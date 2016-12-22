 Жертвами конфликта на Донбассе в 2016 году стали 83 мирных жителя, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ
со ссылкой на "112 Украина
", специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 83 смерти мирных граждан на Донбассе в период с января по ноябрь 2016. Об этом во время брифинга сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
"С января по ноябрь 2016 наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 жертвы среди гражданского населения, а также 305 случаев травмирования мирных жителей", - сообщил Хуг. Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставки продуктов в "ДНР"
Напомним, что по данным ООН, с августа в зоне АТО погибли 32 мирных жителя, 132 человека были ранены.
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Гадя Савченко уже не член украинской делегации в ПАСЕ.
Гадюша, тебя же из тюрьмы освобождали, как депутата ПАСЕ, или в обмен на двух ГРУшников?
Если первое - так пора тебе обратно. Прояви принципиальность, так сказать.
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