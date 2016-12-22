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Все про:СБУ (12851) терроризм (19573) финансирование (1047) Донбасс (11508)

 СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставки продуктов в "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал финансирования терроризма, организованный одним из дистрибьюторов продуктов питания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированой на территории контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в "ДНР". Дельцы организовали логистику товаров на временно оккупированные террористами территории через Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в Запорожье разоблачила многомиллионный канал финансирования терроризма через выплаты псевдопереселенцам

Сотрудники спецслужбы во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с "ДНР". Оперативники также изъяли 500 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 15 тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки. Наложен арест на банковские счета коммерческой структуры, на которых находится более 5 миллионов гривен.

Также читайте: СБУ ликвидировала информаторскую сеть террористов в районе проведения АТО

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
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Сколько же всего таких каналов, если их почти каждый день перекрывают?
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Это блядское КГБ уже столько "наделало", что можно было бы на деньги, предотвращенные им от похищения Лугандоном, два раза купить Америку и 15 раз паРашу.
Они хоть что-нибудь умеют делать кроме как работать на Россию и "сотавлять отчеты" (лживые)?
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Такие новости люди уже давно воспринимают как бред.
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Неужели ахметке и иже с ним яйца завали? Не думаю.... По ТВ Украина уже бы вовсю выли о "бедном народе лугандона" которому бандеро-фашистская власть устроила геноцид.
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Какой геноцид? Они кормят все время всех украинцев.
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А вони не хочуть "перекрыть канал финансирования терроризма" организованный (напряму !) урядом України ?!
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Не понял !!! В чём криминал-то ? Вон петрушка через конфетки заливает в казну плешивому карлику МИЛЛИОННЫЕ отчисления и никто у него ничего не изымает. Не справедливо, ребята. Или у нас закон только для холопов ? Запрещает перебивать бизнес карамельному королю ?
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На сладенькое в лугандоне потянуло? Брюкву жуй, сепар.
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Один канал поставок есть смысл оставить: политуры,стекломоя, др. типа "Боярышника"...Спрос будет..
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А податки з Ліпецької фабрики - це не фінансування тероризму?
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Так що там стосовно вугілля з ОРДЛО - наше СБУ вперто це ігнорує ?!
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Уголь из ОРДЛО- это компенсация за липецкий шоколад..Святое трогать нельзя...
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Что же СБУ не трогает ахметовскую сеть супермаркетов "Брусничка", ведь они есть в ДНР, и никто не скрывает что платит налоги ДНР, торгует с ДНР и прочее. А потому что не по зубам, решили мелочь пузатую трухануть, при этом в суде всё это финансирование терроризма рассыпается сразу же. Да и о каком терроризме может идти речь, если ни ДНР ни ЛНР не признанны никем и нигде как террористические организации?
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а эшелоны с углем не хотят перекрыть из днр в Украину?
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