 Жертвами конфликта на Донбассе в 2016 году стали 83 мирных жителя, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ", специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 83 смерти мирных граждан на Донбассе в период с января по ноябрь 2016. Об этом во время брифинга сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"С января по ноябрь 2016 наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 жертвы среди гражданского населения, а также 305 случаев травмирования мирных жителей", - сообщил Хуг.

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Напомним, что по данным ООН, с августа в зоне АТО погибли 32 мирных жителя, 132 человека были ранены.