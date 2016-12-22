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Все про:киберпреступление (172) Россия (64312) СБУ (12851) хакер (488) энергетика (835) Грицак Василий (199) кибербезопасность (45)

 Спецслужбы РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов, - СБУ

Хакерские атаки на государственные учреждения Украины преимущественно осуществляются при участии спецслужб РФ.

Об этом в интервью Укринформу сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ.

"Большое количество хакерских атак осуществляется при участии спецслужб РФ. Скажу даже больше - Украина избрана полигоном для таких экспериментов. Хакерам обещано "закрывать глаза" на все их действия, если они будут пытаться сломать серверы какого-либо украинского государственного учреждения и получить информацию. Здесь снова-таки полная правовая безнаказанность, ведь Россия официально отвергает обвинения и игнорирует иски. По нашей информации, одна из вирусных программ, а именно "Black Energy", что была апробирована в Украине, затем использовалась российскими спецслужбами в странах Запада", - сообщил глава СБУ.

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По его словам, киберпреступность - вызов для силовых ведомств не только Украины, но и всего мира. Именно поэтому на ее предотвращение должны быть направлены действия не только СБУ, но и всех ведомств, в компетенцию которых непосредственно входит защита госучреждений от кибератак.

Грицак сообщил, что Украине в этом вопросе помогают, в частности, американские коллеги.

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"В ближайшее время на средства Трастового фонда НАТО в СБУ будет создана специальная лаборатория, которая значительно расширит наши возможности в противодействии киберугрозам", - сказал Грицак.
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Ми також з їхніх атак повинні мати користь з досвіду захисту
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Лучшие хакеры и программисты живут в Украине. Почему еще не дали ответку?
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А у нас так развиты IT-технологии... Особенно в госструктурах...
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парашка избрала Украину полигоном. а доблестное сбу ей в этом не мешает
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Как СБУ может помешать? С помощью "ватмана"?
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А ответить слабо? Украинские программисты самые востребованные за рубежом специалисты, из всего того много профиля который готовит Украина. Так что, нельзя назначить нашим программ там нормальную зарплату, что бы люди не были вынуждены выезжать за рубеж. Для возможности профессионального роста. Нет, в Украине денег нет. И закон о спец конфискацию мы провести не можем. Рук у нас крюки.
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Почему это самые востребованные? Самые обычные. Просто платить им можно в 2 раза чем местным. В США иностранца-программиста могут взять только если на такую зарплату местные не идут.
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Просто уровень жизни в Украине при 3500 долларов намного выше, чем 4500 долларов в США. В США за 4500 после налог уровень жизни будет как у обычного рабочего.
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а где те кампьютерные гении из киберполиции, чем они занимаются? в ворлд оф танкс граются или порносайты "инспектируют",м?
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А почему наши стесняются дать ответку этой "гибридной войне" в кибер пространстве?Неужели у нас нет классных ребятишек,способных не только деньги с иностранных банков снимать и впаривать гимн Украины в видео-селектор?
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