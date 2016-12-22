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Все про:ВР (21222) ВСЮ (288) голосование (1250) закон (2188) законопроект (1714)

 Рада отказалась отменить результаты голосования за законопроект о Высшем совете правосудия

Верховная Рада отказалась отменить результаты голосования за принятие в целом законопроекта №5180, которым предусматривается создание Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За принятие проекта постановления №5180-П проголосовали 46 депутатов при минимально необходимых 226.

Теперь председатель Рады Андрей Парубий имеет право подписать соответствующий закон.

"Поздравляем комитет с тем, что закон может вступать в действие, я подпишу его безотлагательно", - отметил спикер

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 декабря ночью Рада проголосовала за создание Высшего совета правосудия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон "О высшем совете правосудия" обеспечивает механизмы задержания и ареста судей", - министр Петренко
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Никогда и никакие законы в государстве построенном олигархами на коррупции,которым управляют воры ,работать не будут ,это сюр,абсурд и нонсенс !!!
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Центральна влада встановлює судову гілку владу для захисту від народу, а не для служіння народові. Позбавляйтесь порушення статті 5 в самій Конституції. Замість народу не має права ніхто нікому надавати владу і нікого позбавляти влади.
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