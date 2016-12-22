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Все про:коррупция (6504) Тарута (216) Гонтарева (495)

 Австрийцы шокированы тем, что глава Нацбанка – одно из действующих лиц украинской коррупции, - Тарута

По словам нардепа, ему задавали много вопросов по поводу коррупции в Украине.


Европейские журналисты поражены тем, что глава НБУ Валерия Гонтарева как участник финансовых схем Януковича не только не привлечена к ответственности, но даже не допрошена украинской прокуратурой.

Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута, комментируя свое интервью ведущему австрийскому изданию "Trend", сообщает Левый берег.

"Встреча в Вене состоялась по инициативе европейских журналистов. Брошюра о Валерии Гонтаревой, которую мы раздавали несколько месяцев назад в Вашингтоне, заинтересовала многих и в Европе. В Австрии мы общались с журналистами многих изданий. Австрийцы, немцы хотят лучше понять, что происходит в стране, которая добивается безвизового режима, которая хочет стать ассоциативным членом Евросоюза", - заявил Тарута.

Журналисты интересовались, почему она до сих пор существует на самом высоком уровне.

"Для австрийцев стало шоком, что глава Национального банка (Центробанка) страны - одно из главных действующих лиц украинской коррупции, человек, помогавший отмывать деньги прежнему режиму и сейчас точно так же легализирующий коррупционную ренту для новых руководителей страны", - подчеркнул парламентарий.

По мнению Сергея Таруты, интерес к Валерии Гонтаревой среди международных изданий после национализации "Приватбанка" только возрастет, так как "глава НБУ повесила на украинцев 5 млрд. долларов долгов частной структуры". При этом депутат заявил, что у США и Европы больше нет иллюзий по поводу Гонтаревой.

"Все понимают, что это при соучастии Гонтаревой из банка в офшоры выводилось миллиардное рефинансирование, а "дыра" в капитале тем временем разрасталась. К сожалению, в Украине при нынешней власти у Гонтаревой полный иммунитет. Но, не сомневаюсь, что ей придется ответить перед законом - в США и Европе по поводу Гонтаревой уже не питают иллюзий. Бежать она может только в Москву к своим друзьям из путинского ВТБ", - резюмировал народный депутат.

Напомним, в свежем номере австрийского издания "Trend" было опубликовано интервью Сергея Таруты, в котором он обвинил Гонтареву в отмывании 30 млрд грн. В частности, речь идет о средствах, которые в рамках транша предоставили международные и финансовые структуры, а также деньги, предназначенные для рефинансирования банков.
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Какой такой кошмар! У нас только так! И все в шоколаде...
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Этот ахметовская шестерка Тарута лучше бы помалкивал. Ни для кого не секрет то, что СКМ сейчас платит огромнейшие деньги, чтобы снять Гонтареву за то, что она наступила Ахметке на хвост, закрыла его банки-прокладки по отмыванию и воровству бюджетных денег
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Это какой банк она закрыла )))) ??? Канал Украина реклама каждый день ))))))
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ага а Президентом Украины они не шокированы...
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Австрийцы шокированы - ну пусть на дадут свое кристально чистое правительство поправить.
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Мы тоже шокированы австрийской фирмой РосУкрЭнерго.
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проститутку гонтарєву - на гілляку... разом з тією падлюкою, яка її запропонувала...
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И когда Тарута успел стать "борцом с коррупцией"?
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Главное лицо коррупции тот, кто ее туда назначил
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Они просто вьехать не могут. Как так, гонтарева и другие воры это семья президента
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Оно то и вправду...Вот только Тарута говорит-и это портит все...
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глава Нацбанка - одно из действующих лиц украинской коррупции

