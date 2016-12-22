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 Минобороны планирует перейти на автоматизированную систему управления войсками, - начальник тыла ВСУ

Министерство обороны Украины планирует перейти на автоматизированную систему управления войсками.

Об этом во время брифинга заявил начальник тыла ВС Украины генерал-майор Иван Гаврилюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Американской фирмой будет разработана автоматизированная система управления войсками и ее составляющей является операционно-логистическая система ВСУ", - сказал Гаврилюк.

По его словам, средства на создание единой логистической, информационной системы выделит правительство США, но не наличными деньгами, на них будет закуплено необходимое оборудование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы практически выполнили план реформирования Минобороны на 2016 год, - Полторак

"В 2017 году эту систему планируют разработать на стратегическом уровне. На уровне Генштаба. В 2018 году начнется подготовка специалистов, которых будут учить специалисты из США. С помощью этой программы можно будет отслеживать движение и учет материально-технических средств и вооружение", - сказал Гаврилюк.
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Ога. Эвакуация раненых во время последних боев отчетливо показала уровень этой подготовки.
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Бабки упрут и скажут,что система работает нормально .............
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Америкосы им бабок не дают, все сами сделают. А то наши прапора понаписывают софта
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вот первая шестерка подрулила уже
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Ну нет ,ты шестёрка далеко не первая,ты то,как раз из последних будешь,уж больно ты тупой !!!
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ща кацапские тролли и шестерки будут расказывать как это плохо и что это зрада и что все разворуют как всегда, понятно что им не хотелось бы чтобы они остались вообще без армии если учесть тот факт что Украина даже в 2014 могла сражаться с руццкими,а что будет если будут введены такие инновации и армия преобразуеться пол стандарты НАТО?
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Это лучше чем генералы-предатели и коррупционеры...
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Волонтер під Світлодарськом записав гнівне звернення до Порошенка і Полторака (ВІДЕО)
Оля Гузенко 21 грудня 2016, 11:24
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Америкосы,не тратьте бабло,наше чиновничье болото уже прозоро превратило в фарс)))А ваша автоматизация им тьфу.Пару распоряжений по мо и и усьо готово)))
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Через год: "А енто не я приказал сдать позиции. Енто компьютер"
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Давно пора воровство в службе тыла автоматизировать..А то бедные волонтёры, через 3 года войны, на передовую продолжают ездить..Позорище..
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Еще одно подумалось. Украинскому прапору подойдет и "необходимое закупленное оборудование"
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перейти на автоматизированную систему управления войсками

За наши войска будет играть компьютер ?
.
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Картошки закупят пару мешков для генштаба. Чапаевы, мля.
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