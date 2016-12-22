 Россия освободит Сущенко, когда ей это будет политически выгодно, - Грицак

Такое мнение в интервью Укринформу высказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ.
"У Романа профессиональные адвокаты, обсуждение его судьбы постоянно продолжается в СМИ. С другой стороны, такая публичность и внимание к делу Романа соблазняет российскую сторону "играть на нервах", придумывать новые обвинения и затягивать процесс", - сказал глава СБУ.
По словам, представители Службы безопасности активно участвуют в процессе освобождения заложников, этот процесс идет постоянно: "На сегодня мы располагаем информацией о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят и девушек, еще 492 человека считаются пропавшими без вести. Мы готовы идти на уступки именно в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть пленников в семьи".
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.
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Как и следовало ожидать, наш опрос дал 98% ответ - возмездие. Коллеги проводили сои опросы и в зависимости от частоты посещения опроса россиян, результаты были идентичны нашему с показателем 80% и выше.
Кроме того, мы отслеживали несколько каналов социальных сетей, где люди высказывали мнение о случившемся. Даже выбирали такие варианты, где могло быть минимум украинцев и тех же самых россиян, результат был мягче, но всем понятна причинно-следственная связь.
Люди пишут, что Россия доигралась и пробудила силу, которая будет работать уже самостоятельно, а Турецкий посол стал образцом того, как надо наказывать палачей за свои преступления.
На самом деле Путин, его бесноватое окружение и погрузившееся в кровавый угар население, очень хотели создать некую эфемерную сущность, под названием «русский мир» и они ее создали.
Вопреки предостережениям Оккама, они сделали некое подобие зомби, изначально нежизнеспособное, злобное существо, которое не должно быть среди живых. И вот оно, сильно отличное от живых, лезет в гущу жизни, но несет смерть.
Нормальные люди, выбирая свой круг общения, всегда обращают внимание на то, как человек выглядит, как он себя ведет, о чем думает, мечтает и как реализует свои мечты.
То есть, отмечает некие детали, оценивая каждую в отдельности, потом складывает все это в кучу и смотрит, как это выглядит в совокупности. Только после этого решает, стоит ли общаться с этим человеком или нет.
Достаточно смешно смотрится ситуация, когда некто делает выводы не по совокупности своих наблюдений, а потому, как о себе рассказывает тот или иной человек. Больше того, когда он словами пояснят те явные недостатки, которые видны без слов.
Как бы пьяный, лежащий в луже собственной мочи, покрытый коростой и в рвани, мужик не рассказывал о том, что он - принц и наследник престола, а вот тут он случайно и временно, ему вряд ли кто-то поверит и станет предлагать ему дружбу.
То же самое и с русским миром. Ведь ни у кого нет сомнений в том, что в самой России им никто не мешал построить свой русский мир? Вот они его и построили, даже в Иркутске, где уже полегло 70 человек от употребления внутрь средства для ванн.
Вряд ли туда добрался Обама, бандеровцы или гейропейцы. Местные сами глушат все, что отдаленно напоминает бухашку, от стекломоя, до тормозной жидкости и делают это массово.
Это страна, в которой всего несколько показательных дорог, которые им построили иностранцы, остальное - направления. Страна с упоением уничтожает медицину и образование, заменяя это православной церковью.
Там не производят ничего, что может заинтересовать покупателей в нормальных странах. Если перекрыть трубы с газом и нефтью, Россия останется сама по себе и может строить любой мир, какой только пожелает. Поскольку там не будет денег, поступающих за углеводороды, она потеряет интерес даже как рынок сбыта помидоров.
Но уже и к этому там готовы, ибо русский мир - единственное место в мире, где продукты уничтожаются в промышленном количестве при том, что собственные продукты даже близко не могут приблизиться, по качеству, к уничтоженным.
Полуразрушенная, нищая, вечно пьяная, злобная и агрессивная сущность, пытается нести себя как пример еще кому-то!
То, что они сотворили со своей страной и своим населением, они хотели бы сделать с тем, кто им это позволит.
Так вот, эта сущность создана и формализована. Осознание того, что она из себя представляет, уже приходит почти ко всем. Те же, к кому она уже ввалилась в дом и делает то, что умеет - разрушает и убивает, знают один рецепт лечения - уничтожение этой сущности под корень.
Именно это и произошло с послом и теперь будет многократно повторяться во многих местах, как только кто-то выползет с клеймом на лбу «русский мир». Поэтому, многие нормальные люди, которые точно поняли суть этого явления, подняли тост за казненного посла: «чтоб не последний»!
Россиянам еще предстоит наблюдать радость по поводу гибели их военных, массовых отравлений стекломоем и даже природных катастроф, которые будут существенно уменьшать их численность.
Они стали этим самым русским миром, несущим ненависть, смерть и разрушение и теперь, при любом уменьшении этой дряни, нормальные люди будут ощущать облегчение и думать: «скорее бы эта дрянь кончилась».
Они этого хотели и наконец - получили. Реакция на ликвидацию посла - яркое тому подтверждение.
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Сборная России по лыжным гонкам может быть в полном составе отстранена от участия в чемпионате мира 2017 года, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти, сообщают шведские СМИ.
Представитель WADA Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос допинг-проб российских лыжников. Трое вышеупомянутых россиян были в "списке Сочи-2014", а с пробами Легкова и Вылегжанина манипуляции производились непосредственно в антидопинговых лабораториях.
Kstati, a skoljko tam oficialjno uzje ostalos vjalikim medalei s Sochi olimpiadi.
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Британские и чешские биатлонисты отказались ехать на этап Кубка мира в Тюмень
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так надо не только в СМИ афишировать для выгоды РФ, а создать "выгодные политические условия" для его освобождения. Например, отключить в РФ СВИФТ!
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