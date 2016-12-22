 Практически полное прекращение насилия наблюдается в районах разведения сил в Петровском и Золотом, - ОБСЕ

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Даже с ограниченным доступом... СММ ОБСЕ удалось верифицировать некоторое разведение сил и средств на участках разведения в районе Петровского и Золотого... В результате на этих двух участках разведения наблюдается практически полное прекращение насилия. Люди, которые живут в этих районах, имеют некий уровень безопасности", - сказал он.
Относительно процесса разведения сил Хуг отметил, что он демонстрирует недостаточную политическую волю сторон.
"Процесс разведения далек от идеального, но он демонстрирует некоторые важные вещи. Когда стороны желают создавать условия для прекращения огня, они могут это сделать. Когда соответствующие приказы поступают, они их выполняют. Чего не хватает - так это политической воли, ориентировки на защиту гражданского населения, понимания потребностей гражданского населения", - добавил он.
Миссия ОБСЕ также выступает за дополнительное открытие контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения и перевод их работы в круглосуточный режим.
Ранее стало известно, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) обсуждает разведение сил и средств сторон конфликта от линии разграничения еще на 4 участках. Украинская сторона настаивает, чтобы одним из участков стало Дебальцево, а также на демилитаризации в районе Саханки, Кумачово, Комсомольского (все - Донецкая область).
21 сентября трехсторонняя контактная группа подписала рамочное решение о разведении сил и средств от линии разграничения на 3 участках: в районе Петровского (Донецкая область), Золотого и Станицы Луганской (Луганская область). В районе Петровского и Золотого разведение состоялось, Станицы Луганской - нет.
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