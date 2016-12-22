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Все про:декларация (801) доходы (468) Иванчук (18)

 "Я показал все свои сбережения. Нет у меня никаких акций. Ни я, ни мои родственники не имеют никаких долей в предприятиях", - Иванчук о своих доходах

Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук утверждает, что распрощался с бизнесом еще после Оранжевой революции в 2005 году, и на сегодняшний день ни он, ни его родственники не имеют никаких долей в предприятиях.

Об этом нардеп заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"На втором курсе университета, в 1992-м, мы (Иванчук с экс-премьер-министром Арсением Яценюком, - ред.) получили лицензию Минюста на право заниматься юридической практикой. Я в 15 лет ушел из дома. И всего достигал сам. Я хотел зарабатывать деньги. И я этим занимался честно и открыто. Платил налоги, у меня были компании, я был председателем набсовета, много работал в банке. А в 2005 году, после революции, я продал все акции, принадлежавшие мне, и ушел из бизнеса. Перестал заниматься хозяйственной бизнесовой деятельностью. У меня были сбережения, которые позволяли о куске хлеба больше не думать. Потом у меня был период, когда я пробовал себя на государственных предприятиях. Это были НАК "Энергетическая компания Украины" и "Укринтерэнерго". Там я хотел что-то доказать как государственный менеджер", - рассказал Иванчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народный фронт" готов отказаться от каких-то должностей в Кабмине ради скорейшего формирования правительства, - нардеп Иванчук

На сегодняшний день, по словам Иванчука, он не владеет никаким видом бизнеса и честно отобразил все свои доходы в электронной декларации.

"Сегодня, когда мы изменили законодательство (я голосовал за введение электронных деклараций и прозрачность политиков), я это сделал. Задекларировал те сбережения, которые у меня остались от бизнеса. Я всегда журналистам говорил: у меня есть деньги, которые дают мне возможность ни в чем себе не отказывать и жить достойно. Я никогда этого не стеснялся, я для этого очень много работал и готов отчитаться за каждый свой шаг. Я откровенно вам скажу: я показал все свои сбережения. У меня ничего нет: ни домов, ни квартир. Я не болею всеми этим вещами - скупать то, другое, третье... И сейчас, когда у меня уже нет вариантов все это не показывать, я пошел в государственный банк, поменял валюту на гривню и положил на счет. Взял карточку - и теперь этой карточкой пользуюсь. Ведь через год нужно будет уже расходы декларировать. А я вам скажу честно: когда ты живешь, то не особо помнишь, что тратишь. И я для себя сел и подумал: завтра меня еще в тюрьму посадят, если я что-то не укажу! Вы поймите, это же меняется ментальность служащих! Идет такой эволюционный скачок, к которому многим сложно привыкнуть. И многие на этом погорят!", - отметил нардеп.

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Отвечая на вопрос, почему в таком случае Игорь Коломойский называет его бизнес-партнером, и что он при этом имеет в виду, Иванчук сказал: "Я не знаю. Нет у меня никаких акций; ни я, ни мои родственники не имеют никаких долей в предприятиях".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в своей декларации замглавы фракции "НФ" Андрей Иванчук указал дом площадью 500 кв. метров в Иванковичах под Киевом, иконы, дорогие часы Breguet, Vacheron Constantin, Rolex, три ружья - Blaser D99BB Super, Blaser R93 и B&T SPR300.300 Whisper. Наличными средствами депутат хранит 3,7 млн грн., $500 тысяч, 600 тысяч евро и 750 тысяч швейцарских франков.

Полный текст интервью с Андреем Иванчуком читайте ЗДЕСЬ.



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следуя такой логике - та вы там в раде вообще одни нищеброды, зато население самое богатое.
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Там кого не копни, тот наколядовал, тот подарок от тайного почитателя получил или наследство от графа Монте Кристо, тот нищий, как Матькивщина в туфелька за пару тысяч баксов, тот невинный коллекционер золота, баксов и картин. Короче, святые и непогрешимые. Нимба не хватает.
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так колядуны и благодарные приниматели подарков стали возможны благодаря народному депутату Сергею Лещенко и директору НАБУ Артему Сытнику. Теперь конечно все всем подарили, бояться-то нечего.
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так, а чему вы удивляетесь, если Лещенко и Сытник давние друзья, вот они и творят совместные делишки
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вино забули колекційне!! і ікони, як же ікони, старовинні)))
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Вы видели декларацию той же ЮВТ? Судя по ней, она вовсе церковная мышь, но ходит в Луи Витон)
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мало того что луи витон, так еще и на лабутенах! а как посмотреть, так каждый раз на ней дорогие украшения
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Ну вот именно.И как у такого человека может быть так мало доходов и имущества?
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м"удак! что еще сказать... такой же, как и Яйценюк... твари
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Да украинцы оказывается что все уголовнике в зраде бедняки и их невчем подозревать.Только вот бедные люди в зраду не попадают несмотря на их высокие прфесиональные и умственные способности.Крысы почуяли большой шухер и оправдывываються спрятав кеш, а,кто то убирает свидетелей убийством самоубийц,кто то обворовав банк убегает, кого то отпускают что бы не достали свидетелей и подельников.
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Декларации у всех депутатов заполнены, но кто-то честно это делал, а кто как всегда половину еще припрятал! вот только и наши антикоррупционные органы не спешат с проверками
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Как всегда врет, уже давно выяснено что он контролирует компанию Техинсервис, занимающейся производством оборудования для спиртовых заводов. Так вот, на многих спиртзаводах стоят эти установки для производства спирта взятых в аренду у Техинсервис.
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пассивный коррупционер с активной жизненной позицией)
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Декларации всему доказательство того кто и как живет и работает
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Хорошо что хоть с горем пополам приняли бюджета, правда учитывая то как его принимали, то надеюсь, он не будет так же плохим в использовании! хоть раз могли бы принять вовремя
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так уже надоели все эти лжежурналисты и СМИ, которые работают исключительно на какого-то олигарха
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