EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  539  7
Материалы по теме:
Все про:книги (373) СИЗО (842) цензура (1154) Фейгин (353) Сущенко (187)

 Цензура не пропустила три книги для Сущенко, - Фейгин

Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что к его подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко не пропустили три книги.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"К Новому году Роману пришла новая порция книг. При этом три книги не пропустили. Не знаю их названий и причин, по которой книги не пропущены. Они были, как положено, закуплены через интернет-магазин Озон.ру. А дальше - то ли цензура уже не пропустила, то ли продолжает изучать, можно ли, в конце концов, пропустить", - сказал Фейгин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия освободит Сущенко, когда ей это будет политически выгодно, - Грицак

В остальном же, в бытовых условиях у Романа Сущенко все нормально. Ему в камеру полностью доставили комплект теплых вещей по сезону, включая обувь. "На праздники Роман писал и передавал всем приветы, поздравления с праздниками. Благодарил за поддержку. Сосед по камере у Сущенко прежний. Отношения у них нормальные, конфликтов нет", - уточнил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сущенко является объектом оперативных разработок ФСБ, но это всё бессмысленно, поскольку он разумный человек, - Фейгин

Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У кацапов сейчас только боярышник в почете!
А тут какие-то книги....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"А дальше - то ли цензура уже не пропустила, то ли продолжает изучать, можно ли, в конце концов, пропустить".

Для понимания их действий было бы неплохо узнать название книг, на каком языке изданы. В книгах, в процессе "изучения", вполне могут разместить пару провокационных "шифровок", после чего их передадут Сущенко. Спустя какое-то время книги снова заберут на "изучение", и там обнаружится и "инструкции от СБУ", и "рапорт агента". Отпечатки есть, улики состряпаны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензура не пропустила полрулона туалетной бумаги для сущенка!!!!!! Срочно!!!! Во все мировые СМИ!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
7Кокс7, к чему это ерничание? Или ты и правда кокса нанюхался?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это его естественное состояние, генетика, она, знаете ли, не лечится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уголовный кодекс РФ ему нужно теперь учить. Нечего было к интервентам в гости шляться. Савченко почему-то там никому не нужна, как использованный презерватив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А к тому "англичанин" что есть более достойныеилюди в плену, чем очередная тухлая консерва добровольно поехавшая в рашку, но о которых почему то не вспоминают каждые 10 минут как о нем.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин Насалик национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти