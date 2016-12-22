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Все про:ОБСЕ (2127) Донбасс (11508) Хуг Александр (196)

 Жертвами конфликта на Донбассе в 2016 году стали 83 мирных жителя, - ОБСЕ

Различные травмы за аналогичный период получили 305 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 83 смерти мирных граждан на Донбассе в период с января по ноябрь 2016. Об этом во время брифинга сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"С января по ноябрь 2016 наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 жертвы среди гражданского населения, а также 305 случаев травмирования мирных жителей", - сообщил Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставки продуктов в "ДНР"

Напомним, что по данным ООН, с августа в зоне АТО погибли 32 мирных жителя, 132 человека были ранены.

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Многих из них "услышали" . Не Украина звала на помощь ватную чуму .
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Красавец Шварценегер с пидарской бандеровской башкой....позор....эту башку да на жопу прилепить!!!!
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Ну вобщем такое
Гадя Савченко уже не член украинской делегации в ПАСЕ.
Гадюша, тебя же из тюрьмы освобождали, как депутата ПАСЕ, или в обмен на двух ГРУшников?
Если первое - так пора тебе обратно. Прояви принципиальность, так сказать.
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И чем же руководствовались эти 237 долбо..дятлов при голосовании за исключение Савченко?Свободой слова?, Статусом нардепа?Предательством?Или указанием сверху? Она действует в отличие от 450 бездельников, сидящих на шее у народа! Интересно, как на это отреагирует "демократическая" Европа. Вот тогда мы может быть увидим реальную картину западной демократии и ивласти народа!!!(
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Путін памагі !!! Ввєді вайська. Ось так вам дамбасяне помагають москалі.
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Введет, не ссы...но сначала, американцы должны высунуть))) Трамп уже обещал...так что ждите Дядю Вову!
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Ага ватный! Сразу после инаугурации "братушки Трампа" тебя наконец возьмут в Россию. Эшелоны с русскими паспортами уже ждут у границы. Третий год...
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Падлы бандеровские- убийцы детей и женщин...я выезжал из Ясиноватой на машине через поля...через Клепан Бык....КАК ЖЕ ВОНЯЛИ хохлосалдаты в поле....и танк сгоревший- одни гусеницы... и вытопленный жир танкистов на остове... СМЕРТЬ БАНДЕРАМ!!!!!!!!!!!!!! ХОХЛОВ В ЗЕМЛЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Да, забыл спросить. Ты, ватный истеришь так потому, что ваши говноватные говнополченцы уже и Ясиноватую проебали, что ты так быстро уёбывал?
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