Австрийцы шокированы тем, что глава Нацбанка – одно из действующих лиц украинской коррупции, - Тарута
По словам нардепа, ему задавали много вопросов по поводу коррупции в Украине.
Европейские журналисты поражены тем, что глава НБУ Валерия Гонтарева как участник финансовых схем Януковича не только не привлечена к ответственности, но даже не допрошена украинской прокуратурой.
Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута, комментируя свое интервью ведущему австрийскому изданию "Trend", сообщает Левый берег.
"Встреча в Вене состоялась по инициативе европейских журналистов. Брошюра о Валерии Гонтаревой, которую мы раздавали несколько месяцев назад в Вашингтоне, заинтересовала многих и в Европе. В Австрии мы общались с журналистами многих изданий. Австрийцы, немцы хотят лучше понять, что происходит в стране, которая добивается безвизового режима, которая хочет стать ассоциативным членом Евросоюза", - заявил Тарута.
Журналисты интересовались, почему она до сих пор существует на самом высоком уровне.
"Для австрийцев стало шоком, что глава Национального банка (Центробанка) страны - одно из главных действующих лиц украинской коррупции, человек, помогавший отмывать деньги прежнему режиму и сейчас точно так же легализирующий коррупционную ренту для новых руководителей страны", - подчеркнул парламентарий.
По мнению Сергея Таруты, интерес к Валерии Гонтаревой среди международных изданий после национализации "Приватбанка" только возрастет, так как "глава НБУ повесила на украинцев 5 млрд. долларов долгов частной структуры". При этом депутат заявил, что у США и Европы больше нет иллюзий по поводу Гонтаревой.
"Все понимают, что это при соучастии Гонтаревой из банка в офшоры выводилось миллиардное рефинансирование, а "дыра" в капитале тем временем разрасталась. К сожалению, в Украине при нынешней власти у Гонтаревой полный иммунитет. Но, не сомневаюсь, что ей придется ответить перед законом - в США и Европе по поводу Гонтаревой уже не питают иллюзий. Бежать она может только в Москву к своим друзьям из путинского ВТБ", - резюмировал народный депутат.
Напомним, в свежем номере австрийского издания "Trend" было опубликовано интервью Сергея Таруты, в котором он обвинил Гонтареву в отмывании 30 млрд грн. В частности, речь идет о средствах, которые в рамках транша предоставили международные и финансовые структуры, а также деньги, предназначенные для рефинансирования банков.
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А они думали, что коррупция это только дворники и посудомойки ?
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Ну не в Австрию же. У нее же нет РосУкрЭнерго.
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Где Кравченко? Где Кирпа? Где Чечетов? Где Семенюк?...
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Як би ж ті австрійці тільки знали.
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вся коррупция находится во власти, и никогда оттуда не выходила. и не выйдет.
раньше гонтарева обстряпывала дела для одного хозяина, сейчас делает то же самое для другого хозяина.
отжать приват, вкинуть туда бюджетные деньги и продать почти задаром пете - нормальный бизнес по украински.
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И то, что инстинкт самосохранения у них побежден жадностью, как и во времена Януковича - это совершенно очевидно.
Совершенно очевидно, что большими, чем Путин и его камарилья, врагами нашей страны являются "крысы Майдана".
С*ки, которые наплевав на все святое, разворовывают нашу Родину во время войны.
И мы виноваты в том, что это допускаем. М.Н.
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Ну да, коррупция там и шо?
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А Президент страны Порошенко - крышеватель коррупции, который назначил эту главу Нацбанка, и категорически не хочет ее снимать.
Кроме того он назначил своего кума Генпгокугогом.
Так может информировать мир нужно о всей этой воровской власти.
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