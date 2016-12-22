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Все про:Германия (2561) Меркель (1318) переговоры (3000) Порошенко (10244) Донбасс (11510) перемирие (920) Приватбанк (93)

 Порошенко обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и национализацию "Приватбанка"

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Президент выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине. "Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", - заявил глава государства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин пожаловался Меркель на Украину, которая не покупает газ у РФ


Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском. Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.

Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершении всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима. Меркель также отметила смелое и необходимо решение украинской власти по национализации "Приватбанка".

Также читайте: Украинцы осуждают этот дьявольский акт насилия, - Порошенко о трагедии на ярмарке в Берлине

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Мнение о событиях, предшествовавших национализации, экс-правления Приватбанка:

http://www.pravda.com.ua/articles/2016/12/22/7130625/
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Австрийцы шокированы тем, что глава Нацбанка - одно из действующих лиц украинской коррупции, -

помним, что именно Порошенко назначил Гонтареву главой НБУ... именно Порошенко покровительствует всем коррупционным схемам в Украине.
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Меркель не до этого-она в Германии бетонные заграждения строит. От фур.
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Небоженко: Национализация "ПриватБанка" - хороший новогодний подарок Путину от Порошенко

От национализации "ПриватБанка" выиграли все, в том числе президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин, заявил в комментарии украинский политолог Виктор Небоженко.
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Чем ей фуры не нравятся ? Это всего лишь бизнес.
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разговаривал с автоответчиком Меркель.
та через час нажала на кнопку - Del
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национализацию Pошена & Панамских оффшоров обсудит с новым президентом США через месяц
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Почему сразу всем схемам ? Схемам с вонючим газом покровительствует Меркель потому австрийцы и шокированы.
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Она не дура...
Написано же, шо решение - смелое... то есть, чреватое проблемами.
Это все говорят: МВФ, ЕБРР, послы семерки... теперь Меркель.
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на дипломатическом языке "смелое решение" означает - полное безумство
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"Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершении всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима. Меркель также отметила смелое и необходимо решение украинской власти по национализации "Приватбанка".

Вот здеся уже мона смеятца! Пацталом!
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Анжела хочет вернуть банк Михаиловский. Говорит хороший банк был.
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Меркель также отметила смелое и необходимо решение украинской власти по национализации "Приватбанка
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Вообще, много смелости не нужно, шобы за счет нищего населения национализировать Приватбанк.

Кроме того, до сих пор, Коломойского - не слышно, значит все его устроило.

И за 15 млрд. долга Коломойского по Укрнафте, Порошенко забыл, ведь не ему платить.

Приватбанк и так был в жопе, а тут Петя со своими лярдами подьехал.

Ну чего бы коломойскому не согласиться.

Вот так ж*ды за счет нищего народа нашей страны в очередной раз сделали гешефт.

А результат всего этого, еще впереди.

И зная, шо все к чему не прикасается эта власть - преращается в говно, не трудно догадаться, шо будет с ПриватБанком.
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Тетя Риббентроп свою долю требовала. Она и у Путлера в доле.
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