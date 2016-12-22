 Кабмин исключил из списка полномочий Минюста проверки госорганов и учреждений

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель Министра юстиции Павел Мороз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
"Минюст отказался от функций проверок министерств, государственных предприятий и организаций, а также других учреждений. Такое решение обусловлено тем, что данные полномочия являются пережитком прошлого, не свойствены для нашего ведомства и могут нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки", - отметил заместитель министра юстиции.
Вместе с тем согласно принятому постановлению Министерство юстиции утратило полномочия проверять учебные учреждения по вопросам правового образования населения и осуществлять проверку соблюдения требований относительно осуществления образовательной деятельности высшими учебными заведениями, которые осуществляют подготовку юристов.
Кроме того, Павел Мороз проинформировал присутствующих о принятии Верховной Радой Украины Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" (№ 5368), которым срок внесения изменений в уставы общественных объединений был продлено еще на полгода.
"Вчера был принят законопроект, которым продлен срок приведения уставов общественных объединений в соответствие с требованиями Налогового кодекса еще на 6 месяцев. Те, кто не успел привести их в соответствие, могут сделать это до 1 июля", - отметил заместитель министра юстиции.
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