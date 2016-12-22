 Минобороны планирует перейти на автоматизированную систему управления войсками, - начальник тыла ВСУ

Об этом во время брифинга заявил начальник тыла ВС Украины генерал-майор Иван Гаврилюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Американской фирмой будет разработана автоматизированная система управления войсками и ее составляющей является операционно-логистическая система ВСУ", - сказал Гаврилюк.
По его словам, средства на создание единой логистической, информационной системы выделит правительство США, но не наличными деньгами, на них будет закуплено необходимое оборудование.
"В 2017 году эту систему планируют разработать на стратегическом уровне. На уровне Генштаба. В 2018 году начнется подготовка специалистов, которых будут учить специалисты из США. С помощью этой программы можно будет отслеживать движение и учет материально-технических средств и вооружение", - сказал Гаврилюк.
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Оля Гузенко 21 грудня 2016, 11:24
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За наши войска будет играть компьютер ?
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