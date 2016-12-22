EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  741  12
Материалы по теме:
Все про:Россия (64312) ФСБ (940) политзаключенные (507) Фейгин (353) Сущенко (187)

 Сущенко является объектом оперативных разработок ФСБ, но это всё бессмысленно, поскольку он разумный человек, - Фейгин

Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что оперчасть в Лефортово напрямую связан с ФСБ и ведет разработку в отношении его подзащитного, журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Об этом адвокат сообщил в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Россия освободит Сущенко, когда ей это будет политически выгодно, - Грицак

"Оперчасть в Лефортово, очевидно, напрямую завязана с ФСБ. Роман Сущенко, кстати, тоже является объектом оперативных разработок. Но это всё бессмысленно, поскольку он разумный человек и понимает, что вокруг происходит", - сказал Фейгин.

Он напомнил, что в российских СИЗО сохранился такой анахронизм советской системы, как оперчасть: "Она занимается оперативной работой, то есть раскрытием преступлений в стенах учреждения". СИЗО Лефортово до 2005 года входило в систему ФСБ, теперь же официально подчиняется ФСИН, но имеет неформальные тесные контакты ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова проявлять большую активность в "кейсе Сущенко", но только следом за Украиной, - Фейгин

Российский адвокат Марк Фейгин является защитником журналиста Укринформа Романа Сущенко и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
neverju, eto pridumali zjurnalisti, nu nemozjet bitj na stoljko tupije sozdanija, dazje jesli ruskije.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я-то думал, что дна они уже достигли. Ан нет -- дно, или точнее сказать, днище у них еще впереди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Несомненно, что к Сущенко применяют те же методы психозомбирования, что и к Савченко. Готоявят из него спящего агента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Людей которые от этих козлов возвращаются надо лечить , им надо проходить курс хорошей психологической и физической реабилитации, вот с надеи сделали эту ошибку, допустили к работе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надя патриот её не сломили в россии так её добьют в украине как будто специально пошли на обмен чтобы показать гуманность россии и украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
Bil bi umnim, nepojehal bi v rasseju, a tak s pomosjcju etogo advokatisjki razrabativajet obsjcjestvennoje mnenije - no pocjerk tot zje sjto s gadjkoi, tot zje.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заипали сущенком!!!! Солдат в плену освобождайте, фермера крымского Балуха.....!!!! Сколько можно нам подсовывать этого идиота?????!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, тем более что он сам туда поехал, может за тем и поехал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вообще то раньше в службу безопасности набирали умных и толковых людей что и подтвердил фейгин
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фейгин, иди на х.й ты и твой сущенко и прихватите с собой журнашлюх про вас втирающих...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин Насалик национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти