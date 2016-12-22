 Обнародованные СБУ планы Кремля по дестабилизации - лишь верхушка айсберга: РФ не изменила своей конечной цели, - Грицак

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы решили сработать на опережение и публично озвучить намерения врага о попытке дестабилизировать ситуацию посредством искусственных акций протеста в столице под всеми возможными лозунгами. Обнародованные планы - только верхушка айсберга. Глобальные планы Кремля гораздо шире - дестабилизация ситуации не только в нашей стране, но в Беларуси, Молдове, Польше, Словакии, и в так называемой "старой Европе", - сказал Грицак.
По его словам, главное осознавать, что Кремль не изменил конечной цели своей стратегии в отношении нашей страны - уничтожение украинской государственности. "Сегодня я могу утверждать, что первый этап марионетки российских спецслужб успешно провалили, конечно, с нашей помощью и других правоохранительных органов", - подчеркнул Грицак.
Он заявил, что подрывная работа против нашей страны имеет несколько направлений и Служба знает о них и контролирует ситуацию.
По словам главы СБУ, прослеживается четкая стратегия действий российских спецслужб, которая реализуется, в частности, на двух уровнях - первый касается регионов Украины. "По замыслу российских кураторов, под лозунгами децентрализации одновременно на многих сессиях областных советов должны были прозвучать требования по внедрению "договорных отношений" между Кабинетом Министров Украины и местными советами. В случае успеха этой стратегии регионы превратятся в этакие "удельные княжества", - подчеркнул Грицак.
Глава СБУ также сообщил, что второй уровень этой стратегии - создание отдельных псевдотерриториальных общин на уровне отдельных сел и городов, пытающихся незаконно взять на себя функции государства.
"Вся эта деятельность документируется нами в рамках десятков уголовных производств, и мы четко видим "российские уши" за организаторами этих "самоуправленческих инициатив". Мы активно и результативно задействуем все правовые формы противодействия планам РФ", - рассказал Грицак.
4196 60
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
В 2017 году РФ усилит группировку войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении, - Шойгу(95)
Кучма и Лукашенко обсудили работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины(10)
После того, как боевики практически потеряли одну из групп, они уже не пытаются атаковать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, - Матюхин(73)
МИД готовит предложения по введению визового режима с РФ, - Климкин(117)
Чому СБУ не повернула вкрадені картини до нідерландського референдуму?(0)
Штайнмайер приветствует очередное объявление "режима тишины" на Донбассе(49)
За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так ты считаешь?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И вилкулы на вокзалах савецькие песенки петь сами от себя собирают.
И гадя сама по себе с обдолбенцев-ихтамнетов лепит "уставших, трезвых людей".
И оппы-йульки сами от себя постоянно стремятся столкнуть Украину в досрочные выборы.
Ну верьте, что оно всё само, а россосия в сторонке просто наблюдает, если вам так удобно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С такой "оперативностью! можно сразу было сдаваться...
Ответить
Ответить
Это банальное отвлечение народа от тем: отжима Приватбанка, не повышения пенсий которые почти год едва не куаждый день обещавших повысить - Гройцман, Розенко, Рева, шокирующих тарифов ЖКХ, роста цен .......................
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А "уши" (которые видит СБУ) надо отрезать))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Потому она все на ничто изводит, до чего не дотронется...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и 76.20 грн. без НДС с НДС 91.44 за м отапливаемой площади без счетчика
Так это цена не ротердам, + а Луна+Марс+пида...с
Притом прислали сейчас задним числом в нарушении всех норм
Ну и где эта говорящая голова Гройсман мародеркин бла бла которая все будет шоколад брехло мордастое.
ну вот те кто платит платит за себя и за того парня с субсидией скоро пройдет сильная радикализация к власти вот они и усиливают репрессивный аппарат
Ответить