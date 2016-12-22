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 Обнародованные СБУ планы Кремля по дестабилизации - лишь верхушка айсберга: РФ не изменила своей конечной цели, - Грицак

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что глобальные планы Кремля - дестабилизация ситуации не только в Украине, а также в Беларуси, Молдове, Польше, Словакии, и в так называемой "старой Европе".

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы решили сработать на опережение и публично озвучить намерения врага о попытке дестабилизировать ситуацию посредством искусственных акций протеста в столице под всеми возможными лозунгами. Обнародованные планы - только верхушка айсберга. Глобальные планы Кремля гораздо шире - дестабилизация ситуации не только в нашей стране, но в Беларуси, Молдове, Польше, Словакии, и в так называемой "старой Европе", - сказал Грицак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ уличила в шпионаже начальника одного из отделов вооружения ВСУ: капитан 1 ранга успел передать российским кураторам почти 60 документов, - Грицак

По его словам, главное осознавать, что Кремль не изменил конечной цели своей стратегии в отношении нашей страны - уничтожение украинской государственности. "Сегодня я могу утверждать, что первый этап марионетки российских спецслужб успешно провалили, конечно, с нашей помощью и других правоохранительных органов", - подчеркнул Грицак.

Он заявил, что подрывная работа против нашей страны имеет несколько направлений и Служба знает о них и контролирует ситуацию.

По словам главы СБУ, прослеживается четкая стратегия действий российских спецслужб, которая реализуется, в частности, на двух уровнях - первый касается регионов Украины. "По замыслу российских кураторов, под лозунгами децентрализации одновременно на многих сессиях областных советов должны были прозвучать требования по внедрению "договорных отношений" между Кабинетом Министров Украины и местными советами. В случае успеха этой стратегии регионы превратятся в этакие "удельные княжества", - подчеркнул Грицак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов, - СБУ

Глава СБУ также сообщил, что второй уровень этой стратегии - создание отдельных псевдотерриториальных общин на уровне отдельных сел и городов, пытающихся незаконно взять на себя функции государства.

"Вся эта деятельность документируется нами в рамках десятков уголовных производств, и мы четко видим "российские уши" за организаторами этих "самоуправленческих инициатив". Мы активно и результативно задействуем все правовые формы противодействия планам РФ", - рассказал Грицак.
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ага)))) Хуйлоооо придумал тариф Роттердам +, и цену на газ 8000грн.,а еще акцизы поднял на подакцизный товар))))
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Цікаво, як він відрізняє реальні плани Кремля від його мрій?
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Рашка уже никогда не успокоиться с Украиной....отъебутся от нас только развалившись на мелкие улусы...
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Да мы сами им подыгрываем.Можно было уже все давно закончить.
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просто русне нужно кому-то продавать свою говнопродукцию , потерю рынка казахстана они бы пережили, белоруси - с напрягом, но потеря украинского рынка для них смерть.
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про кузов кстати, от расейского водилы комент
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Да рассказы про эти акции были громче ,чем сами акции.Если будут настоящие акции,то никакие ваши озвучки не помогут.
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Вопрос еще в том, были ли вообще какие то акции направленные на дестабилизацию, после 2014 года?
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Ну да. Кремлёвские же вообще не интересуются Украиной. Они по мере своих сиол помогают гуманитаркой Донбассу, а во внутренние дела Украины совершенно не вмешиваются. Зачем им это?

Так ты считаешь?
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Это уже оккупированная территория. Понятно что там они творят что хотят. Но пытался ли Кремль всерьез создать еще какую то "независимую" в Украине?
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Да не. Не пытался. Я ж говорю, что хуйлу и Ко вообще не интересна Украина. Они вообще в наши дела не вмешиваются. Сидят себе и ждут, когда же мы окончательно от них оторвёмся.
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Ниже я писал о том как они действуют, по моему мнению.
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Та да. И мураевы-рабиновичи бомжей-рентье сами от себя собирают.
И вилкулы на вокзалах савецькие песенки петь сами от себя собирают.
И гадя сама по себе с обдолбенцев-ихтамнетов лепит "уставших, трезвых людей".

И оппы-йульки сами от себя постоянно стремятся столкнуть Украину в досрочные выборы.

Ну верьте, что оно всё само, а россосия в сторонке просто наблюдает, если вам так удобно.
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сиди тихо,пока озвучки помогают...применение силы должно быть соразмерным и адекватным
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А чего только сейчас, а не с февраля 2014???
С такой "оперативностью! можно сразу было сдаваться...
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ну наверное потому,что тогда невозможно было?не думал об этом?
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Ты наивный пизд*нам воровской власти веришь?


