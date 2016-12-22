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Все про:армия (7135) измена (161) контрразведка (31) Россия (64312) СБУ (12851) ФСБ (940) шпионаж (605) Грицак Василий (199)

 СБУ уличила в шпионаже начальника одного из отделов вооружения ВСУ: капитан 1 ранга успел передать российским кураторам почти 60 документов, - Грицак

СБУ разоблачила изменника - начальника одного из отделов вооружения Вооруженных сил Украины, который работал на российскую разведку.

Об этом в интервью Укринформу сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы беседуем, мне доложили о разоблачении изменника - начальника одного из отделов вооружения Вооруженных сил Украины. Наша военная контрразведка установила, что капитан 1 ранга был завербован Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ в 2015 году. Он успел передать российским кураторам почти шестьдесят документов. Спецслужбы РФ заплатили ему значительную сумму в долларах и обещали "райскую жизнь" в Крыму после выхода в отставку. Однако, ему не посчастливилось", - сказал Грицак.

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Он добавил, что детали по этому делу СБУ обнародует в ближайшее время.

По словам Грицака, российские спецслужбы постоянно пытаются завербовать украинских военных. Так, в конце ноября СБУ доложила об итогах более чем двухгодичной операции военной контрразведки СБУ, в рамках которой были сорваны планы Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГРУ Генштаба Минобороны России по созданию агентурной сети среди офицеров Военно-морских сил Украины. Российские спецслужбы использовали весь грязный арсенал давления на военных, угрожали семьям, самим офицерам физической расправой.

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Руководитель СБУ заметил, что большинство офицеров-моряков выдержали прессинг и не согласились на "сотрудничество". С теми, кто согласился на измену, профессионально сработала военная контрразведка Службы, которая минимизировала негативные последствия и не позволила спецслужбам РФ получать важную информацию.
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Этим занимается как военная контрразведка, так и СБУ, почему нет?
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Поручить Авакову провести реформу Министерства обороны. Всех уволить и набрать незапятнанных патриотов.
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эти патриоты крошат твоих сооттечественников на Востоке Украины как капусту,так что норм
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Vot suka poganij, visilatj nafui v raseju takih, net nu serjozno, po mne eto nakazanije strasjneje nekuda - pozjiznenno ostovatsa v rassejke.
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Nu togda jevo kak zjabu v kipitok, nafui puskai peregrejetsa. a ja napisal, sjto mne bilo bi nakazanijem
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Це ви вчора на сходняку о півночі з офшоренком панамським виявили п. Грицак???
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ДУМАЮ НЕ ОШИБУСЬ,ЕСЛИ ВЫСКАЖУ МНЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА УКРАИНЦЕВ:НУЖНО ВВОДИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ.КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ МЕРУ ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ТЕРРОРИЗМ,ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА...) В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ).
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А как мы тогда без главнокомандующего?
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Больше того - на сегодня Украина первая и последняя в истории страна мира где фактически в военное время вобще никак не наказывают открытых и явных пособников врага - наоборот например рыговские шпионские мрази заседают в парламенте и даже не скрывают что помогают москве убивать Украинцев
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Изменники перестали боятся предавать. Наказания смешные.
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Одного гада поймали это хорошо...осталась еще тьма тараканья
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С чего это ты на ВСУ бочку котишь ?
Наши ВСУ твоих землячков эрзанських в украинский чернозем пачками закапывают!
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Ты что, придурок?

Вон тот, кому я ответил, считает, что поймали одного, а осталась ещё тьма предателей. Я и спросил, с чего это он взял, что в ВСУ полно предателей, которых ещё не поймали.
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Наверное, сколько-то есть. Так же в "армии" лугандоналугандона есть те, кто даёт сведенья нашей стороне. И в армии России такие есть наверняка. Это всегда и везде есть. Поэтому не вижу, почему надо выделять ВСУ и считать, что их там куча.
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Но согласитесь, если идут военные действия - то таких всегда и везде, даже в самой расдемократической стране после разоблачения РАССТРЕЛИВАЮТ!
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С разоблачённым следует работать на предмет того, где, кто и как его завербовал, кого завербовал он сам, откуда брал и как передавал информацию врагу, кого ещё из предателей он знает. Не говорите глупостей. Фраза "расстрелять предателя по законам военного времени" есть только в дебильных советских фильмах про войну.
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1500 СБУ ників перейшло на сторону окупанта в Криму . Більш ніж 80% військових ,то не важко порахувати кількість "капітанів 1 го рангу" , які працюють на Орду 80-90%.
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Невже знову Юлька? Крим "просрала", Донбас - злила, нац. валюту - угробила! Давайте заднєприводі і кондитера" - підпрягайтесь. Тільки порада - не вийте в унісон, смішно. Просіть у шефів декілька методичок. Я дивлюсь уже і про війну забули, і про шваль ригонуту, тільки - помиї на Юльку. Страшно, що дупи порве після виборів? Так шлюшку така процедура, ніби-то в кайф. Шо ж воно біситься?
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йулько это та, которая украинские танки в крыму останавливала?
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а шо, они мчались на врага без топлива и аккумуляторов?
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Да, да! Вона! А ще Донбас! Гривну обвалила! А ще ... Ну придумайте щось, ви ж такі "вумні"!
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Вот сука. А можно его по законам военного времени? Без закидонов на гуманизм?
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Я вобще не могу -быть гражданином Украины,жрать украинское сало и тутже продаться кацапам -да за такое во время второй мировой войны растреливали так как это считалось изменой Родины -я думаю что на период войны с рашистами надо ввести за измену Родины суровое наказание то есть смертную казнь а то эти уроды нечего не боятся -за бабло не только Родину а и мать родную готовы продать а сколько таких выродков еще есть в ВСУ которые работают на Х-ЙЛА.
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А кто приговаривать будет - продажные судьи, которые продолжают садить украинских патриотов и отпускают на волю сепаратюг и воров?
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да чего вы все хотите расстреливать и расстреливать.... не по хозяйски это... патроны нужно экономить.... в группы разминирования, в карьеры, в шахты, к мартенам и домнам - вот их место...
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"Посадить на бочку с Порохом: пущай полетает..." (с) Л.Гайдай.
"Протащить его под килем: пущай поплавает..." (с) автор неизвестен.
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По законам военного времени - расстрелять нахер и показывать ватникам каждый день
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Цінний кадр..Думаю,що розстрілювати його варто. Просто переламати хребет і відправити на Рашку. Нехай там подихає в рузьскам мірє в почьотє і увваженіє..😕😕
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и что? на поруки,домашний арест.... или все-таки к стенке.....и объяснить что так делать не красиво...
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1го ранга? Флот, наверна.
Ну а хули, адмиралов больше чем кораблей, капитанов вообще дохера,
так оно мало того что дармоед свадебный АТО не видел, дык еще себе хорошую жизнь устроило.
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даже не сообщили о мере пресечения....его лишь разоблачили... дома наверное сидит и ждет окно на границе....
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