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Все про:АЭС (336) завод (277) ядерное топливо (126) ядерная энергетика (97) Насалик (77) ТВЭЛ (1)

 В Украине построят завод по производству компонентов ядерного топлива для АЭС, - Насалик

Украина в рамках политики по переводу энергосектора на собственное сырье и ухода от зависимости от его поставок из России построит завод по производству твердых тепловыделяющих сборок (ТВС).

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Минэнергоугля разработало новую энергетическую стратегию Украины, - Насалик

"Есть три компании, готовые принять участие в конкурсе: китайская компания, которую мы допустили, Westinghouse и французская компания, которую я пока не хочу называть", - сказал он на пресс-конференции в Киеве четверг.

Министр отметил, что в текущем году из 13 поставок топлива для украинских АЭС четыре поставки осуществила компания Westinghouse, что составляет практически 30%.

"Ядерная энергетика готова перейти на него (топливо Westinghouse - Ред.) в полной мере. Это подтверждается переходом пятого блока Запорожской АЭС и работа Южно-Украинской АЭС", - заявил министр.

Читайте: Westinghouse не спешит строить в Украине завод по производству ядерного топлива, - Deutsche Welle

Как сообщалось, до аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% плюс 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" - 50% минус 1 акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 году должен был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году - к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Демчишин: Украина в течение 2-3 лет снизит зависимость от поставок ядерного топлива из РФ

В феврале 2016 года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление ЧАО "Завод по производству ЯТ" на получение лицензии для проведения работ по сооружению топливного завода. В то же время в годовом отчет "ТВЭЛ" было заявлено, что компания готова вернуться к реализации проекта в Украине на прежних условиях.
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бро, прочитал все комменты под катом - у тебя единственного он адекватный и без "петросяновских" под_ _ _ бов.
как шо то хорошее влада затеет, то тут же обсИратели набегут.
а как влада их прижимает - лишь слабо поскуливают и "грозятся" всем вокруг. чем? кому?...
а тут идёт шикарная и радостная новость для Украины, для будущего Украины...!!!
но , увы, все хотят жить сегодняшним днём, и залезли под кат - шобы позубоскалить.
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Это дорогой товарищ не новость ,это всего-навсего слова рядового жулика ,а слов этих за последнее время было столько сказано ,что мама не горюй !!!
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Назовите завод как хотите, но ЯО пора возвращать....
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Использовать по назначению - защита Родины от кацапсин,которые угрожают бомбить Украину ЯО !
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Думаете несколько ракет и десяток боеголовок ЯО защитят Украину от сотен ракет и тысяч боеголовок от кацапсин? в составе стратегических ядерных сил кацапии находится 526 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия оснащенных 1735 боезарядами. Но есть еще носители и боеголовки в запасниках. То возможно ли победить врага ЯО если он имеет колоссальное преимущество по тому же ЯО?
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А все эти боеголовки на Украину направлены? ответный удар по противнику всегда его сдерживает,или ВЫ считаете, все у кого меньше ЯО чем у россии должны его утилизировать?
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так на подобных предприятиях начинка для кузькиной матери и есть побочное производство . Плюс отработанное топливо с аэс. Легко можно за год накопить на десяток ядреных боеголовок. Испытывать опять же есть где, на дамбасе, главное розу ветров правильно выбрать чтобы на ростов все пошло.
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Единственное ,
" н о", пру е с т ь в Украине .
В Украине построят завод по производству компонентов ??
Да ничего они не способны построить -
только продать-купитьи снова продать нам , о дороже . .
Патронный завод уже 2 года строят -и решение КМ было в 2015 и где завод...
А б/п на Восточном фронте не резиновые и Литовские запасы не без размерны.
Тем не менее Луганский патронный завод, проданный депутатом ПР жванией врагу -расширяет производство .
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Хотелось бы конечно увидеть такой завод в Украине,но пока УВЫ видели только отдыхающего Насалика,но УВЫ не в Украине !!!
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3,14...полторасрака в тей скотовоз ...разом зо всім членштабом і "отцами командирами"
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Столиця - Кирьясало, от жеж фінобандеровці!
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Выброс метана в атмосферу в частных домохозяйствах и государственных структурах россосийской педерации после этой новости существенно увеличиться.
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вот когда построят - когда разражешь ленточку - тогда пизди говно свинячье насалык
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якраз тих 150 лярдів що розпиляли Лера з Петей і Беней могло б вистачити на побудову такого завода...
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Должна бчть ответственность за подобные заявления...не построили завод в указанный срок - приходят однажды люди к Насалику и вырывают язык...
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который год новости из будущего. этот завод, при участии китайцев собирались строить еще при юльке. даж площадку выделили по желтыми водами. но пришел янек и все похерили в угоду кацапам. так шо все идет по кругу.
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Осталась одна проблема. Найти денег на этот завод.
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В России масса проблем, а на Украине нет. Короче хорошего Вам настроения.
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Вот и займитесь ими, а то без вас весь "Боярышник" выпьют.
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Не понимаю глумления на тему гибели людей, пусть хоть и алкоголиков. Или так в Европе принято?
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Где над гибелью? только над вашими вкусовыми пристрастиями
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Я так предполагаю что от некачественного алкоголя по странам Россия, Украина, погибают намного больше людей. Боярышник пьют либо алкоголики, либо желающие халявы.
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Некачественный алкоголь здесь при чем? Можете гордиться, вы впереди планеты всей по употреблению концентрата для ванн, сразу всем понятно, что вы наконец-то встали с колен
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Не думаю что история с Боярышником вообще серьезная, так раздули журналисты, за неимением более серьезной проблемы.
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Офигеть, свыше 70 человек погибли - несерьезная проблема для вас, массовое употребление концентрата для ванн - раздутая проблема? С вас так резко поперла духовность, что я даже растерялась
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Я Вам и сказал что от некачественного алкоголя тысячами мрут, и ничего все нормально, а от Боярышника всего 70 человек погибло (но сразу) - вселенская проблема. Может продавливают так тему снижения акцизов на дешевый алкоголь.
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и над вашими рассказами о сытой жизни в рассеюшке
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Какая сытная жизнь? Реальные доходы населения сократились на 12% за последние три года.
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это ты своим запоребриковым товарищам рассказывай, которые от "вяличия" тут лопаются
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Среди отравившихся «Боярышником» иркутян есть воспитатель и медсестра

