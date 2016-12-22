 Порошенко обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и национализацию "Приватбанка"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Президент выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине. "Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", - заявил глава государства.
Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском. Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.
Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершении всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима. Меркель также отметила смелое и необходимо решение украинской власти по национализации "Приватбанка".
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http://www.pravda.com.ua/articles/2016/12/22/7130625/
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помним, что именно Порошенко назначил Гонтареву главой НБУ... именно Порошенко покровительствует всем коррупционным схемам в Украине.
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От национализации "ПриватБанка" выиграли все, в том числе президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин, заявил в комментарии украинский политолог Виктор Небоженко.
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та через час нажала на кнопку - Del
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Написано же, шо решение - смелое... то есть, чреватое проблемами.
Это все говорят: МВФ, ЕБРР, послы семерки... теперь Меркель.
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Вот здеся уже мона смеятца! Пацталом!
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Вообще, много смелости не нужно, шобы за счет нищего населения национализировать Приватбанк.
Кроме того, до сих пор, Коломойского - не слышно, значит все его устроило.
И за 15 млрд. долга Коломойского по Укрнафте, Порошенко забыл, ведь не ему платить.
Приватбанк и так был в жопе, а тут Петя со своими лярдами подьехал.
Ну чего бы коломойскому не согласиться.
Вот так ж*ды за счет нищего народа нашей страны в очередной раз сделали гешефт.
А результат всего этого, еще впереди.
И зная, шо все к чему не прикасается эта власть - преращается в говно, не трудно догадаться, шо будет с ПриватБанком.
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