 Власти Германии пока не дают ответа о погибших во время теракта в Берлине гражданах Украины, - МИД

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник консульского управления обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Есть высокая вероятность, что среди погибших могут быть украинцы, но окончательной информации пока нет. Она станет известна после завершения идентификации погибших", - сказал он.
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Кирилич уточнил, что оперативный штаб МИД ФРГ сообщит только дипломатическим учреждениям тех стран, чьи граждане пострадали.
Он добавил, оперативный штаб осуществляет идентификацию не только погибших, но и раненых во время трагедии в Берлине.
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