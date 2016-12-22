 "Я показал все свои сбережения. Нет у меня никаких акций. Ни я, ни мои родственники не имеют никаких долей в предприятиях", - Иванчук о своих доходах

Об этом нардеп заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"На втором курсе университета, в 1992-м, мы (Иванчук с экс-премьер-министром Арсением Яценюком, - ред.) получили лицензию Минюста на право заниматься юридической практикой. Я в 15 лет ушел из дома. И всего достигал сам. Я хотел зарабатывать деньги. И я этим занимался честно и открыто. Платил налоги, у меня были компании, я был председателем набсовета, много работал в банке. А в 2005 году, после революции, я продал все акции, принадлежавшие мне, и ушел из бизнеса. Перестал заниматься хозяйственной бизнесовой деятельностью. У меня были сбережения, которые позволяли о куске хлеба больше не думать. Потом у меня был период, когда я пробовал себя на государственных предприятиях. Это были НАК "Энергетическая компания Украины" и "Укринтерэнерго". Там я хотел что-то доказать как государственный менеджер", - рассказал Иванчук.
На сегодняшний день, по словам Иванчука, он не владеет никаким видом бизнеса и честно отобразил все свои доходы в электронной декларации.
"Сегодня, когда мы изменили законодательство (я голосовал за введение электронных деклараций и прозрачность политиков), я это сделал. Задекларировал те сбережения, которые у меня остались от бизнеса. Я всегда журналистам говорил: у меня есть деньги, которые дают мне возможность ни в чем себе не отказывать и жить достойно. Я никогда этого не стеснялся, я для этого очень много работал и готов отчитаться за каждый свой шаг. Я откровенно вам скажу: я показал все свои сбережения. У меня ничего нет: ни домов, ни квартир. Я не болею всеми этим вещами - скупать то, другое, третье... И сейчас, когда у меня уже нет вариантов все это не показывать, я пошел в государственный банк, поменял валюту на гривню и положил на счет. Взял карточку - и теперь этой карточкой пользуюсь. Ведь через год нужно будет уже расходы декларировать. А я вам скажу честно: когда ты живешь, то не особо помнишь, что тратишь. И я для себя сел и подумал: завтра меня еще в тюрьму посадят, если я что-то не укажу! Вы поймите, это же меняется ментальность служащих! Идет такой эволюционный скачок, к которому многим сложно привыкнуть. И многие на этом погорят!", - отметил нардеп.
Отвечая на вопрос, почему в таком случае Игорь Коломойский называет его бизнес-партнером, и что он при этом имеет в виду, Иванчук сказал: "Я не знаю. Нет у меня никаких акций; ни я, ни мои родственники не имеют никаких долей в предприятиях".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в своей декларации замглавы фракции "НФ" Андрей Иванчук указал дом площадью 500 кв. метров в Иванковичах под Киевом, иконы, дорогие часы Breguet, Vacheron Constantin, Rolex, три ружья - Blaser D99BB Super, Blaser R93 и B&T SPR300.300 Whisper. Наличными средствами депутат хранит 3,7 млн грн., $500 тысяч, 600 тысяч евро и 750 тысяч швейцарских франков.
Полный текст интервью с Андреем Иванчуком читайте ЗДЕСЬ.
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