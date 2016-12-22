 Нацсовет оштрафовал радиостанцию "Шансон" на 294 тыс. грн за трансляцию песни о морфлоте РФ, - Костинский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал член Нацсовета Сергей Костинский.
"Радиостанция "Шансон" получила от Национального совета санкцию - штраф (25% от лицензионного сбора, 294 тыс. грн) за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан", - написал он.
"Отдельно хочу сказать, что заседание Национального совета посетили бойцы полка "Азов" (Национальная гвардия Украины), которые также озвучили позицию, что трансляция подобных песен является недопустимой и по факту является пропагандой вооруженных сил и ВМФ страны-агрессора", - отметил Костинский.
Он также напомнил, что в ноябре Нацсовет уже назначал внеплановую проверку этого вещателя в августе 2016 года по схожим причинам. В эфире радиостанции была зафиксирована трансляция музыкального произведения Арины Крамер "Сегодня все спокойно", в котором были следующие строки: "Я счастлива, когда гитару в руки ты берешь, и льются песни русского спецназа... "
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Какие именно телекомпании будут осуществлять вещание на Херсонщину и Крым, определит конкурс, - Костинский(100)
Турция поможет в распространении украинского вещания на оккупированный Крым, - Костинский(70)
Нацсовет объявил предупреждение "Радио Вести" из-за оскорбительных высказываний в адрес героев Революции достоинства, - Костинский(57)
"Армия-FM" будет охватывать всю линию разграничения, - член Нацсовета Костинский(11)
Провайдеры получили 23 предупреждения за ретрансляцию российских каналов, - член Нацсовета Костинский. ИНФОГРАФИКА(99)
Нацсовет отказал в продлении лицензии на цифровое вещание телеканалу Симоненко, - Костинский(57)
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А кацапы, как обычно, франзузское слово "шансон " спистили у загнивающего Запада и свой зоновский блатняк назвали "русский шансон".
И вот уже 30 лет кацапы пытаются всему миру доказать, что зоновский блатняк, сочиненный на пересылках Мордовских, Владимирских и прочих российских гулагов и есть настоящий шансон.
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Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознанье знаете вы толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ серый брянский волк.
В чужих грехах мы сходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе,
Но верили вам так, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.
Так вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры, словно псы, грубы,
Я это все, конечно, понимаю
Как обостренье классовой борьбы.
То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра.
Вы здесь из искры разводили пламя,
Спасибо вам, я греюсь у костра.
Мы наш нелегкий крест несем задаром
Морозом дымным и в тоске дождей.
Мы, как деревья, валимся на нары,
Не ведая бессонницы вождей.
Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
И в кителе идете на парад.
Мы рубим лес по-сталински, а щепки,
А щепки во все стороны летят.
Вчера мы хоронили двух марксистов,
Тела одели красным кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем.
Он перед тем, как навсегда скончаться,
Вам завещал последние слова,
Велел в евонном деле разобраться
И тихо вскрикнул: "Сталин - голова!"
Живите тыщу лет, товарищ Сталин,
И пусть в тайге придется сдохнуть мне,
Я верю - будет чугуна и стали
На душу населения вполне!
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