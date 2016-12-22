 Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе по сравнению с предыдущей увеличилось на 75%, - Хуг

Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе по сравнению с предыдущей возросло на 75%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом во время брифинга сообщил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 75%-е увеличение количества нарушений режима прекращений огня, по сравнению с предыдущей неделе. Четко выраженным было увеличение использования оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Примерено на 300% было зафиксировано увеличение использования", - сообщил Хуг.
Хуг отметил, что наблюдатели зафиксировали 985 взрывов от выстрелов из минометов, танков, артиллерии и РСЗО.
"Большинство этих взрывов, а именно 843, были зафиксированы на выходных в районах юг и юго-восток от Светлодарска. На эту горячую точку пригодится половина всех нарушений режима прекращения огня", - сообщил замглавы миссии ОБСЕ.
Он также отметил, что в течение года не было ни одного дня, когда бы миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. Всего за год было зафиксировано около 300 тыс. случаев нарушений режима тишины.
Ответить
Ответить
І якій відсоток буде вважатись неприпустими - новою червоною лінією?
Ответить
Ответить
Вот это круть!
Министерство иноСтранных Дел Кацапии потребовало объяснений за ржаку ... над "Боярышником"!
Успокойтесь, вЯликорусские ублюдки. Сейчас над вами просто стебутся.
Начинайте сраться, когда вам морду козлиную чистить начнут.
Ответить
Ответить
Ответить
Плииииз!
Ответить