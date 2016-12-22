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Все про:Берлин (131) Германия (2561) МИД (3720) теракт (1890)

 Власти Германии пока не дают ответа о погибших во время теракта в Берлине гражданах Украины, - МИД

Окончательной информации о том, есть ли украинцы среди погибших в терактах в Берлине до сих пор нет, поскольку идентификация погибших продолжается до сих пор.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник консульского управления обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Есть высокая вероятность, что среди погибших могут быть украинцы, но окончательной информации пока нет. Она станет известна после завершения идентификации погибших", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грузовик въехал в толпу рядом рождественским базаром в центре Берлина, 9 человек погибло (обновлено). ФОТО

Кирилич уточнил, что оперативный штаб МИД ФРГ сообщит только дипломатическим учреждениям тех стран, чьи граждане пострадали.

Он добавил, оперативный штаб осуществляет идентификацию не только погибших, но и раненых во время трагедии в Берлине.

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Неужели там погибло больше граждан Украины, чем при "перемирии" в Донбассе?
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