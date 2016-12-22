 Минэнергоугля планирует за 3 года избавиться от зависимости от угля из зоны АТО, - Насалик

Об этом заявил министр энергетики Игорь Насалик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.
"И через три года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Министр сообщил, что 1 марта будет переведен на уголь газовой группы 2-й блок входящей в госкомпанию "Центрэнерго" Змиевской ТЭС, а через три месяца - 5-й блок этой станции. По мнению Носалика это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.
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Вон оно чо... Значит еще как минимум три года будет продолжаться война, на которой составы с углем через фронт шарятся...
Исус Навин @subwayriwer 2 ч.2 часа назад
Сегодня составчики, уже с углем - обратно побежали. В Фенольную.
Ну, спасибо, родной. Вскрыл ты планы БПП по поводу возвращения Донбасса. Всё нам четко пояснил. Так ты не стесняйся. Бери Гадю Савченко в охапку и дуй лизаться в Дыру с Захарченко и Плотницким.
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В отличие от своего предшественника он хоть не лапшает про "южноафриканский уголь", а прямо говорит:
- Да. Мы благополучненько торгуем с террористами. А война - это у вас. Это у вас сейчас на Светлодарке гибнут и калечатся родные и близкие. Это вы им собираете по копеечке на ПНВ, машины, медикаменты, маскхалаты, теплую одежду, лечение после ранений.
Гниды.
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Давайте ему на НГ дружно отправим подарочки с его любимым продуктом.
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ПОЛНЕЙШЕЕ СОБРАНИЕ ОБЕЩАНИЙ МАСТЕРА РАЗГОВОРНОГО ЖАНРА ПОРОШЕНКО.
https://ru.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petr-alekseevich/obeshhanija
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То есть, так и говори: при нашей хитрожопой власти будет зависимость от угля из зоны АТО.
А предыдущие 3 года, почему об этом не думали?
Потому шо нужно услужить путину за липецкую фабрику в Расеи, и Ахметову наверняка незабезплатно.
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