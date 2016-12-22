 Спецслужбы РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов, - СБУ

Об этом в интервью Укринформу сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ.
"Большое количество хакерских атак осуществляется при участии спецслужб РФ. Скажу даже больше - Украина избрана полигоном для таких экспериментов. Хакерам обещано "закрывать глаза" на все их действия, если они будут пытаться сломать серверы какого-либо украинского государственного учреждения и получить информацию. Здесь снова-таки полная правовая безнаказанность, ведь Россия официально отвергает обвинения и игнорирует иски. По нашей информации, одна из вирусных программ, а именно "Black Energy", что была апробирована в Украине, затем использовалась российскими спецслужбами в странах Запада", - сообщил глава СБУ.
По его словам, киберпреступность - вызов для силовых ведомств не только Украины, но и всего мира. Именно поэтому на ее предотвращение должны быть направлены действия не только СБУ, но и всех ведомств, в компетенцию которых непосредственно входит защита госучреждений от кибератак.
Грицак сообщил, что Украине в этом вопросе помогают, в частности, американские коллеги.
"В ближайшее время на средства Трастового фонда НАТО в СБУ будет создана специальная лаборатория, которая значительно расширит наши возможности в противодействии киберугрозам", - сказал Грицак.
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ТРИУМФ МОЛИ.
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