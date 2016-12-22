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Все про:Минюст (993) рейдерство (782) электронная система (79)

 Минюст представил сервис SMS-МАЯК, позволяющий предупреждать рейдерские захваты недвижимости

Министерство юстиции Украины совместно с компанией "ЛИГА:ЗАКОН" презентовали сервис SMS-МАЯК, позволяющий оперативно информировать граждан о любых регистрационных действиях, касающихся их недвижимости.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По словам заместителя юстиции Павла Мороза, оповещение о несанкционированных действиях по поводу статуса недвижимости является основанием для обращения в госорганы для замораживания любых действий с имуществом, в отношении которого проводились действия. Он подчеркнул, что разработанное приложение дает возможность обратиться к госрегистратору и в суд вовремя, и таким образом остановить рейдерский захват.

"Чтобы отследить изменение статуса, что должен сделать владелец имущества. Первое получить регистрационный номер. Если мы говорим о регистрации объекта после 1 января 2013 года, объект получает уникальный регистрационный номер. Если речь идет об объектах недвижимости, которые еще не внесены в реестр, владелец имущества вправе обратиться к госрегистратору об актуализации этой информации. Следующий шаг - проверить, действительно ли этот номер есть в реестре. И следующий - поставить имущество на контроль", - отметил замминистра.

Компьютерную программу внедряет компания "ЛИГА:ЗАКОН" - согласно меморандуму, подписанному с Минюстом.

Дмитрий Глазунов, директор по управлению продуктами компании "ЛИГА:ЗАКОН" заявил:

"Все понимают, зачем нужен этот сервис, и насколько ценна информация в момент до того, когда ваше имущество уехало в другую сторону. Гораздо лучше бороться с не наступившими последствиями и предотвращать их, чем потом добиваться возврата имущества. Но, понимая это, государство больше озабочено не сервисом, а оказанием основной регистрационной процедуры… Важно, что мы запустили этот сервис, и запустили быстро. Мы, имея все технологические и инструментальные предпосылки и большую аудиторию, доведем этот сервис до конечного производителя".

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Станислав Лурье, директор госпредприятия "Национальные информационные системы", назвал данный сервис одним из самых действенных способ противодействия рейдерству.

"Информация попадает к пользователем из первых рук - из реестров, которые администрирует наше предприятие. Это происходит максимально быстро. Легитимность этой информации не вызывает сомнений", - сказал он.

Стоимость пользования сервисом составляет 30 грн в месяц. Оповещение может приходить в форме смс-сообщений, писем на электронную почту и телефонного звонка.

На данный момент опция работает для физических лиц. Глазунов отметил, что до конца года опция будет доступна и для юридических лиц.

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А что, разве изменились люди? Тот же клименко, только по фамилии насралов. Те же безстыдство, цинизм, лицемерие. То же ворье, жулье и прохиндеи. Та жа рыговская сущность. Рыги - служители сатаны. Да и эти - не лучше.
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