EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Экономика
  1002  37
Все про:уголь (527) Минэнергоугля (450) Насалик (77) закупки (55)

 Минэнергоугля планирует за 3 года избавиться от зависимости от угля из зоны АТО, - Насалик

Министерство энергетики и угольной промышленности поставило задачи ежегодно на 30% сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который до последнего времени почти полностью поставлялся из зоны АТО в объемах более 9 млн тонн в год.

Об этом заявил министр энергетики Игорь Насалик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"И через три года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова отказаться от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса, - Кононенко

Министр сообщил, что 1 марта будет переведен на уголь газовой группы 2-й блок входящей в госкомпанию "Центрэнерго" Змиевской ТЭС, а через три месяца - 5-й блок этой станции. По мнению Носалика это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.

Читайте: Запасы угля на ТЭС превысили прошлогодний показатель более чем на 100 тыс. т



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а через три года еще через три... а гешефтик капает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за три года можно страну просрать. Через три года вы сволочи уже в Панамах и Австриях будете сидеть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предлагаете назвать тюрьмы Панама и Австралия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кормим кармилтцев???!!! Неужели нельзя в Польше, Молдове, Белоруси, ЮАР, у черта, сатаны его закупать???!!!у кого угодно, кроме кармильцев!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоесть,как минимум еще три года войны обеспечено?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наркоманы мля)) Избавляются от зависимости)) как с газом, то быстро от зависимости избавились, ввалив цену по 8 грн, а с углем никак нипалучается...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только вознобновляемые ресурсы. За ними будущее. Ветро и солнечные электростанции, энергия волн. В Таджикистане нет центрального электроснабжения. У всех свои солнечные батареи на крышах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Таджикистане все кизяками топят, какие солнечные батареи, ты бредишь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кизяками для обогрева. А телевизор посмотреть или выйти в интернет - солнечные батареи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ану розкажи мені як працюватиме холодильник від сонячних батерей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
можно обойтись и без холодильника. Продукты заготавливать на будущее удел чукчей и папуасов. Цивилизованный человек купил-приготовил-съел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну ти дайош! В якому класі ти навчаєшся, дитино? А в магазинах холодильники теж для папуасів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это кто так запланировал ещё 3 года существования банановых недореспублик с войсками оккупанта на территории Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минэнергоугля планирует за 3 года избавиться от зависимости от угля из зоны АТО, - Насалик

-----------------
Вон оно чо... Значит еще как минимум три года будет продолжаться война, на которой составы с углем через фронт шарятся...

Исус Навин ‏@subwayriwer 2 ч.2 часа назад
Сегодня составчики, уже с углем - обратно побежали. В Фенольную.

Ну, спасибо, родной. Вскрыл ты планы БПП по поводу возвращения Донбасса. Всё нам четко пояснил. Так ты не стесняйся. Бери Гадю Савченко в охапку и дуй лизаться в Дыру с Захарченко и Плотницким.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот же шоколадные ублюдки планируют вечное АТО сделать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Их единственный шанс остаться у власти..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мда уж.. тоесть этот бардак планируется минимум 3 года ещё .. Капец
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, ну я не могу не отдать должное Насалику!
В отличие от своего предшественника он хоть не лапшает про "южноафриканский уголь", а прямо говорит:
- Да. Мы благополучненько торгуем с террористами. А война - это у вас. Это у вас сейчас на Светлодарке гибнут и калечатся родные и близкие. Это вы им собираете по копеечке на ПНВ, машины, медикаменты, маскхалаты, теплую одежду, лечение после ранений.

Гниды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ого ,так я так понимаю,что Украинскую землю никто освобождать не собирается ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ, а кто знает адрес Насалика?
Давайте ему на НГ дружно отправим подарочки с его любимым продуктом.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один обещал что через 3 недели закончит с АТО, другой - что за 3 года откажется от угля. Кому верить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Минэнергоугля планирует за 3 года избавиться от зависимости от угля из зоны АТО" - долбанное АТО запланировали ещё на 3 года растянуть, а не на считанные дни, как какой-то упитанный и ухоженный мужик в телевизоре обещал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У вас неполное собрание обещаний. Уже вышло новое издание, дополненное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


ПОЛНЕЙШЕЕ СОБРАНИЕ ОБЕЩАНИЙ МАСТЕРА РАЗГОВОРНОГО ЖАНРА ПОРОШЕНКО.

https://ru.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petr-alekseevich/obeshhanija



 показать весь комментарий
Ответить
 
Минэнергоугля планирует за 3 года избавиться от зависимости от угля из зоны АТО, - Насалик
=================================================================

То есть, так и говори: при нашей хитрожопой власти будет зависимость от угля из зоны АТО.


А предыдущие 3 года, почему об этом не думали?


Потому шо нужно услужить путину за липецкую фабрику в Расеи, и Ахметову наверняка незабезплатно.




 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё за три завода в Крыму, которые ремонтируют корабли ЧФ РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это наверное хорошо,а от АТО избавимся когда.,... за**али ваши гешефты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ви мадам - очевидно - очень,очень красивая,да?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
((( дак а мне,как и всем здесь,ну в интернете если не понятно, нам бы с умной пообщаться,а красота в интернете это не так актуально)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо всі такі здивовані? На Дамбасі ще довго буде колотнеча, поки там не залишиться ні одного дамбасянина який кричав путенввєді.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто в наступні 3 роки бандовлада не плану звільняти окуповані території? Мабуть сподобалось заробляти на війні криваві гроші?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спасибо что озвучили планы -как минимум три года война. Сын школу заканчивает , в Украине ему делать нечего.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин Насалик национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти