 Мошенники купили фермерское хозяйство в Житомирской области, чтобы получить налоговый кредит, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "С этой целью злоумышленники приобрели фермерское хозяйство, которое использовало специальный режим налогообложения НДС, зарегистрировав его на подставное лицо. В дальнейшем они пополнили электронный счет предприятия на 94 миллиона гривен, которые планировалось использовать для подтверждения мнимых бестоварных операций плательщикам реального сектора экономики.
По факту фиктивного предпринимательства было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, после чего счет предприятия был заблокирован.
В ходе досудебного расследования установлено, что граждане, подписи которых значились в учредительных документах и договорах, не подписывали никаких документов и никакого отношения к указанному фермерскому хозяйству не имеют. Как показала проведенная почерковедческая экспертиза, подписи этих граждан оказались поддельными.
Учредительные документы фермерского хозяйства признаны недействительными. Расследование уголовного производства продолжается".
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https://www.youtube.com/watch?v=_9RFXiXETAU
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