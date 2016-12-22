 СБУ уличила в шпионаже начальника одного из отделов вооружения ВСУ: капитан 1 ранга успел передать российским кураторам почти 60 документов, - Грицак

Об этом в интервью Укринформу сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ.
"Пока мы беседуем, мне доложили о разоблачении изменника - начальника одного из отделов вооружения Вооруженных сил Украины. Наша военная контрразведка установила, что капитан 1 ранга был завербован Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ в 2015 году. Он успел передать российским кураторам почти шестьдесят документов. Спецслужбы РФ заплатили ему значительную сумму в долларах и обещали "райскую жизнь" в Крыму после выхода в отставку. Однако, ему не посчастливилось", - сказал Грицак.
Он добавил, что детали по этому делу СБУ обнародует в ближайшее время.
По словам Грицака, российские спецслужбы постоянно пытаются завербовать украинских военных. Так, в конце ноября СБУ доложила об итогах более чем двухгодичной операции военной контрразведки СБУ, в рамках которой были сорваны планы Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГРУ Генштаба Минобороны России по созданию агентурной сети среди офицеров Военно-морских сил Украины. Российские спецслужбы использовали весь грязный арсенал давления на военных, угрожали семьям, самим офицерам физической расправой.
Руководитель СБУ заметил, что большинство офицеров-моряков выдержали прессинг и не согласились на "сотрудничество". С теми, кто согласился на измену, профессионально сработала военная контрразведка Службы, которая минимизировала негативные последствия и не позволила спецслужбам РФ получать важную информацию.
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Наши ВСУ твоих землячков эрзанських в украинский чернозем пачками закапывают!
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Вон тот, кому я ответил, считает, что поймали одного, а осталась ещё тьма предателей. Я и спросил, с чего это он взял, что в ВСУ полно предателей, которых ещё не поймали.
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"Протащить его под килем: пущай поплавает..." (с) автор неизвестен.
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Ну а хули, адмиралов больше чем кораблей, капитанов вообще дохера,
так оно мало того что дармоед свадебный АТО не видел, дык еще себе хорошую жизнь устроило.
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