визам и это нормально».
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