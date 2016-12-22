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 Россия сильнее любого потенциального агрессора, - Путин призвал военных "не расслабляться"

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Смотрите также: "Необъявленная война Путина": Bellingcat предоставил доказательства артобстрелов Украины с территории России летом 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться", - сказал Путин.

Президент России также обозначил ключевые задачи, стоящие перед российскими военными в 2017 году. "Важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнения заданий гособоронзаказа", - отметил Путин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Авиация и "искандеры" уничтожат инфраструктуру ВСУ, а войска Донбасса зачистят территорию", - эксперт университета МИД РФ предлагает "сирийский" сценарий в Украине. ВИДЕО

По его словам, Минобороны РФ также должно обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, президент России призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.
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ИСКАНДЕРЫ ЗАШАТАЛИСЬ - БЮДЖЕТ МО РФ УРЕЗАЮТ НА 100 МЛРД РУБЛЕЙ!
22 дек, 2016 в 11:54

История из разряда когда, что-то пошло не так и продолжает так же идти уже не первый день… и даже год! Намедни, главный военный финансист МО РФ Татьяна Шевцова сообщила, что бюджет Миноброны страны оккупанта будет урезан на... 100 миллиардов рублей.

Искандеры поначалу было подумали, что это разводняк такой у фейкомётчика "Злого одессита", но нет, интервью опубликовано и, как говорил один путинский шут "все хода записаны"!

Собственно, что мы имеем? Точнее, чего не имеем? Индексация пенсионерам? А хренушки! Материнский капитал? Тоже облом. Шахтёры уже бунтуют и сидят в полицейском оцеплении, дабы своими физиономиями, исполненными яркими цветами боярышника, не смущать китайских туристов в Москве. Ребята, да у вас там, в гражданской сфере полный алес, а теперь маленький пушной зверек добрался и до вашей военщины. Ведь именно армия всегда было приоритетом для тиранических режимов, а если даже у неё сокращают бюджет, то вы должны понимать - пенсионеры сдоены, врачи и учителя на подсосе диком и резервных фондов на всех не хватит.

Я не стану сейчас давать каких-либо прогнозов на 2017-й год относительно стабильности в РФ, но тот факт, что бюджет армии оккупантов урезан на столь внушительную сумму уже говорит о многом. Чей-то Искандер зашатался...
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Если убивать женщин и детей, таки да - вы самые сильные!!!!
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Мы знаем, слышали. Армата самый лучший в мире танк, а "Адмирал Кузнецов" самый лучший авианосец...
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касапам все время нужно напоминать как они продали богатейшие ресурсами земли общей площадью 1 518 800 км² за 7,2 млн долларов!
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Амеры хоть воспользовались правильно, а то был бы писец щас там, как в остальной педерашке
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Ну так не платите Чечне дань,коль вы так сильны
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Мания величия до добра не доводит. Только до цугундера.
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пока таких агрессоров как параша сегодня по силе не сыскать так что кацапы не расслабляйте полужопия ни днем ни ночью как хуйло приказал а то неровен час...
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Путин признал, что Россия - самый сильный агрессор. Остальные агрессоры, считает он, ей пока что в подметки не годятся. Но что будет, когда Китаю завидно станет? Наверняка там уже родился китаец, который станет тем Великим Наместником, который будет принимать военный парад на Красной площади.
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За 9 месяцев из России выведено 18,5 млрд долларов. Больше, чем годом ранее. Но до рекорда 2014 года еще далеко http://bit.ly/2hbOHor
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Хахахах. Сильные... Сначало хуйло что-то там бухтело что Киев за 3 дня возьмёт, а реально обосрался на Донбассе, где его вяличие остановила украинская армия, которую рф разваливала 25 лет...
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Даже авиацию забздели применить с хвалеными Искандерами!
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А що вони можуть окрім того як застосувати орбітальне бомбардування та згубити весь світ?
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Любого ПОТЕНЦИАЛЬНОГО же. А тут, то Молдова нападёт, то Чечня, то Грузия, то Украина, то Сирия.

Хотя если углубиться, то нигде своих задач и не достигли. Понадкусывали максимум. А тем, кого проглотили, теперь дань выплачивают.
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бла бла бла. "сильные".... ха. как там "помирал кузнецов"? перевооружение? моль - ты почитай что люди пишут в интернете (хотя бы). люди жрать хотят, а работать не умеют. привыкли за время дорогой нефти. теперь ты что с этим стадом делать будешь?
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- Куме, а що буде 2017 рік за гороскопом?
- Год Красного Огненного Петуха.
- Оце, так! Я навідь точно знаю, якого двуголового червоного півня будуть смажити на вогні...
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да уж ...одни только воздушно -глубоководные истребители - гроза подводных , наземных да чего уж там и межгалактических целей , способны вогнать флот NATO в состояние ...истерического смеха
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"Россия сильнее любого потенциального агрессора, - Путин призвал военных "не расслабляться"
----------------