А они думали, что коррупция это только дворники и посудомойки ?
.
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Тарута, зачем имитировать негодование, ты же в курсе - олигархов в общем все устраивает, а частности это предмет торга и плевать, что Гонтарева и Порошенко коррупционеры, им не грозят ни отставки, ни Майданы.
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Вместо Гонтаревой хомячкам дали погрызть Савченко))
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Если со стороны Автрии посмотреть, то точно шок, но для украинских реалий вполне нормально, коррупционер во власти сидит на коррупционере, еще некоторые даже строят из себя борцов с коррупцией
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для украинских реПТИлий вполне нормально
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Каравул лерку обижають)))Мобилизировать минстець на захист)))))
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Я смотрю [Матеріальні активи, вкрадені сім'єю Януковича, переходять до сім'ї Порошенка - громадський діяч]. Взгляни! http://uainfo.org/blognews/1482059827-materialni-aktivi-vkradeni-sim-eyu-yanukovicha-perehodyat.html
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С Гонтаревой все понятно, только не понятно, почему они от Фирташа не в шоке и всячески тормозят суд и выдачу его США.
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Бежать она может только в Москву.

Ну не в Австрию же. У нее же нет РосУкрЭнерго.
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Co se divíte ? Odtrhnout hladový prasata od koryta je velmi obtížné a to platí po celém světě
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Австрійці і Голландці взагалі в шоці, чому росіяни ще не в Україні. Адже їм заплатили, щоб ті ставили палки в колеса по Євроінтеграції і пообіцяли зробити усе швидко, але не дочекаєтесь.
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Після запевнень Гонтаревої, що ситуація знаходиться під її особистим контролем, й самі тупі почали здогадуватися, що всім багаторічним заощадженням українців -- торба...
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Фраза правильная, но эти жулики не учитывают фактор конечности человеческой жизни...
Где Кравченко? Где Кирпа? Где Чечетов? Где Семенюк?...
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А як ми два роки шоковані.
Як би ж ті австрійці тільки знали.
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от же ж новость.

вся коррупция находится во власти, и никогда оттуда не выходила. и не выйдет.

раньше гонтарева обстряпывала дела для одного хозяина, сейчас делает то же самое для другого хозяина.
отжать приват, вкинуть туда бюджетные деньги и продать почти задаром пете - нормальный бизнес по украински.
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Этот ахметовская шестерка Тарута лучше бы помалкивал. Ни для кого не секрет то, что СКМ сейчас платит огромнейшие деньги, чтобы снять Гонтареву за то, что она наступила Ахметке на хвост, закрыла его банки-прокладки по отмыванию и воровству бюджетных денег
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Шо, уже не отмывает? А субсидии населению?
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Tак это Тарута пол страны в субсидии загнал? А я по неведению думал, что гнойсман.
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И уже два правительства в неведении, что Тарута творит!
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Сажать надо не вчерашних конкурентов, а сегодняшних скотов, которые на костях Небесной Сотни набивают себе карманы.
И то, что инстинкт самосохранения у них побежден жадностью, как и во времена Януковича - это совершенно очевидно.
Совершенно очевидно, что большими, чем Путин и его камарилья, врагами нашей страны являются "крысы Майдана".
С*ки, которые наплевав на все святое, разворовывают нашу Родину во время войны.
И мы виноваты в том, что это допускаем. М.Н.
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а мы шокированы тем что рыги не сидят на зоне
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Гейропа відстала від нас на хзна скільки років.
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А сам Тарута шокирован тем, шо слитый в МВФ, ВБ и остальных кредиторов компромат на Гонтареву и компашку не принес никаких изменений в Нацбанке... они его "не заметили"...

Ну да, коррупция там и шо?
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Австрийцы шокированы тем, что глава Нацбанка - одно из действующих лиц украинской коррупции, - Тарута
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А Президент страны Порошенко - крышеватель коррупции, который назначил эту главу Нацбанка, и категорически не хочет ее снимать.

Кроме того он назначил своего кума Генпгокугогом.

Так может информировать мир нужно о всей этой воровской власти.
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так что. будем ждать когда они нас освободят от гонторевой? на основании будапештского меморандума-нам все должны
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А сам Tарута знает, что у него есть миллиарды? Tарута бизнесмен-промышленник. Деньги не под подушкой держит. Его деньги в заводах и фабриках.
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А они не шокированы тем, что их страна - пристанище деятелей прежнего режима, которые легализируют там наворованое?
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А тем, что Гитлер у них родился, они не шокированы!?

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а есть доказательства что гонтарева нарушила закон? или так, бла бла бла.
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