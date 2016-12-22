 Сущенко является объектом оперативных разработок ФСБ, но это всё бессмысленно, поскольку он разумный человек, - Фейгин

Об этом адвокат сообщил в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
"Оперчасть в Лефортово, очевидно, напрямую завязана с ФСБ. Роман Сущенко, кстати, тоже является объектом оперативных разработок. Но это всё бессмысленно, поскольку он разумный человек и понимает, что вокруг происходит", - сказал Фейгин.
Он напомнил, что в российских СИЗО сохранился такой анахронизм советской системы, как оперчасть: "Она занимается оперативной работой, то есть раскрытием преступлений в стенах учреждения". СИЗО Лефортово до 2005 года входило в систему ФСБ, теперь же официально подчиняется ФСИН, но имеет неформальные тесные контакты ФСБ.
Российский адвокат Марк Фейгин является защитником журналиста Укринформа Романа Сущенко и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.
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