Это банальное отвлечение народа от тем: отжима Приватбанка, не повышения пенсий которые почти год едва не куаждый день обещавших повысить - Гройцман, Розенко, Рева, шокирующих тарифов ЖКХ, роста цен .......................




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подготовка у этогго катсапа будет длится как у парашэнка введение безвизового режима
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Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову..
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как анекдот про три конверта: "вали все на агентов кремля"
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думаешь йуля уже готова писать свои три пакета? .майте тэрпэць...все согласно конституции.выборы-четыре года перерыв,снова выборы.а не тогда ,когда у юля пакеты готовы
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Украинцам не жить спокойно, пока существует Московия!
А "уши" (которые видит СБУ) надо отрезать))
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А ви шо, не знали цього? Масковія намагається знищити Україну з першого дня свого існування.
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Если подбить итоги работы *нашего* правительства, то оно и является сообщниками кремля и телом которое дестабилизирует и грабит Украину.
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До речі, я так думаю, що кращою тактикою Кремля зараз було би нічого не робити. Окрім пропаганди. Все інше робить наша влада. А потім у зручний момент скористатися ослабленням України і її одобрямсом її ватного населення.
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Страну без полиции , СБУ, прокуратуры , судов, ничтожных зарплат Военым ,Медикам,МЧС, Учителям , ..... Где банки созданы только для грабежей насиления и вывода денег за границу, где место депутато продается за 6 мил дол ( а глава ЦИК самый чесный человек взял взятку в 160 тыс дол.) где слуги народа дома в чемоданах и гаражах денег имеют на годовой бюджет страны ... и разваливать не надо
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Ну, с нашими шатунами Лукашенко быстро разберется.
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Да вы кто такие? Вам даже язык создали постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году, как давеча заявлял какой-то мацьковский директор какой-то там херни, называемой институтом.
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Ты ж веришь, когда вот подобные "директора" на россосийских СМИ рассказывают тебе, о укрофожиздах, фунте и шахтёрах-трактористах бамбаза.
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Ну, я и Цензор почитываю. Поэтому верю только своим властям(да и вам советую).
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Извините, но советы от экс-мусорка луки, активно и всячески подрачивающего на узкий мир мне не нужны.
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РФ - нежить, помноженная на ничто.
Потому она все на ничто изводит, до чего не дотронется...


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это он вспомнил после ночного посещения порошенко и кононенко
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Кинути українців на 150 міліардів , то очевидно середина айсбергу.
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Если этот ак, То Путин- клинический шизофреник, которого срочно надо поместить в стационар. Ведь у России нет денег даже на себя, ни то что на соседей.
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Что делает ЧЕСТНАЯ ПАТРИОТИЧНАЯ власть, когда узнаёт про подобные планы противника? Соблюдает Конституцию,меняет законы в пользу страны, а не олигархов, меняет судебную систему, соблюдает неукоснительность выполнения законов всеми, без исключений, т.е. строит демократию не на словах, а делами. Что имеем мы? Это позорище, под названием ВР и т. д. по служебной горизонтали, построенное на лжи, коррупции и стяжательстве, при полной безнаказанности и вседозволенности. Всем нам втюхивают подмену понятий, говоря, что это есть гут. Всех, кто не согласен, записывают в агенты кремля, забывая, про свои е-декларации, которые подобно грязному исподнему, дурно пахнут и вызывают отвращение у народа, рвущего жилы, помогая своим воинам последними копейками. Оборзевшая власть плохо кончает, янукович - тому пример.
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теперь понятно что делал вчера вечером Порошенко и Кононеко в СБУ они обсуждали план шатун 2 сейчас по всем СМИ будут трубить об этом хотя в этом есть доля правды , но они сами создали план шатун и взрывун внутри среди народа своей воровской политикой пример сегодня получил с ТЕЦ уведомление про пересмотр тарифов на Гкал это при установленном счетчике тепла, со 2 декабря этого года если октябрь ноябрь была цена 1413 грн. за Гкал с НДС , то со второго 12 стала 1479 грн и самое интересное без НДС с НДС 1775грн. за Гкал почти на + 25%,

и 76.20 грн. без НДС с НДС 91.44 за м отапливаемой площади без счетчика
Так это цена не ротердам, + а Луна+Марс+пида...с

Притом прислали сейчас задним числом в нарушении всех норм

Ну и где эта говорящая голова Гройсман мародеркин бла бла которая все будет шоколад брехло мордастое.

ну вот те кто платит платит за себя и за того парня с субсидией скоро пройдет сильная радикализация к власти вот они и усиливают репрессивный аппарат
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