Самому молодому пациенту 28 лет, самому пожилому - 62. В основном пострадавшие - это люди низкого социального статуса. При этом, как выяснили журналисты, среди пострадавших естьвоспитательница детского сада и медицинская сестра.
Есть люди, которых привозили на «скорой помощи» целыми семьями. Есть случай, когда пациент, почувствовав себя лучше, самовольно покинул больницу.

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/226489/
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Есть у нас оппозиция которая активно осваивает западную помощь, вот и пишут всякую ерунду. Качество оппозиции конечно очень низкое.
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вот я так и подозревала, что это пиндосы во всем виноваты
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Пиндоссы в данном случае не виноваты, скорее они лохи которые платят деньги совсем неквалифицированным людям. Но это их дело, хозяйское, богатые наверное.
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Неправильно ты написал, неуч, надо так: На России масса проблем, а в Украине нет...
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И руский я вьіучил только на то, шо нада допьітьівать плєнньіх
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Ну уж точно не для того что бы понимать российскую пропаганду.
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Ну только не китайцам.
Те Вам построят игрушечный завод с кривыми деталями.
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Да то такэ. А вот печерский суд города Киева разрешил провести украинским следователям обыск в кремле. Дык у московитов счас пуканы рвёт похлеще ядерного топлива.
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Это дело. Создавать не только топливные элементы, но и ядерное оружие и атомные двигатели для космических кораблей.
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Эй, Насалик, министр энергетики.
Кому война, а кому мать родна, ага?

Исус Навин ‏@subwayriwer 1 ч.1 час назад

Сегодня составчики, уже с углем - обратно побежали. В Фенольную.

Исус Навин ‏@subwayriwer 39 мин.39 минут назад
Понеслось со стороны ЯБП


Не, ну составы же благополучно прошли, теперь можно.
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А потом случайно, оп и у нас уже ядерное оружие
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В Украине построят завод по производству компонентов ядерного топлива для АЭС. А там, смотришь, через некоторое время где-нибудь в подсобке и "изделие номер 1" кацапам на "радость" соберут, самоделкиных головастых и рукастых в Украине много.
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Какое красивое бла бла бла!
ВостГок это бла бла бла слушает уже 25 лет к ряду.

