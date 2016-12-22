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Все про:ОБСЕ (2127) обстрел (4967) Антитеррористическая операция (15343) Хуг Александр (196)

 Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе по сравнению с предыдущей увеличилось на 75%, - Хуг

Половина всех нарушений режима прекращения огня на Донбассе фиксируется вблизи Светлодарска.

Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе по сравнению с предыдущей возросло на 75%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом во время брифинга сообщил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 75%-е увеличение количества нарушений режима прекращений огня, по сравнению с предыдущей неделе. Четко выраженным было увеличение использования оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Примерено на 300% было зафиксировано увеличение использования", - сообщил Хуг.

Хуг отметил, что наблюдатели зафиксировали 985 взрывов от выстрелов из минометов, танков, артиллерии и РСЗО.

"Большинство этих взрывов, а именно 843, были зафиксированы на выходных в районах юг и юго-восток от Светлодарска. На эту горячую точку пригодится половина всех нарушений режима прекращения огня", - сообщил замглавы миссии ОБСЕ.

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Он также отметил, что в течение года не было ни одного дня, когда бы миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. Всего за год было зафиксировано около 300 тыс. случаев нарушений режима тишины.

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Так это потому,что кое-кто,подписал,полную херню в Минске !!!
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А чому не на 74% ? Чи на 69% ?
І якій відсоток буде вважатись неприпустими - новою червоною лінією?
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Любой, в принципе, если иметь реальный план, что делать после пересечения этой красной линии, и возможности для осуществления этого плана
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Аааааа!!!
Вот это круть!

Министерство иноСтранных Дел Кацапии потребовало объяснений за ржаку ... над "Боярышником"!
Успокойтесь, вЯликорусские ублюдки. Сейчас над вами просто стебутся.
Начинайте сраться, когда вам морду козлиную чистить начнут.

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Олефиров периодически отжигает. Кацапов он очень сильно ненавидит
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Такое ощущение, что это не война, а калькуляция какая-то. Считают ежедневно выстрелы и потери. Ни стратегии, ни тактики. На выходе позор и поражение.
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Я не спец канешна..но при каждом обстреле ну хоть на 1-км продвигайтесь веред!
Плииииз!
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