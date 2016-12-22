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Все про:железная дорога (925) Россия (64312) Шойгу (244) Минобороны РФ (363)

 РФ запустит железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года, - Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что железная дорога в обход Украины будет построена до сентября 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на заседании расширенной коллегии Минобороны России.

"Железнодорожные войска продолжают строительство участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины", - сказал Шойгу.

По его словам, уже уложено 23 км железнодорожного полотна из 84 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия развернула новую военную дивизию у границ Украины, - Шойгу

"Завершить строительство планируется до сентября 2017 года", - сказал Шойгу.

Как сообщалось, 21 сентября 2015 года премьер-министр России подписал распоряжение о строительстве железной дороги в обход Луганской области Украины на участке Журавка (Воронежская область) - Миллерово (Ростовская область). Россия хочет обойти часть территории Луганской области, которая подконтрольна украинским властям и не оккупирована российскими боевиками.


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БАМ строил СССР , это далеко не мокшандия .
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Заодно можно газ в Китай возить вместо Силы Сибири
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10 лет ОДНОПУТКУ!!! тянули с двух концов. Столько гадости там развелось за время "стройки века". Рассадник маргиналов. Про урон природе можно и не вспоминать
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Так уже было сообщение, что построили, на год раньше. Или , как Керченский мост, строили , строили и наконец... не достроили.
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Сколько живу, слышу про их планы про обходную ж/д, еще с Союза. Но там рельеф... сложн-пересеченный, хоть и степь.

Последствий будет много.
Для Украины ничего не изменится: РЖД давно закрыла все станции на украинской территории. Но Кантемировка и Чертково будут в жопе.
Из Кантемировки будут ездить в Журавку на поезд (до 20 км) - Журавка подымется, а то там уже ни один поезд, кроме электрички, не останавливался. Даже вокзал заколотили.
Куда будут ездить из Чертково - не знаю, до Миллерово далеко. Но ж/д там была градообразующей, за счет нее и базар Чертково+Меловое был на российской стороне. Лафа закончилась. Базар, наверное, поедет в Меловое. А хрен ему делать в ничем Чертково?
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Вот сижу я в Мукачево. 30 км до словак, 40 до мадяров, 50 до румын, 80 до поляк и думаю, переживаю, пля щас за успокоительным побегу... а как же там Журавка то будет? А что же шь с Чертковым теперь станется? Нельзя так людей пугать!
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А у меня детство прошло между Журавкой и Меловым. Вот и думаю, что наши о люди особо ничего не почувствуют (разве что красть с поездов не смогут - местный бизнес), а вот многие российские городки загнутся. А там и сейчас бурьян в рост человека.
А с другой стороны, не будет очередей на переездах, где поезда пропускают (линия перегружена, 10 минут - поезд).
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Зато Меловое поднимется, которое сейчас в жопе. Ну норм-же.
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Во, во... Сразу, возле Усурийска стройте, что бы потом не переносить
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Шойгу - ВКС нанесено 71 тыс ударов, уничтожено 35 тыс боевиков. 0,5 боевика на один удар Настойка боярышника - 1 двухсотый на один фунфырик
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СЕВЕРНЫЙ ПОТОК... ТУРЕЦКИЙ ПОТОК.....КРЫМСКИЙ МОСТ....ЭНЕРГОМОСТ.... СИЛА СИБИРИ....
ЕПТЬ, СКОЛЬКО ЕЩЕ МОЖНО В ЗЕМЛЮ ЗАКОПАТЬ!!!!!!
пешеходный мост на луну..... автомобильный мост на марс.....метро-мост на арктику.....
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а даже не сомневайся!!!!!
По поручению президента РФ Владимира Путина к 2035 году в России должны появиться "отечественный язык программирования, абсолютно безопасная связь на основе инфраструктуры квантовых коммуникаций и даже телепортация".

http://gordonua.com/news/worldnews/putin-poruchil-k-2035-godu-sozdat-v-rossii-teleport-smi-137558.html


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Чим менше зв*язків з дурашою, тим краще для Украни.
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Еще одна "стройка века"! "Удачи" вам, кацапы, с новым БАМом!)
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А що Павка Корчагін у них намалювався "жєлєзку строить"
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строят и строят, нам-то что? времена аврала, когда на железке на Донбассе одновременно можно было видеть справа последний вагон эшелона, а слева - тепловоз следующего - давно прошли, уж не знаю - хорошо это или не очень.
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Если бы провалилась рассея, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. --Иван Тургенев.


квинтэссенция рассейскАга духа-




ОСЬ ЗА ЩО КАЦАПІВ НЕ ЛЮБЛЯТЬ НІДЕ В СВІТІ



https://www.youtube.com/watch?v=IcPZdU1hVgo









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Ой сделайте одолжение, чтоб вами и не ваняло.Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.
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правильно,обходите сволочи Украину стороной.. и облетайте..
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