Украина весь год закупала ядерное топливо у России


Украина уже потратила почти 400 млн долларов на ядерное топливо в 2016 году

Украина за десять месяцев 2016 года закупила ядерное топливо на общую сумму 388,8 млн долларов. По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских АЭС было закуплено топливо российского производства на 288,2 млн долларов, шведского производства - на 100,6 млн долларов.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за 10 месяцев у российского предприятия ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 74,1%, у компании Westinghouse - 25,9%.
Напомним, в 2015 году Украина закупила ядерное топливо на общую сумму 643,6 млн долларов, в том числе российского производства на 610,9 млн долларов, шведского производства - на 32,7 млн долларов.
___________
И импортеры ТВэЛов вам горло перегрызут, если завод этот построите.
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Обещания - это главное занятие "ответственного" чиновника, который "при исполнении"
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Двумя руками и ногами "За" завод. Но за нашими "патриотами" у власти глаз да глаз нужен.
Во-первых, на каких условиях эти "инвесторы", и что за остается за Украиной.
В прошлых(периода Яныка) намерениях с российским "ТВЭЛом" планировалось именно производство компонентов, но не полный цикл! Поставки собственно ТВЭЛов оставались за РФ.

Так, урановое сырье Украины уже почти уплыло в "аваковские" офшоры :

Государственная монополия в сфере добычи урановых руд трещит по швам.
ООО «Атомные энергетические системы Украины» в ближайшее время может получить в свое распоряжение сразу пять урановых площадок. Ее связывают с окружением харьковского «фронтовика» Игоря Котвицкого, считающегося доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова
Сейчас «Атомные энергетические системы Украины» оформлены на учрежденную несколько месяцев назад в Делавере (США) компанию U-Tech Energy, а ее директором числится еще один колоритный персонаж из Харькова - основатель байк-клуба Street Warriors Александр Настенко, известный в своем городе как Саша Харьковский. Его также называют человеком из орбиты Котвицкого, который, в свою очередь, по слухам, начинал свою карьеру как водитель Арсена Авакова и дослужился до его «правой руки».
Как малоизвестной компании, зарегистрированной в селе Николаевка Николаевской области, удалось разгромить в судах государственное ведомство Госгеослужба? Ответ прост - по данным источников «ОЛИГАРХА», за ней просматриваются интересы скандального депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Игоря Котвицкого. Тот самый, который прославился благодаря нашумевшей истории с переводом им летом 2015 г. из Ощадбанка $40 млн. на счет оффшорной компании Kingston Group в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd. В марте 2015 года Котвицкий сдал декларацию за прошлый год, в которой ничего не сообщил об имеющихся у него $40 млн. Когда информация о перечисленных средствах получила огласку, Котвицкий внес правки в декларацию и отразил эквивалент $40 млн.
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Свежо предание да верится с трудом
Для украинской Ылиты важно что: сбрехнуть лохторату побольше в нужный момент, потом продержаться на хлебном месте подольше, затем - ищи ветра в поле
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Да не надо ничего строить .
Берите отходы 15 блоков ВВЭР -1 000 и в дело .
Производственных мощностей вполне хватает и в Крапивницком и в Днепре с Павлоградом.
Гешефтники задумали далее пилить бюджет на новом поприще !
А топливные сборки с успехом можно покупать у американской компании
Westinghouse USA в обмен на обогащенный уран из Желтых Вод .
Только не с этими б а р ы г а м и .

2010 год.(вот откуда ноги растут- все уже построено) ......

