 Россия сильнее любого потенциального агрессора, - Путин призвал военных "не расслабляться"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться", - сказал Путин.
Президент России также обозначил ключевые задачи, стоящие перед российскими военными в 2017 году. "Важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнения заданий гособоронзаказа", - отметил Путин.
По его словам, Минобороны РФ также должно обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, президент России призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.
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22 дек, 2016 в 11:54
История из разряда когда, что-то пошло не так и продолжает так же идти уже не первый день… и даже год! Намедни, главный военный финансист МО РФ Татьяна Шевцова сообщила, что бюджет Миноброны страны оккупанта будет урезан на... 100 миллиардов рублей.
Искандеры поначалу было подумали, что это разводняк такой у фейкомётчика "Злого одессита", но нет, интервью опубликовано и, как говорил один путинский шут "все хода записаны"!
Собственно, что мы имеем? Точнее, чего не имеем? Индексация пенсионерам? А хренушки! Материнский капитал? Тоже облом. Шахтёры уже бунтуют и сидят в полицейском оцеплении, дабы своими физиономиями, исполненными яркими цветами боярышника, не смущать китайских туристов в Москве. Ребята, да у вас там, в гражданской сфере полный алес, а теперь маленький пушной зверек добрался и до вашей военщины. Ведь именно армия всегда было приоритетом для тиранических режимов, а если даже у неё сокращают бюджет, то вы должны понимать - пенсионеры сдоены, врачи и учителя на подсосе диком и резервных фондов на всех не хватит.
Я не стану сейчас давать каких-либо прогнозов на 2017-й год относительно стабильности в РФ, но тот факт, что бюджет армии оккупантов урезан на столь внушительную сумму уже говорит о многом. Чей-то Искандер зашатался...
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За 9 месяцев из России выведено 18,5 млрд долларов. Больше, чем годом ранее. Но до рекорда 2014 года еще далеко http://bit.ly/2hbOHor
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Хотя если углубиться, то нигде своих задач и не достигли. Понадкусывали максимум. А тем, кого проглотили, теперь дань выплачивают.
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- Год Красного Огненного Петуха.
- Оце, так! Я навідь точно знаю, якого двуголового червоного півня будуть смажити на вогні...
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... и урезал им бюджет на следующий год на 100 миллиардов деревянных рублей ...
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...опять Савченко в студию пригласили.
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СмачногоЪ!
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22 декабря 2016, 17:21
Международные резервы РФ резко сократились за неделю
Объем международных резервов РФ со 2 по 9 декабря 2016 года уменьшился на $8 млрд - с $387 млрд до $379 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.
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Это кого это 3/14дрило в "агресорах" имеет в виду, - Монголию, Бутан и Презервандурас?
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за то что вы сами подлые и продажные и вот вам пример вашеи подлости: https://www.youtube.com/watch?v=Wai_wREIgLk это о настоящем битве где твои предшественники изменили союзников и оставили перед персами на ровну 1-10 после Георгиевского трактата.
какие вы войны суки когда, первие 21 веке за 3 днеи ми сбили ваши 9 штурмовиков и 1 такои бомбардиовшик катории, нигде не смогли сбиват.
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Фамилии лидера украинских националистовСтепана Бандеры и знаменитого испанского актераАнтонио Бандераса в московском суде перепутал понятой по делу директора украинской библиотекиНатальи Шариной, которую обвиняют в растрате и экстремизме.
Как сообщает Грани.ру в Twitter, суд допрашивал понятых. Во время дачи показаний Николай Журавлев, который был понятым во время обыска в библиотеке украинской литературы 28 октября 2015 года, перепутал фамилии лидера украинских националистов Степана Бандеры и знаменитого испанского актера Антонио Бандераса.
«У нее изъяли компьютер, какие-то документы. Потом нашли тумбочку с книгами, показалось, что они были спрятаны….А изымали следователи все по деятельности Бандераса, германских войск там, украинские националисты, всякое такое», - заявил Журавлев.
Следующее заседания суда пройдет 19 января 2017 года.Дебилы ...!
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