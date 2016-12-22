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Все про:Минфин (1056) госсекретарь (64)

 Конкурсная комиссия избрала госсекретарем Минфина Капинуса

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Евгения Капинуса государственным секретарем Министерства финансов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

На данный момент Капинус является заместителем министра - руководителем аппарата Минфина.

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Капинус родился 1 февраля 1978 года, в 2000 году закончил Черкасский институт управления. С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации Президента.

С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата Президента, где занимал руководящие должности. С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета Министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при Президенте. В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.

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В 2015 году Капинус задекларировал 207,9 тыс. гривен доходов и 18 тыс. долларов наличных средств.

Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении 1 года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если бы Капинус отказался от должности, либо произошел бы форс-мажор.
В то же время второй кандидат, который прошел в финал конкурса (руководитель патронатной службы Минфина Денис Улютин) не набрал достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатом.

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