Россия и Украина начали строительство завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Стоимость проекта оценивается в 462,5 млн долларов. Завод будет покрывать потребности Украины в топливе, а в будущем страны, возможно, смогут поставлять свою продукцию в Европу. Строительство завода проходит в поселке Смолино
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добре щоб був і завод по збагаченню...
ЯО нам потрібне ще позавчора
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ЯО
І це "Бандера" пише... Ганьба. Зброя а не "Оружие"
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да это не заводы. Обогащать можно и в кустарных условиях, достаточно только определенного количества центрифуг и некоторых химических соединений для обогащения.
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Несколько смущает "компонентов" ядерного топлива....
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+
"Вершки и корешки": вы копайте-обогащайте руду (зерно, лес, ...), а поставлять готовые ТВЭЛы будем мы. Соответственно - и деньги...
Именно так было в прошлых(периода Яныка) намерениях с российским "ТВЭЛом" планировалось именно производство компонентов, но не полный цикл! Поставки собственно ТВЭЛов планировались из РФ.
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Ура возврату к ядерной программе и перезагрузке!!!
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В Украине, в г. Каменское (бывшее оккупационное название Днепродзержинск) переработка урановых руд и производство всех видов обогащённого урана велись с 1948 года вплоть до ужасной непростительной ошибки отказа Украиной 1994 г от ядерного оружия.
При подписании "Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия"....
Предприятие перерабатывало руду из расположенных неподалеку огромных желтоводских урановых залежей. Комбинат -ПХЗ, именно на нём днепродзержинский уран использовался при испытаниях первой советской атомной бомбы в коммуно - фашистской кровавой тюрьме народов ссср и в производстве первых ядерных боеголовок.
Украина, Каменское (Днепродзержинск), в начале 1948 года было начато строительство ПХЗ и уже в 1949 года на заводе получен первый обогащённый уран, и уже в августе 1949 года на полигоне в Семипалатинске из него была взорвана первая в кровавой тюрьме народов ссср украинская атомная бомба.
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Приднепровский химический - объект №906 ( ПХЗ ), темпы строительства были просто сказочными. Первоочередные объекты, построили всего за 3 года.
Правда когда в 1953 году завод был обследован специалистами отдела биофизики Института гигиены труда и профзаболеваний ссср. Были выявлены: запыленность радиоактивной пылью рабочих мест на уровне 200-300 норм, содержание радона в воздухе - 35 норм, загрязненность рук, тела, спецодежды ураном - 130-300 норм.
…Изначально уран извлекался из шлака. В доменной печи №6 Днепровского металлургического завода переплавляли криворожскую руду, в которой содержалось до 0,7% урана. По имеющимся официальным данным, за 40 лет работы ДП-6 от радиации умерли 12 тысяч человек. Обогащённый уран коммуно - фашистской стране нужен был любой ценой.
И все оставшиеся в Украине технологические мощности и тех -документация позволяют быстро начать выпуск обогащённого урана уже в Украинском демократическом государстве и восстановить свой бывший статус Великой ядерной державы.
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22 года назад Украина как непревзойденный мировой лидер производства самых мощных в мире баллистических ракет, взяла и добровольно и необдуманно преступно отказалась от своего огромного ядерного арсенала, большего от того, что имели Великобритания, Франция, Китай вместе взятые, и получила гарантии. Наша политика безопасности с тех пор стоит на Будапештском меморандуме. А что сейчас мир и профашистская Россия в которой к власти пришли путлинские фашисты отказываются от взятых обязательств ". Тогда Украине срочно надо восстанавливать свой ядерный потенциал. Ещё 37 лет назад в городе Днепре ( Днепропетровске ) Украина по зафиксированным рекордам книги Гиннеса, создали самую мощную по сей день в мире ядерную ракету. А 29 ноября 1979 года была принята на вооружение ракета «Сатана» - самая мощная и тяжелая ядерная бомба. Вес её составляет более 200 тонн, а длина - 35 метров. А вот уже после того как Украина сделала необдуманную ужасную ошибку и стала безъядерной державой, «Сатану» принял на вооружение наш лютый кровавый враг проклятая фашистская Россия. И сейчас это смертельное украинское оружие находится у нашего лютого врага -агрессора в ракетно -стратегических войсках милитаристской фашистской РФ. А теперь надо по новой срочно восстанавливать свой мощный ядерный потенциал ( благо есть всё: тех - документация, технологии и тех -мощности, всё осталось). Чтобы была реальная возможность адекватно ответить на любые попытки захвата суверенных украинских территорий Крым , Донбасс любым врагом в том числе и обладающим ядерным оружием, путём нанесения упреждающих мощных ядерных ударов по территории лютого врага противника, кровавого -агрессора.
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А почему французскую компанию он постеснялся назвать в слух? Типа никто не просёк, что это "Areva"?
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В центре Украины кацапский ядерный завод - это уже перебор.
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Шота я никак не пойму: речь о заводе по производству "компонентов" ядерного топлива
или же по производству "топливных сборок", готовых для загрузки в реактор?
НасРалик, ты или оговорился или обосрался: что с тобой, бивень?
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