 Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе по сравнению с предыдущей увеличилось на 75%, - Хуг

Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе по сравнению с предыдущей возросло на 75%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом во время брифинга сообщил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 75%-е увеличение количества нарушений режима прекращений огня, по сравнению с предыдущей неделе. Четко выраженным было увеличение использования оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Примерено на 300% было зафиксировано увеличение использования", - сообщил Хуг.

Хуг отметил, что наблюдатели зафиксировали 985 взрывов от выстрелов из минометов, танков, артиллерии и РСЗО.

"Большинство этих взрывов, а именно 843, были зафиксированы на выходных в районах юг и юго-восток от Светлодарска. На эту горячую точку пригодится половина всех нарушений режима прекращения огня", - сообщил замглавы миссии ОБСЕ.

Он также отметил, что в течение года не было ни одного дня, когда бы миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. Всего за год было зафиксировано около 300 тыс. случаев нарушений режима тишины.