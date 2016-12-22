 Цензура не пропустила три книги для Сущенко, - Фейгин

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"К Новому году Роману пришла новая порция книг. При этом три книги не пропустили. Не знаю их названий и причин, по которой книги не пропущены. Они были, как положено, закуплены через интернет-магазин Озон.ру. А дальше - то ли цензура уже не пропустила, то ли продолжает изучать, можно ли, в конце концов, пропустить", - сказал Фейгин.
В остальном же, в бытовых условиях у Романа Сущенко все нормально. Ему в камеру полностью доставили комплект теплых вещей по сезону, включая обувь. "На праздники Роман писал и передавал всем приветы, поздравления с праздниками. Благодарил за поддержку. Сосед по камере у Сущенко прежний. Отношения у них нормальные, конфликтов нет", - уточнил адвокат.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.
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А тут какие-то книги....
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Для понимания их действий было бы неплохо узнать название книг, на каком языке изданы. В книгах, в процессе "изучения", вполне могут разместить пару провокационных "шифровок", после чего их передадут Сущенко. Спустя какое-то время книги снова заберут на "изучение", и там обнаружится и "инструкции от СБУ", и "рапорт агента". Отпечатки есть, улики состряпаны.
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