 РФ запустит железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года, - Шойгу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на заседании расширенной коллегии Минобороны России.
"Железнодорожные войска продолжают строительство участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины", - сказал Шойгу.
По его словам, уже уложено 23 км железнодорожного полотна из 84 км.
"Завершить строительство планируется до сентября 2017 года", - сказал Шойгу.
Как сообщалось, 21 сентября 2015 года премьер-министр России подписал распоряжение о строительстве железной дороги в обход Луганской области Украины на участке Журавка (Воронежская область) - Миллерово (Ростовская область). Россия хочет обойти часть территории Луганской области, которая подконтрольна украинским властям и не оккупирована российскими боевиками.
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Последствий будет много.
Для Украины ничего не изменится: РЖД давно закрыла все станции на украинской территории. Но Кантемировка и Чертково будут в жопе.
Из Кантемировки будут ездить в Журавку на поезд (до 20 км) - Журавка подымется, а то там уже ни один поезд, кроме электрички, не останавливался. Даже вокзал заколотили.
Куда будут ездить из Чертково - не знаю, до Миллерово далеко. Но ж/д там была градообразующей, за счет нее и базар Чертково+Меловое был на российской стороне. Лафа закончилась. Базар, наверное, поедет в Меловое. А хрен ему делать в ничем Чертково?
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А с другой стороны, не будет очередей на переездах, где поезда пропускают (линия перегружена, 10 минут - поезд).
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ЕПТЬ, СКОЛЬКО ЕЩЕ МОЖНО В ЗЕМЛЮ ЗАКОПАТЬ!!!!!!
пешеходный мост на луну..... автомобильный мост на марс.....метро-мост на арктику.....
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По поручению президента РФ Владимира Путина к 2035 году в России должны появиться "отечественный язык программирования, абсолютно безопасная связь на основе инфраструктуры квантовых коммуникаций и даже телепортация".
http://gordonua.com/news/worldnews/putin-poruchil-k-2035-godu-sozdat-v-rossii-teleport-smi-137558.html
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квинтэссенция рассейскАга духа-
ОСЬ ЗА ЩО КАЦАПІВ НЕ ЛЮБЛЯТЬ НІДЕ В СВІТІ
https://www.youtube.com/watch?v=IcPZdU1hVgo
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