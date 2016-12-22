 Рада отказалась отменить результаты голосования за законопроект о Высшем совете правосудия

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За принятие проекта постановления №5180-П проголосовали 46 депутатов при минимально необходимых 226.
Теперь председатель Рады Андрей Парубий имеет право подписать соответствующий закон.
"Поздравляем комитет с тем, что закон может вступать в действие, я подпишу его безотлагательно", - отметил спикер
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 декабря ночью Рада проголосовала за создание Высшего совета правосудия.
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