... и урезал им бюджет на следующий год на 100 миллиардов деревянных рублей ...
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Достаточно завезти побольше боярышника и все ....
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бюджет РАБссии в 2016 году был 247,4 миллиарда долларов,если сравнить с 2012 годом в 1 триллион,то это кОпец Омерике с 20 триллионами,и Кирдык ЕС с 23 триллионами.. ..
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да, да, да ... можно ещё бумажек нарисовать ...
22 декабря 2016, 17:21
Международные резервы РФ резко сократились за неделю
Объем международных резервов РФ со 2 по 9 декабря 2016 года уменьшился на $8 млрд - с $387 млрд до $379 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.
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Прикинь, в Украине бюджет 20,5 млрд $. Вот о чем бы подумать, и о воинах в шлепанцах
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"Россия сильнее любого потенциального агрессора, - Путин призвал военных "не расслабляться" - правильно и естественно, ведь паРаша главарь всех агрессоров.
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еще 3 года назад компания Роснефть стоила 300 ярдов,то сегодня всего 50..Вяликия блин..
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Во загнул карлик плешивый да один только корпус морской пехоты США спокойно уделает всю российскую армию!
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Долг Роснефти 45,3 ярда долларов,её лучше продать Трампу..
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Спроси у профессора МГИМО Валентина Катасонова,от него инфа
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ВНИМАНИЕ ВСЕМ!Мирослав Гай сделал официальное заявление об обнаружении следов зверских пыток наших бойцов по Светлодарском.Прежде эти двое бойцов числились пропавшими безвести.Кроме этого свои пытки и зверское убийство российские наемники сняли на видео и выложили в Сеть (видимо для деморализации наших).У многих украинский бойцов,увидевших это была истерика.Только реакция украинцев была не та,на которую рассчитывали рашистские ублюдки-УКРАИНЦЫ ВПРЕДЬ РЕШИЛИ ЖИВЫМИ В ПЛЕН ВРАГОВ НЕ БРАТЬ!И сами живыми не сдаваться.
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Да,подорвать себя гранатой ВМЕСТЕ С ВРАГОМ-это не самоубийство,которое недопустимо в христианстве.А честная гибель в бою за свою мать-Родину.А значит за самого Бога!Ибо в этом грешном мире есть только ТРИ святых понятия:БОГ,РОДИНА,МАТЬ.
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Хмм...
Это кого это 3/14дрило в "агресорах" имеет в виду, - Монголию, Бутан и Презервандурас?
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хуйло предложило своим зеленым хуйлозайцам не расслабляться, но к сожалению Анаконда не знала языка крыс.
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НАТОвская бензоколонка никому не нужна,сами всё продают на блюдечке за копейки типа Акции Роснефти ..,нафиг надо РАБссию завоевывать кому то..?Ослы блин..
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Правильно пидафил призвал военных "не расслабляться" расслабитесь на кладбище.
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влажные мечты обычного ботоксого хуйла, не более
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ссерия - проект №2 - только хуже и без идеологии - по этому проживет намного меньше)))
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путик! клянусь твоей матушки (настоящую) который находится здесь у нас в Грузии, село Метехи. https://www.youtube.com/watch?v=AkE2eYCCLFE где твое детство тоже прошло на некоторые годы, за що ти ненавидиш нас пидар! клянусь

за то что вы сами подлые и продажные и вот вам пример вашеи подлости: https://www.youtube.com/watch?v=Wai_wREIgLk это о настоящем битве где твои предшественники изменили союзников и оставили перед персами на ровну 1-10 после Георгиевского трактата.
какие вы войны суки когда, первие 21 веке за 3 днеи ми сбили ваши 9 штурмовиков и 1 такои бомбардиовшик катории, нигде не смогли сбиват.
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В суде над директором украинской библиотеки в Москве Бандеру перепутали с Бандерасом :В Мещанском суде Москвы прошел суд над директором библиотеки украинской литературы Натальей Шариной.
Фамилии лидера украинских националистовСтепана Бандеры и знаменитого испанского актераАнтонио Бандераса в московском суде перепутал понятой по делу директора украинской библиотекиНатальи Шариной, которую обвиняют в растрате и экстремизме.
Как сообщает Грани.ру в Twitter, суд допрашивал понятых. Во время дачи показаний Николай Журавлев, который был понятым во время обыска в библиотеке украинской литературы 28 октября 2015 года, перепутал фамилии лидера украинских националистов Степана Бандеры и знаменитого испанского актера Антонио Бандераса.
«У нее изъяли компьютер, какие-то документы. Потом нашли тумбочку с книгами, показалось, что они были спрятаны….А изымали следователи все по деятельности Бандераса, германских войск там, украинские националисты, всякое такое», - заявил Журавлев.
Следующее заседания суда пройдет 19 января 2017 года.Дебилы ...!
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