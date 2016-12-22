 СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставки продуктов в "ДНР"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированой на территории контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в "ДНР". Дельцы организовали логистику товаров на временно оккупированные террористами территории через Россию.
Сотрудники спецслужбы во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с "ДНР". Оперативники также изъяли 500 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 15 тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки. Наложен арест на банковские счета коммерческой структуры, на которых находится более 5 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
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Они хоть что-нибудь умеют делать кроме как работать на Россию и "сотавлять отчеты" (лживые)?
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